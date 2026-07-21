قاليباف يهنئ إسبانيا لمناسبة تتويجها بكأس العالم لكرة القدم

طهران/ ارنا- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالة وجهها إلى رئيسي مجلس الشيوخ والنواب في إسبانيا، بمناسبة فوز منتخب بلادهم بكأس العالم 2026: أن دفاعكم ودفاع لاعبيكم عن الشعب الفلسطيني، ودعم بلادكم لإيران خلال العدوان الأخير قد أظهر أن الحرية ورفض الهيمنة من أبرز سمات هذا الشعب الواعي.

وأفادت "إرنا" بأن قالیباف وجه يوم الاثنين رسالة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والنواب في إسبانيا بمناسبة تتويج منتخب بلادهم بكأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، جاء فيها: أقدم إليكم، وإلى الشعب والحكومة الإسبانية، خالص التهاني بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم ٢٠٢٦.

وأكد: إن دفاعكم ودفاع لاعبيكم عن الشعب الفلسطيني، ودعم بلادكم لإيران خلال العدوان الأخير، أظهر أن الحرية ورفض الهيمنة من خصائص ذلك الشعب الواعي.

وختم رئيس مجلس الشورى الإسلامي رسالته بالقول: إن هذا الانتصار واللقب الثمين لم يسعدا شعب بلادكم فحسب، بل أدخلا السرور على قلوب الكثير من الأحرار والشعوب المستقلة والمطالبة بالعدل حول العالم، مع تمنياتي بمزيد من النجاح لتلك الدولة وشعبها.