السودان.. حرب "بلا سقف" وتحركات دولية لوقفها

روسيا اليوم/ شهد ملف السودان في السنوات الماضية تعددا في المبادرات والمسارات التفاوضية بدءا من مبادرة مصر وتركيا مرورا بإعلان جدة وصولا للجهود الإفريقية والآليات الإقليمية والدولية المختلفة.

إلا أن هذه التحركات الدبلوماسية لم تضع حدا للحرب وتتواصل الأزمة دون أفق واضح لنهايتها مع تأكيد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ماضية في معركتها. لكن وفي الوقت الذي صرح فيه البرهان بمواصلة الحرب، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على حكومة السودان لعدم استيفائها شروط قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال ثلاثة أشهر، حيث أعلنت أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 20 يوليو 2026.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع المنصرم أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ"التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان"، بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.