اخبار ورش جهان

برگزاری رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی جهاندر لس‌آنجلساتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری (UCI) اعلام کرده که رقابت‌های پیست دوچرخه سواری معلولان قهرمانی جهان به میزبانی لس‌آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد.این رقابت‌ها از ۱۲ تا ۱۵ اسفند در مرکز ورزش‌های ولو (VELO) در غرب لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. این مرکز ورزشی، یک هفته پیش از آغاز رقابت‌های معلولان، میزبان جام جهانی دوچرخه‌سواری است.این برای نخستین‌بار در تاریخ رقابت‌های دوچرخه‌سواری معلولان است که این مسابقات یک سال پس از بازی‌های پارالمپیک برگزار می‌شود. اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری قصد دارد از حالا به بعد رقابت‌های جهانی پیست را به صورت هر ساله برگزار کند. این رویداد در مورد دیگر مواد دوچرخه سواری هم صدق می‌کند.مسابقات جهانی جاده دوچرخه‌سواری هم در سال ۲۰۲۰ که بازی‌های پارالمپیک توکیو برگزار می‌شود، انجام خواهد شد. مسابقات جهانی جاده تا به حال هرگز در سال پارالمپیک برگزار نشده است. این رقابت‌ها به میزبانی اوستند بلژیک برگزار می‌شود.ساعت دزدی در مراسم برترین‌های سال 2016۶ ساعت در مراسم انتخاب برترین‌های سال 2016 به انتخاب فیفا دزدیده شد. مراسم The Best دوشنبه شب در زوریخ با حضور سرمربیان بازیکنان و بزرگان مشهور جهان فوتبال برگزار شد اما در این مراسم اتفاق عجیبی رخ داد. ۶ ساعت گران قیمت دزدی شد و به همین منظور فیفا شکایت خود را به پلیس ارائه داد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشده است. ۶ ساعت ناپدید شده هر یک ۹۳ هزار یورو ارزش داشتند که قرار بود در مراسم The Best به بهترین‌های سال در بخش‌های مختلف داده شود.با ناپدید شدن این ساعت‌ها، فیفا مجبور شد به رونالدو (بهترین بازیکن سال) و دیگر برندگان ساعت دیگری با مدل متفاوت بدهد.منچستریونایتد در یک‌قدمی فینال جام اتحادیهمنچستریونایتد با برتری 2 بر صفر برابر هال‌سیتی دیدار رفت نیمه‌نهایی جام اتحادیه را پایان برد. در اولین دیدار از مرحله نیمه‌نهایی جام اتحادیه انگلیس دو تیم منچستریونایتد و هال‌سیتی برابر هم به میدان رفتند که در نیمه نخست شاگردان مورینیو با وجود برتری محسوس به حریف خود، نتوانستند دروازه حریف را باز کنند. غیبت زلاتان و کریک که برای بازی با لیورپول در این دیدار به میدان نرفتند، محسوس بود. در نیمه دوم حرکات خوب والنسیا باعث شد تا خوان ماتا دروازه هال را باز کند.در ادامه مارسیال به جای رونی به میدان آمد تا رکوردشکنی وین رونی به زمان دیگری موکول شود.در اواسط نیمه نیز ضربه کاشته پوگبا به دیرک دروازه خورد تا این بازیکن فرانسوی رکورددار زدن ضربه به دیرک دروازه در این فصل باشد.در ادامه ورود مروان فلینی باعث شد او روی یکی از سانتر‌ها دروازه حریف را باز کند تا در این دیدار نیز تعویض‌های مورینیو کاملا تعیین‌کننده باشد.در نهایت این دیدار با برتری 2 بر صفر یونایتد به پایان رسید تا ببرها (لقب هال‌سیتی) به دیدار برگشت تا حدود کمی امیدوار بمانند.