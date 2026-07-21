تقارير بريطانية: ترامب يضغط على بورنهام لفتح القواعد البريطانية ضد إيران

الميادين/ كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن ضغوط سياسية يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أندي بورنهام، للحفاظ على إمكانية استخدام قاعدة سلاح الجو الملكي في "فيرفورد" وقاعدة "دييغو غارسيا"، وذلك في إطار تصعيد واشنطن حملتها العسكرية في المنطقة وتوقعها الحصول على ضوء أخضر لشن ضربات ضد إيران انطلاقاً من القواعد البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن هذا الطلب يضع رئيس الحكومة البريطانية الجديد أمام أول اختبار حاسم في عهده، حيث يخاطر بإحداث اضطراب في علاقته مع الزعيم الأميركي المتقلب في حال الرفض، ولا سيما بعد الخلافات الحادة التي نشبت سابقاً بين ترامب وكير ستارمر (الذي استقال رسمياً يوم الاثنين) على خلفية الامتناع في البداية عن فتح القواعد أمام قاذفات "B-2" الأميركية.