الأمم المتحدة: تراجع معدل الجوع العالمي للعام الثالث على التوالي

روسيا اليوم/ كشف تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" الصادر عن الأمم المتحدة عن تراجع معدلات الجوع عالميا خلال 2025 للعام الثالث على التوالي.

وأوضح التقرير أن عدد الذين عانوا الجوع في 2025 تراوح بين 608 و696 مليون شخص، أي ما نسبته 7.4% إلى 8.5% من سكان العالم، مقابل 673 مليونا في 2024 (8.2%). ورغم التحسن، شددت الأمم المتحدة على استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية وبين النساء مقارنة بالرجال.

وسجلت القارة الإفريقية أعلى معدل تضرر، حيث أصبحت المنطقة التي تضم أكبر عدد من الجوعى لأول مرة، بـ309 ملايين شخص (20% من سكانها)، مقابل 292 مليونا في آسيا (6%)، و32 مليونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي (4.8%). في المقابل، شهدت آسيا وأمريكا اللاتينية تحسنا مستداما، بينما توقف النمو المتصاعد لمعدلات الجوع في إفريقيا.

وتوقع التقرير أن ينخفض عدد الجوعى إلى 510-520 مليونا بحلول 2030، على أن يشكل الأفارقة 56% منهم. كما أشار إلى أن نحو 2.1 مليار شخص (25.8%) عانوا نقصا متوسطا أو حادا في الغذاء عام 2025، بانخفاض 86 مليونا عن 2024 و135 مليونا عن 2020، مع بقاء الفجوة لصالح الريف والنساء.