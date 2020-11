ویتامین C عاملی اساسی برای پیشگیری ودرمان کرونا (مراقبت)

متخصص مراقبت‌های ویژه، گفت: برای پیشگیری و درمان کرونا، بهتر است از منابع طبیعی و غذاهایی که منبع غنی ویتامین C هستند استفاده شود.به گزارش مهر، پوریا شجاعی، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی کووید ۱۹ در کشور، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در مبتلایان به کرونا مصرف خودسرانه داروهاست، چرا که احتمال خطرات این اقدام ممکن است از مزایای آن بیشتر باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ‌اشاره به اینکه ویتامین C مورد نیاز بدن را می‌توان از طریق مواد غذایی تامین کرد، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری و درمان کرونا، بهتر است از منابع طبیعی و غذاهایی که منبع غنی ویتامین C هستند استفاده شود، همچنین افرادی که تغذیه مناسبی دارند نیازی به مصرف مکمل‌های دارویی این ویتامین ندارند. وی به مبتلایان به کرونا توصیه کرد: در دوران بیماری بهتر است از قرص‌های جوشان ۵۰۰ استفاده شود و افرادی که دارای کمبود ویتامین C در بدن هستند هم می‌توانند از مکمل‌ها استفاده کنند.شجاعی با ‌اشاره به اینکه قرص آسپرین نیز در بیماران باید با احتیاط مصرف شود، گفت: مصرف خودسرانه آسپرین می‌تواند خطرناک باشد وحتما این دارو نیز باید با تجویز پزشک استفاده شود. وی با بیان اینکه قرص آسپرین تحت هر شرایطی باید با تجویز پزشک معالج مصرف شود تصریح کرد: مصرف آسپرین در افراد سالمند چنانچه با صلاحدید و تجویز پزشک باشد، باید در دوران اپیدمی کرونا هم استمرار داشته باشد.این استاد دانشگاه درباره موضوع ورود داروی درمان معده به پروتکل درمانی برای کرونا ویروس، گفت: مطالعاتی هم در ایران و هم در دنیا در زمینه درمان سرپایی بیماران با دیگر داروها همانندفاموتیدین و ملاتونین انجام شده است بنابراین استفاده از این دارو در زمان ابتلا به بیماری هیچ منعی ندارد.