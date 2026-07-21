الشاي الأخضر والغدة الدرقية.. فوائد محتملة وتحذيرات مهمة قبل تناوله

يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بالمركبات النباتية المفيدة، وقد ارتبط بعدد من الفوائد الصحية، من بينها دعم عملية الأيض والمساعدة في التحكم بالوزن. كما تشير بعض الدراسات إلى احتمال وجود دور له في تقليل مخاطر بعض الأمراض، ومنها أورام الغدة الدرقية، لكن تأثيره على صحة الغدة لا يزال موضوعًا قيد البحث.

ويعتمد تأثير الشاي الأخضر على الغدة الدرقية على عدة عوامل، من بينها كمية الاستهلاك، وطريقة تناوله، والحالة الصحية للشخص، إضافة إلى الأدوية التي يستخدمها.

الشاي الأخضر ودوره في تعزيز عملية الأيض

تشير أبحاث إلى أن مستخلص الشاي الأخضر قد يساعد في تعزيز عملية الأيض وزيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، إذ لا يقتصر تأثيره على مادة الكافيين فقط، بل تلعب مركبات أخرى دورًا مهمًا، أبرزها الكاتيكينات، وهي مضادات أكسدة تساعد في دعم عملية تكسير الدهون وزيادة استهلاك الطاقة.

وتعمل هذه المركبات بالتعاون مع الكافيين لتحفيز عملية الأيض، إلا أن تأثير الشاي الأخضر على فقدان الوزن غالبًا ما يكون محدودًا، ولا يمكن اعتباره وسيلة مستقلة لخسارة الوزن دون اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.

كما أن إضافة كميات كبيرة من السكر إلى الشاي الأخضر قد تقلل من فوائده المرتبطة بالسعرات الحرارية وحرق الدهون.

هل يؤثر الشاي الأخضر على الغدة الدرقية؟

تختلف نتائج الدراسات حول تأثير الشاي الأخضر على الغدة الدرقية، إذ أشارت بعض الأبحاث إلى احتمالية تأثير مركباته على وظائف الغدة، بينما وجدت دراسات أخرى فوائد محتملة لصحة الغدة.

وأظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن كميات كبيرة من مستخلص الشاي الأخضر قد تؤثر في نشاط الغدة الدرقية أو تزيد احتمالية تضخمها، في حين أشارت أبحاث أخرى إلى إمكانية مساهمته في دعم صحة الغدة.

لكن هذه النتائج لم تُثبت بشكل قاطع لدى البشر، لذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لفهم العلاقة بشكل أوضح.

الشاي الأخضر والتهاب الغدة الدرقية المناعي

تشير بعض الدراسات المخبرية إلى أن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر قد يكون لها تأثيرات محتملة في حالات مثل التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، من خلال التأثير في بعض العمليات المرتبطة بوظائف الغدة.

ورغم أن هذه النتائج تبدو واعدة، فإنها لا تزال بحاجة إلى دراسات أوسع للتأكد من مدى فعاليتها لدى الإنسان.

هل يحمي الشاي الأخضر من أورام الغدة الدرقية؟

تشير بعض الأبحاث إلى وجود ارتباط محتمل بين تناول الشاي الأخضر وانخفاض خطر الإصابة بأورام الغدة الدرقية، إلا أن العلماء لا يزالون غير متأكدين مما إذا كانت هذه الفائدة ناتجة مباشرة عن مركبات الشاي الأخضر، أم بسبب ارتباط شرب الشاي باتباع نمط حياة صحي بشكل عام.

الطريقة الآمنة لتناول الشاي الأخضر

بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بأمراض الغدة الدرقية، فإن تناول الشاي الأخضر باعتدال يعد آمنًا، ويمكن أن يكون كوب أو كوبان يوميًا ضمن النظام الغذائي المعتاد خيارًا مناسبًا.

لكن يُنصح بتجنب الإفراط في تناول الشاي الأخضر أو استخدام مستخلصاته المركزة دون استشارة الطبيب، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية للغدة الدرقية.

وقد تؤثر مركبات الشاي الأخضر والكافيين في امتصاص بعض أدوية الغدة، لذلك يُفضل الفصل بين تناول الدواء وشرب الشاي، والالتزام بتعليمات الطبيب.

يمتلك الشاي الأخضر فوائد محتملة لدعم عملية الأيض وتوفير مضادات الأكسدة، وقد تكون له أدوار مستقبلية في دعم صحة الغدة الدرقية، لكن لا توجد حتى الآن أدلة كافية تؤكد تأثيرًا مباشرًا في علاج أمراض الغدة أو الوقاية المؤكدة من الأورام. ويظل الاعتدال في تناوله الخيار الأفضل للاستفادة من فوائده وتجنب أي تأثيرات غير مرغوبة.