آلمان، فرانسه و پرتغال در گروه مرگ

قرعه کشی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا

قرعه کشی رقابت‌های یورو 2020 در حالی برگزار شد که تیم‌های آلمان، فرانسه و پرتغال در گروه F این رقابت‌ها، با هم همگروه شدند، گروهی که لقب «مرگ» به خود گرفته است.قرعه کشی رقابت‌های سال آینده یورو 2020 شنبه شب در بخارست رومانی برگزار شد و مهم‌ترین اتفاق، قرار گرفتن تیم‌های فرانسه و آلمان، قهرمان‌های دو جام جهانی اخیر و پرتغال، مدافع عنوان قهرمانی یورو در یک گروه بود.از 24 تیمی که سال آینده در یورو حضور خواهند داشت، تکلیف صعود 20 تیم مشخص شده و تکلیف چهار تیم نهایی را برنده‌های چهار گروه حاضر در مرحله پلی آف مشخص خواهند کرد.قرعه کشی کامل رقابت‌های یورو 2020*گروه A: ایتالیا، سوئیس، ترکیه، ولز*گروه B: بلژیک، روسیه، دانمارک، فنلاند*گروه C: اوکراین، هلند، اتریش (تیم چهارم این گروه از بین تیم‌های بلاروس، گرجستان،مقدونیه و کوزوو مشخص می‌شود)*گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک (تیم چهارم این گروه از بین تیم‌های اسکاتلند، رژیم اشغالگر قدس،نروژو صربستان مشخص می‌شود)*گروه E: اسپانیا، لهستان، سوئد (تیم چهارم این گروه از بین تیم‌های بوسنی، ایرلند شمالی،اسلواکی و ایرلند جنوبی مشخص می‌شود)*گروه F: آلمان، فرانسه، پرتغال (تیم چهارم این گروه از بین ایسلند،بلغارستان،مجارستان و رومانی مشخص می‌شود)برنامه بازی‌های پلی افبازی‌های پلی‌آف یورو در روزهای بیست و ششم و سی و یکم مارس ۲۰۲۰ (هفتم و دوازدهم فروردین ۱۳۹۹) انجام می‌شود و تیم‌ها به صورت نیمه‌نهایی و فینال در چهار گروه به رقابت می‌پردازند.بر این اساس 16 تیم در چهار سطح به مصاف هم خواهند رفت. در هر سطح چهار تیم حاضر هستند و دو به دو با هم بازی می‌کنند. برنده‌ها هم در یک بازی تکلیف تیم صعودکننده (یک تیم از هر سطح و مجموعاً چهار تیم) را مشخص می‌کنند. در سطح اول، برنده بازی ایسلند- رومانی مقابل برنده بازی بلغارستان- مجارستان می‌ایستد و برنده دو بازی در یک دیدار برای معرفی تیم صعودکننده به میدان می‌روند. ایسلند و بلغارستان میزبان دو بازی یادشده هستند.در سطح دوم، برنده بازی بین بوسنی و هرزگوین و ایرلند شمالی به مصاف برنده جدال اسلواکی و جمهوری ایرلند می‌رود. مانند گروه اول، برنده دو بازی برابر هم قرار می‌گیرند. بوسنی و اسلواکی میزبان این دو بازی نام گرفته‌اند.دو بازی نیمه نهایی سطح سوم بین اسکاتلند و رژیم صهیونیستی از یک‌سو و نروژ و صربستان از سوی دیگر انجام می‌گیرد. اسکاتلند و نروژ میزبان این دو دیدار هستند. برنده دو بازی در یک دیدار تکلیف تیم صعودکننده را مشخص خواهد کرد.در گروه چهارم هم برنده بازی گرجستان- بلاروس رو در روی برنده بازی مقدونیه- کوزوو می‌ایستد. گرجستان و مقدونیه میزبان هستند و برنده دو بازی در یک نبرد فینال‌گونه چهارمین و آخرین تیم راه‌یافته از طریق پلی‌آف را مشخص می‌کند.*گروه A............................................... ایسلند- رومانی/ بلغارستان- مجارستان*گروه B................................... بوسنی- ایرلندشمالی/ اسلواکی – ایرلندجنوبی*گروه C.................................... اسکاتلند- رژیم صهیونیستی/ نروژ- صربستان*گروه D.................................. گرجستان- بلاروس / مقدونیه شمالی- کوزووقطعی شدن 7 کشور میزبانرقابت‌های یورو 2020 برخلاف دوره‌های گذشته، به طور منسجم در یک کشور برگزار نمی‌شود، بلکه در 12 شهر در سراسر اروپا برگزار می‌شود که تاکنون تنها 7 کشور میزبان صعودشان به یورو قطعی شده است. شهرهای میزبان گروه‌های مختلف به این شکل است:*گروه A.......................................................................................................... رم و باکو*گروه B.......................................................................... سن پترزبورگ و کپنهاگن*گروه C.................................................................................... آمستردام و بخارست*گروه D.............................................................................................. لندن و گلاسکو*گروه E.............................................................................................. بیلبائو و دوبلین*گروه F........................................................................................... مونیخ و بوداپستتنها تیم‌های سید یک که فرصت میزبانی ندارند، تیم‌های بلژیک و اوکراین هستند. این دو تیم فقط می‌توانستند در گروه‌های B یا C قرار بگیرند (بقیه سرگروه‌ها باید در گروه‌هایی قرار بگیرند که امکان میزبانی داشته باشند) و با توجه به اختلافات سیاسی اوکراین و روسیه، مشخص بود که شاگردان آندری شوچنکو با هلند در گروه C قرار می‌گیرد و بلژیک با روسیه و دانمارک در گروه B؛ موضوعی که باعث عصبانیت بلژیکی‌ها شده بود زیرا بلژیک که یکی از بهترین آمارها در مرحله مقدماتی را داشت، نه تنها امکان میزبانی را ندارد، بلکه باید یک سفر طولانی به سن پترزبورگ داشته باشد.