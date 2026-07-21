فوائد البازلاء الخضراء للأمعاء.. كيف تدعم الهضم وتحارب الإمساك؟

تُعد البازلاء الخضراء من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فهي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف والبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها خيارًا مفيدًا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ودعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ورغم أن كثيرين يصنفون البازلاء ضمن الخضراوات، فإنها تنتمي في الأصل إلى عائلة البقوليات، وهو ما يفسر احتواءها على كمية مرتفعة من الألياف مقارنة بالعديد من الخضراوات الأخرى.

كيف تدعم البازلاء صحة الأمعاء؟

تحتوي البازلاء الخضراء على ألياف تساعد في تغذية البكتيريا النافعة الموجودة داخل الأمعاء، مما يساهم في الحفاظ على توازن الميكروبيوم، وهو النظام الحيوي الذي يلعب دورًا مهمًا في كفاءة عملية الهضم وصحة الجسم بشكل عام.

ويحتوي نصف كوب من البازلاء الخضراء المطبوخة على أكثر من 3.5 غرامات من الألياف، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى التي تدعم وظائف الجسم.

فوائد ألياف البازلاء للجهاز الهضمي

تتميز الألياف الموجودة في البازلاء بتنوعها، إذ تحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تساعد على تحسين حركة الأمعاء وزيادة حجم البراز، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك.

كما تحتوي على نسبة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على امتصاص الماء، ما يجعل البراز أكثر ليونة، وقد تساهم أيضًا في دعم صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول.

وتضم البازلاء كذلك مركبات تعرف باسم البريبايوتيك، وهي مواد تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة، وقد تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل اضطرابات الأمعاء.

عناصر غذائية إضافية في البازلاء

إلى جانب الألياف، توفر البازلاء الخضراء مجموعة من الفوائد الغذائية، فهي تحتوي على:

البروتين النباتي.

الفيتامينات والمعادن.

مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

أفضل طريقة لتناول البازلاء

للاستفادة من فوائد البازلاء، يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، مع تناول كمية تتراوح بين نصف كوب وكوب من البازلاء المطبوخة ضمن الوجبات.

كما تعد البازلاء خيارًا صحيًا بدلًا من الأطعمة المصنعة التي تفتقر إلى الألياف وتحتوي غالبًا على كميات مرتفعة من الدهون.

أهمية شرب الماء مع زيادة تناول الألياف

عند زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي، من المهم الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء، لأن الترطيب يساعد الألياف على القيام بدورها في تحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

وبفضل محتواها الغني بالألياف والعناصر الغذائية، تعد البازلاء الخضراء إضافة مفيدة لنظام غذائي متوازن يدعم صحة الأمعاء ويحافظ على كفاءة الهضم.