احتمال میزبانی بحرین از مسابقات مقدماتی جام جهانی/واکنش فدراسیون فوتبال به لابی مدیران AFC چیست؟!

وضعیت مبهم در گروه سوم رقابت‌ها

سرویس ورزشی-مطرح شدن زمزمه میزبانی بحرین در شرایطی است که در همین حال فدراسیون فوتبال ایران هنوز مشغول برپایی جشن انتخاباتی است، آن هم در حالی که تا روز دوشنبه هشتم مارس (18 اسفند) باید کشورهای خواهان میزبانی مدارک خود را به AFC ارسال کنند.برگزاری دیدارهای باقیمانده انتخابی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا 2023 چین با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا باز هم به تعویق افتاد و قرار است این مسابقات به‌صورت متمرکز برگزار شود. AFC از تمام کشورهای شرکت‌کننده درخواست کرده است در صورت تمایل برای میزبانی متمرکز دیدارهای گروه خود، اعلام آمادگی کنند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه C انتخابی جام جهانی 2022 در منطقه آسیا با تیم‌های عراق، بحرین، هنگ‌کنگ و کامبوج هم‌گروه است که دیدارهای دور رفت خود را با دو پیروزی و دو شکست به پایان رسانده است، چهار دیداری که سه دیدار آن خارج از خانه بود و ایران در دور رفت فقط از کامبوج میزبانی کرد. با توجه به استراحت ایران در هفته اول دور رفت و دور برگشت دیدارهای گروه C طبق قرعه، چهار تیم دیگر فقط سه بازی دیگر خواهند داشت و فقط تیم ملی ایران چهار دیدار را برگزار خواهد کرد که طبق برنامه باید در سه دیدار مقابل هنگ‌کنگ، بحرین و عراق میزبان باشد، با این حال طبق اصول جوانمردانه نیز ایران باید برای میزبانی گروه C در اولویت باشد و کنفدراسیون فوتبال آسیا شانس بیشتری برای ایران قائل شود. از میان تیم‌های ملی حاضر در گروه C فدراسیون فوتبال ایران و بحرین برای میزبانی متمرکز بازی‌ها درخواست خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرده‌اند، این در حالی است که بحرین در دور برگشت، فقط دو میزبانی دارد که آن هم مقابل کامبوج و هنگ‌کنگ است و دیدار مهم آنها مقابل ایران باید خارج از خانه برگزار شود. روز گذشته خبرگزاری تسنیم اعلام کرد از آنجایی که بحرین رقابت نزدیکی هم با ایران برای صعود به مرحله بعدی دارد، می‌خواهد با گرفتن میزبانی از ایران شانس خود را بالاتر ببرد. آنها حتی می‌توانند با میزبانی از سه دیدار دیگر ایران مقابل سه تیم دیگر، شرایط روانی را به‌ضرر تیم ملی ایران و به‌سود رقبایش فراهم کنند تا حذف ایران و صعود خودشان را رقم بزنند، مسئله‌ای که به هوشیاری فدراسیون فوتبال و درایت مسئولان این فدراسیون بستگی دارد. مطرح شدن این خبر در شرایطی است که ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا با شیخ سلمان بحرینی است.عراق میزبانی بحرین را رد کردخبر میزبانی احتمالی بحرین واکنش مسئولان فوتبال عراق را هم در پی داشته است. «ایاد بنیان» رئیس ‌هیئت عادی‌‌سازی فدراسیون فوتبال عراق در این ارتباط گفت: هنوز هیچ نامه و بیانیه رسمی برای میزبانی بحرین در گروه سوم دریافت نکرده‌ایم. فدراسیون فوتبال ایران هم در روزی که مشخص شد رقابت‌ها به صورت متمرکز برگزار می‌شود، به صورت شفاهی درخواست میزبانی داد و مقرر شد در زمان تعیین شده، به صورت کتبی هم اقدام کند.فرصت یک روزه فدراسیونمطرح شدن زمزمه میزبانی بحرین در شرایطی است که در همین حال فدراسیون فوتبال ایران هنوز مشغول برپایی جشن انتخاباتی است، آن هم در حالی که تا روز دوشنبه هشتم مارس (18 اسفند) باید کشورهای خواهان میزبانی مدارک خود را به AFC ارسال کنند. با توجه به تعطیلی روز جمعه در ایران و شنبه و یکشنبه در مالزی و همچنین اختلاف ساعت چهار ساعت و نیمه تهران با کوالالامپور، فدراسیون فوتبال ایران به‌صورت ایده‌آل تا ظهر امروز زمان دارد که مدارک خود را به‌صورت کامل به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کند و تضمین‌های لازم را برای میزبانی بدهد که مهم‌ترین آنها پروتکل‌های بهداشتی و ایجاد حباب ایمنی است، به این علت که در صورت نقص مدرک و یا مشکلی دیگر در این زمینه که ممکن است با ایراد از سوی AFC روبه‌رو شود، اصلاحات لازم تا روز دوشنبه هفته پیشِ‌رو صورت بگیرد. فرصت برای تیم ملی در حال از دست رفتن است و باید به‌صورت جدی به فدراسیون فوتبال هشدار داد که اقدامی انجام دهند. هیئت‌رئیسه جدید فدراسیون فوتبال مسلماً پیش از انتخابات می‌دانستند که به‌محض انتخاب باید کار خود را آغاز کنند و حتی شروع کار پس از انتخابات هم دیر بود، اما گویا جشن‌های انتخاباتی، سخنرانی و انجام مصاحبه‌، مهم‌تر از سرنوشت تیم ملی است.تجربه نشان داده بازی با بحرین در زمین این تیم همیشه برای فوتبال ما مشکل‌ساز بوده، بحرینی‌ها از بدو ورود تیم ملی به این کشور جنگ روانی را راه می‌اندازند تا در نهایت به خواسته خودشان برسند.برنامه دیدارهای تیم ملیذکر این نکته ضروری است که ایران در دور رفت بازی‌ها و با هدایت مارک ویلموتس با شکست در برابر تیم‌های عراق و بحرین کار خود را برای صعود سخت کرده است و حالا برای صعود قطعی به بازی‌ها باید در 4 بازی باقی مانده حریفان خود را شکست دهد به خصوص تیم‌های عراق و بحرین. ایران در 4 بازی پیش رو در سه بازی میزبان حریفان است و بر همین اساس شانس زیادی برای موفقیت و در نهایت صعود مستقیم به جام جهانی 2022 دارد. فدراسیون فوتبال ایران در صورت کسب مجوز از وزارت بهداشت و موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌تواند دیدارهای خانگی تیم ملی را با حضور تماشاگر برگزار کند. البته با حضور حداقلی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی.برنامه بازی‌های باقی مانده تیم ملی در مقدماتی جام جهانی از این قراراست:پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰*ایران............................................................................. هنگ کنگدو‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰*ایران..................................................................................... بحرینجمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰*کامبوج.................................................................................... ایرانسه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰*ایران........................................................................................ عراق