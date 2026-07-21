استقبال رسمي لبعثة الارجنتين في بونيس ايرس

حظيت بعثة المنتخب الأرجنتيني باستقبال رسمي حافل فور وصولها إلى العاصمة بوينس آيرس، عقب إحراز وصافة ​كأس العالم 2026​، تقدمه المدير الفني ليونيل سكالوني ,نيكولاس أوتاميندي. حيث فرشت السلطات السجاد الأحمر للاعبين على أرض المطار، وسط حضور رفيع ومراسم شرفية مهيبة عزفت خلالها الفرقة الموسيقية للخيالة "الغريناديروس" ألحان أغنية "موتشاتشوس" الشهيرة، مما أضفى أجواء حماسية ومؤثرة احتفاءً بأبطال البلاد.

بينما عبرت الجماهير الغفيرة التي احتشدت للترحيب بالفريق عن فخرها الاعتزاز بالهوية الأرجنتينية ومسيرة "التانغو"، مؤكدين أن قيمة هذا الجيل تظل راسخة في قلوب الشعب الأرجنتيني في لحظات الفوز والانكسار على حد سواء.