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رمز الخبر: 227109
تأريخ النشر : 2026July21 - 21:22
سرویس کیهان عربی » اخبار
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مانشستر يونايتد يتقدم في سباق ضم لويس هول

 

اقتربمانشستر يونايتدمن تعزيز صفوفه بالتعاقد معلويس هول، ظهيرنيوكاسل يونايتد، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية. وذكر موقع "TEAMtalk" أن هول يفضل الانضمام إلى يونايتد إذا قرر الرحيل، وهو ما دفعتشيلسيإلى دراسة خيارات أخرى لتدعيم الجبهة اليسرى، أبرزها ألفارو كاريراس. كما أكدت صحيفة "ذا غارديان" أن إدارة يونايتد تضع هول ضمن أولوياتها إلى جانب أنتوني روبنسون لاعب فولهام. ويرتبط هول بعقد مع نيوكاسل حتى صيف 2029، ما يمنح ناديه موقفًا قويًا في المفاوضات، رغم أن رغبة اللاعب في الانتقال قد تمنح مانشستر يونايتد أفضلية لحسم الصفقة.

 

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