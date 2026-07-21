ارسنال يتمسك بخطة الإنفاق وغيماريش لن يأتي بأي ثمن

يواصل ​أرسنال​ اهتمامه بالتعاقد مع قائد ​نيوكاسل يونايتد​، البرازيلي ​برونو غيماريش​، لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه يرفض تجاوز تقييمه المالي لإتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن إدارة النادي اللندني لن تدخل في مزايدة مالية، وستواصل المفاوضات فقط إذا خفض نيوكاسل مطالبه، وإلا ستتجه إلى بدائل أخرى.

في المقابل، يتمسك نيوكاسل بالإبقاء على قائده، باعتباره أحد أهم ركائز مشروع الفريق، مستفيدًا من ارتباطه بعقد طويل الأمد. وتشير تقارير سابقة إلى أن غيماريش أبدى رغبته في الانتقال إلى أرسنال، إلا أن ذلك لم يغير موقف ناديه. ويرى "الغانرز" أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة، لكنهم يرفضون التضحية باستراتيجيتهم المالية لإتمام الصفقة.