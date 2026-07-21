اللجنة العليا للزيارات تناقش الملف الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية

بغداد – واع/ وصل رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، يوم الثلاثاء، إلى كربلاء المقدسة لمناقشة الملف الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية.

وذكرت اللجنة العليا للزيارات المليونية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيس المحمداوي، وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفدٍ رفيع المستوى".

وأضاف أن "الزيارة جاءت لحضور مؤتمر مع محافظي وقيادات محافظات الفرات الأوسط وبغداد ومناقشة الملف الامني والخدمي للزيارة، وللتأكيد على استكمال جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

في جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح العراق وتركيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له".

وأكد رئيس مجلس الوزراء- حسب البيان - على "عمق العلاقات التي تجمع العراق وتركيا، وما تستند إليه من مصالح ومشتركات عديدة"، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".وأشار إلى أن "زيارته المرتقبة إلى تركيا تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث مستجدات مشروع طريق التنمية، وأهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا والمنطقة"، إذ وجه الزيدي "بوضع آلية واضحة لتمويل المشروع وتنفيذه، بما يضمن المباشرة بخطوات عملية وفق جداول زمنية محددة، لما يمثله من ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي".من جانبه، أكد أوغلو "اهتمام بلاده بمشروع طريق التنمية ورغبتها في تنفيذ هذا المشروع بما يمتلكه من أهمية اقتصادية كبيرة"، مبينا "تطابق رؤية الجانبين في ضرورة الشروع بتنفيذ البنى التحتية الأساسية لهذا المشروع".

في جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، يوم الثلاثاء، على أهمية توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية قدراتها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية نزار آميدي استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد الفريق الوطني للمرأة العراقية برئاسة منسقة الفريق ضفاف ثابت الجراح". وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث واقع المرأة العراقية وسبل تعزيز دورها في الحياة العامة، حيث أكد رئيس الجمهورية أن تمكين المرأة العراقية يمثل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة"، لافتاً إلى "أهمية توسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية قدراتها، بما ينسجم مع الدستور والالتزامات الوطنية والدولية للعراق في مجال حماية حقوق المرأة".

وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى أن "المرأة العراقية أثبتت حضورها وكفاءتها في مختلف الميادين، وقدمت تضحيات كبيرة في خدمة الوطن، الأمر الذي يستوجب توفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الداعمة لإطلاق طاقاتها والاستفادة من خبراتها في مسيرة الإصلاح والتنمية".

وتابع أن "ضفاف ثابت الجراح استعرضت أبرز البرامج والمشاريع التي يعمل عليها الفريق في مجالات تمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، وبناء القدرات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مثمنة اهتمام رئيس الجمهورية ودعمه المستمر للقضايا التي تُعنى بالمرأة والأسرة، وحرصه على إسناد الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص".