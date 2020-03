بیماری کووید-۱۹، دارای طیف خفیف تا شدید است که می‌تواند نشانه‌هایی مانند سرماخوردگی، تب، سرفه، تنگی نفس و سایر مشکلات تنفسی را به همراه آورد.به گزارش ایسنا، کلیه گروه‌های سنی می‌توانند تحت تاثیر این ویروس قرار گیرند، اما سالمندان مبتلایان به بیماری‌های قلبی- عروقی، پرفشاری خون، دیابت، آسم و مشکلات تنفسی و کبدی، بیماران کلیوی، سرطان‌های تحت درمان، بیمارانی که به هر دلیلی کورتون مصرف می‌کنند و مبتلایان به نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند. بنابراین مراقبت از آن‌ها و پیشگیری از ابتلا در این افراد کاملا ضروری است.لزوم حفظ تعادل و تنوع در تغذیهبا توجه به عوارض ناشی از ابتلا به ویروس کرونا توصیه‌های تغذیه‌ای جهت پیشگیری و کنترل بیماری ارائه می‌شود. البته باید توجه کرد که چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطرار لازم است تعادل و تنوع در مصرف کلیه مواد غذایی رعایت شود. دریافت کلیه ویتامین‌های مورد نیاز بدن برای افزایش سطح ایمنی و مقابله با بیماری و بهبودی، از طریق منابع غذایی آن تامین شود. باید توجه کرد که منابع غذایی حاوی ویتامین‌ها و املاح هیچ‌گونه ارجحیتی بر یکدیگر ندارند.بر اساس موارد مطرح در برنامه مدیریت تغذیه در کروناویروس که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است، از توصیه به مصرف کلیه مکمل‌ها در این شرایط باید خودداری شود. زیرا مصرف دوزهای بالای ویتامین و مواد معدنی اثر محافظتی ثابت شده‌ای در پیشگیری از بیماری‌های عفونی ندارد. بنابراین برنامه مکمل یاری فقط بر اساس دستورالعمل کشوری انجام شود.دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت چند توصیه‌ تغذیه‌ای را برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و کرونا ارائه داده است که در ادامه می‌آید:-‌ در برنامه غذایی روزانه دو اصل تعادل و تنوع رعایت شود. تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در شش گروه اصلی غذایی نان و غلات، سبزی‌ها، میوه‌ها، شیر و فرآورده‌های آن، گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانه‌ها قرار دارند.-‌ مواد غذایی در هر گروه دارای ارزش غذایی تقریبا یکسان هستند و می‌توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان از ماست به جای شیر و از حبوبات و تخم مرغ به جای گوشت استفاده کرد.-‌ به منظور افزایش سطح ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی ویتامین c شامل انواع میوه‌ها و سبزی‌ها از جمله سبزی‌های برگ سبز مانند سبزی خوردن، انواع کلم، گل کلم، گوجه فرنگی، جوانه‌های گندم، ماش و شبدر، انواع مرکبات مانند لیمو ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج، کیوی و دیگر میوه‌ها و سبزی‌ها استفاده شود.-‌ با توجه به اینکه پیاز خام حاوی ویتامین c است، می‌توان روزانه همراه با غذا مصرف شود.-‌ همچنین در تهیه سوپ یا آش از شلغم که حاوی ویتامین C است استفاده شود.-‌ با توجه به نقش ویتامین‌های E و A در تقویت سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی ویتامین A منابع گیاهی شامل انواع سبزی‌ها و میوه‌های زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ، شیر و لبنیات و منابع غذایی ویتامین E شامل روغن‌های مایع مانند کانولا، گلرنگ، آفتابگردان و ذرت استفاده شود.-‌ از خوردن غذاهای چرب و شور مانند انواع تنقلات شور، انواع کنسروها و شورها و انواع سوسیس و کالباس به دلیل تحریک سیستم ایمنی بدن تا حد امکان خودداری شود.-‌ روزانه می‌توان با استفاده از منابع غذایی ویتامین D مانند ماهی‌های چرب، لبنیات و زرده تخم مرغ به افزایش سطح ایمنی بدن کمک کرد.-‌ جهت تقویت سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی حاوی آهن و روی مانند گوشت قرمز، مرغ و ماهی، تخم مرغ، انواع سبزی‌ها، حبوبات، میوه‌های تازه و خشک شده و غلات کامل استفاده شود.-‌ روزانه از منابع غذایی ویتامین‌های گروه B مانند انواع سبزی‌های برگ سبز، میوه‌ها، شیر و لبنیات انواع گوشت‌ها، زرده تخم مرغ، غلات سبوس‌دار، حبوباتی مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، باقالا و ماش و مغزهایی از جمله پسته، گردو، بادام و فندق جهت ارتقای سیستم ایمنی بدن استفاده شود.-‌ همچنین مصرف ۶ تا ۸ لیوان آب آشامیدنی سالم و یا سایر مایعات به صورت روزانه توصیه می‌شود. نوشیدن مایعات به اندازه کافی و فراوان به حفظ ایمنی بدن کمک می‌کند.