تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ چین و در گروه سوم این مسابقات با تیم‎های پورتوریکو، اسپانیا و تونس همگروه شد. دیدارهای این گروه در شهر گوانگژو برگزار می‎شود.قرعه کشی ۳۲ تیم حاضر در مسابقات بسکتبال جام جهانی ۲۰۱۹ چین ظهر دیروز در محل برگزاری این رقابت‌ها و بر اساس سیدبندی تیم‌های شرکت‌کننده انجام شد.در قرعه‌کشی انجام شده، تیم ملی بسکتبال ایران که در سید پنجم مسابقات قرار گرفته بود، در گروه C با تیم‌های پورتوریکو و اسپانیا همگروه شد. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۱۹ برای نخستین بار با حضور تماشاگران انجام شد که با توجه به این موضوع بلیت‌های ۴۱ تا ۱۵۹ دلاری برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شد.بر اساس اعلام سایت برگزاری جام جهانی ۲۰۱۹ چین، دیدارهای هر یک از گروه‌های هشت‌گانه این مسابقات در شهرهای مجزا برگزار می‌شود.بر این اساس دیدارهای گروه‌های A و B به ترتیب در شهرهای بیجینگ و ووهان برگزار می‌شود. گوانگژو میزبان دیدارهای گروه C است که تیم ملی ایران نیز در آن قرار دارد ضمن اینکه فوشان هم میزبان دیدارهای گروه D است. همچنین دیدارهای چهار گروه دیگر هم به ترتیب در شهرهای شانگهای، نانجینگ، شنژن و دونگ گوان برگزار می‌شود.این سومین بار است که تیم ملی بسکتبال در جام جهانی شرکت می‌کند. تیم کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۰ ترکیه که اولین حضورش در این رقابت‌ها بود، در گروه B با تیم‌های برزیل، کرواسی، تونس، آمریکا و اسلوونی همگروه شد. اسپانیا، برزیل، صربستان، مصر و فرانسه هم حریفان تیم ملی بسکتبال ایران در گروه A جام جهانی ۲۰۱۴ اسپانیابودند.گروه بندی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۱۹ چین به این شرح است:*گروه A: ساحل عاج، لهستان، ونزوئلا، چین*گروه B: روسیه، آرژانتین، کره جنوبی، نیجریه‌*گروه C: اسپانیا، ایران، پورتوریکو، تونس*گروه D: آنگولا، فیلیپین، ایتالیا، صربستان‌*گروه E: ترکیه، جهوری چک، آمریکا، ژاپن*گروه F:یونان، نیوزیلند ، برزیل، مونته نگرو*گروه G: دومینیکن، فرانسه، آلمان، اردن*گروه H: کانادا، سنگال، لیتوانی، استرالیا