خبراء روس يحذرون من أن تسلح ألمانيا نوويا قد يفاقم التوتر في أوروبا

روسيا اليوم/ أعرب الخبير الروسي ألكسندر يرماكوف عن قلقه من أن حصول ألمانيا على أسلحة نووية قد يؤدي لزيادة التوتر في القارة الأوروبية، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول تحول برلين إلى قوة نووية.

وكتبت صحيفة "فزغلياد" نقلا عن يرماكوف أن ألمانيا "قادرة تقنيا على صنع أسلحة نووية في فترة زمنية قصيرة – حيث يكفي شهر إلى ثلاثة أشهر لإنتاج مواد انشطارية لعدة رؤوس حربية"، لكنه شكك في إمكانية إنجاز الدورة الكاملة في غضون عام، مشيرا إلى ضرورة إجراء تجارب لتأكيد موثوقية الأسلحة.

وأكد الخبير أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل سياسية، وأن "الإرادة السياسية لدى القيادة الألمانية الحالية غير كافية حاليا" لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأشار يرماكوف إلى أن ألمانيا كانت تفكر في امتلاك أسلحة نووية خاصة بها في خمسينيات القرن الماضي، لكنها في ذلك الوقت لم تصنع أسلحتها الخاصة، واكتفت بنشر أسلحة أمريكية على أراضيها كجزء من سياسة واشنطن. ومع ذلك، أعادت برلين طرح هذا الملف مؤخرا في سياق التهديدات الروسية، وسط مخاوف متزايدة من أن ألمانيا، التي تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وخبرة نووية مدنية كبيرة، قد تكون قادرة على امتلاك قدرات نووية عسكرية في غضون سنوات قليلة.