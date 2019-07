تولید داروی درمان «هپاتیت C» در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه داروی درمان هپاتیت C در کشور تولید می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت بهداشت، رضا ملک‌زاده در آیین راه‌اندازی همزمان دفاتر و واحدهای مالکیت فکری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و آغاز حذف هپاتیت C در کشور، با‌ اشاره به فرا رسیدن روز جهانی هپاتیت، گفت: یکی از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت این است که کشورها باید ویروس هپاتیت C را تا سال ۲۰۳۰ حذف کنند.ملک‌زاده افزود: ایران یکی از کشورهایی است که برای حذف هپاتیت C برنامه‌ریزی کرده و خوشبختانه داروی معالجه این بیماران در کشور تولید می‌شود و تحت پوشش بیمه قرار دارد.وی ادامه داد: در مرحله اول تولید داروی ایرانی هپاتیت C، یک هزار و ۴۰۰ نفر تحت درمان قرار گرفتند که ۹۸ درصد از آنها معالجه شدند اما در مرحله ملی، به سراغ مخزن این ویروس از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زندانیان و معتادان خواهیم رفت.