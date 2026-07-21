"رويترز": إدارة ترامب بصدد قطع العلاقات مع المفوضية الأممية للاجئين

روسيا اليوم/ كشفت مصادر "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد قطع العلاقات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن المفوضية أطلقت حملة لإقناع واشنطن بمواصلة دعمها.

وقالت المصادر إن واشنطن، أكبر مانح للمفوضية تاريخيا، كانت تدرس الانسحاب الكامل من الوكالة، وكان متوقعا صدور قرار الأسبوع الماضي لكن لم يعلن، مما يشير إلى أن جهود الضغط قد تكون أجلت أو منعت القرار.

وأرجعت المصادر المداولات إلى خلاف حول تعيين نائب المفوض السامي، حيث أبلغت الوكالة داعميها بإمكانية إدراجها على قائمة سوداء أمريكية، مما سيؤدي إلى قطع التمويل، وحذر دبلوماسيون من أن أي إنهاء للتمويل سيزيد الأزمة التي تواجهها الوكالة في وقت تشهد فيه العالم مستويات نزوح قياسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لم تطرأ تغييرات على مشاركة واشنطن، لكنها ستواصل تقييم دورها في المنظمات الدولية، في إطار سياسة ترامب المتشددة التي شهدت قطع تمويل وانسحاب من عدة كيانات أممية.