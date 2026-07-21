ألمانيا وبريطانيا تتعهدان بمواصلة دعم مكثف لأوكرانيا

روسيا اليوم/ اتفق رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي برنهام والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على مواصلة التعاون المكثف بين بلديهما ودفع تنفيذ معاهدة كنسينغتون ودعم أوكرانيا.

وهنأ ميرتس، خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، بورنهام بمنصبه الجديد، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين، وكذلك مواصلة دفع تنفيذ معاهدة كينسينغتون قدما.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اتفق المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني على مواصلة دعم كييف بشكل شامل وزيادة الضغط على روسيا، زاعمين أن الهدف هو الوصول إلى مفاوضات جادة لتحقيق سلام عادل ودائم. يذكر أنه تم توقيع معاهدة كنسينغتون، وهي اتفاقية صداقة ثنائية، في لندن في 17 يوليو 2025، من جانب ميرتس وسلف برنهام، كير ستارمر.