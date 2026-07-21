إدارة ترمب مرتبكة وبدون إستراتيجية إزاء التعامل مع ازمة طهران

العالم/ اعتبر الدبلوماسي الأمريكي السابق آلان آير، الذي شارك في مفاوضات نووية سابقة مع إيران، أن الإدارة الأمريكية الحالية تعاني من غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة مع طهران.

وقال آير، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيش حالة من الارتباك، وتفتقر إلى استراتيجية متماسكة ومتسقة للخروج من المأزق الحالي.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية لم تُظهر تفضيلاً لـ"الدبلوماسية الحقيقية"، واعتمدت بدلاً من ذلك على مستشارين مقربين يتمتعون بخبرة محدودة. وأشار إلى أن انعدام الثقة المتبادلة بين واشنطن وطهران يمثل أحد أبرز العوامل التي تعقّد أي جهود للتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.