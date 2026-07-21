رئيس كولومبيا يجدد الاتهامات الموجهة لإسرائيل وأميركا

الجزيرة/ جدد الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو اتهام إسرائيل والولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الكولومبية التي خسر فيها منصبه أمام المرشح اليميني أبيلاردو دي لاسبيريا، متوعدا بأن يقدم الأدلة على ذلك قريبا.

وتعهد بيترو - الاثنين في خطاب مطول بمناسبة استقلال البلاد- بأنه سيقدم قريبا أدلة على كيفية التلاعب بفرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة، باستخدام برامج قدمتها إسرائيل، مجددا اتهامها هي والولايات المتحدة بالتأثير على الانتخابات في بلاده، الأمر الذي نفته سابقا السلطات الانتخابية الكولومبية، مؤكدة عدم وقوع أي تزوير.

وفي جانب آخر، دعا بيترو أنصاره إلى حماية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي نفذتها حكومته، ومقاومة أي محاولات من الإدارة المقبلة لتغيير قوانين العمل في البلاد.