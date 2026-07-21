دي بروين يقترب من الرحيل عن نابولي... وتركيا والسعودية على الخط

بات البلجيكي ​كيفن دي بروين​ قريبًا من مغادرة ​نابولي​ بعد موسم واحد فقط، مع تحرك وسطاء للبحث عن وجهة جديدة له خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، يحظى اللاعب باهتمام من أندية في تركيا والسعودية، بعدما لم يشعر بالارتياح خلال تجربته مع الفريق الإيطالي بسبب إصابة أبعدته طويلًا عن الملاعب، إضافة إلى عدم انسجامه مع أسلوب اللعب. كما زادت فرص رحيله عقب تعيين ​ماسيميليانو أليغري​ مدربًا لنابولي، نظرًا لاعتماده على نهج دفاعي لا يتناسب مع إمكانات صانع الألعاب البلجيكي. ويرتبط دي بروين بعقد حتى صيف 2027، لكن النادي قد يوافق على رحيله مقابل مبلغ رمزي لتخفيف فاتورة الرواتب.