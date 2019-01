افراد بسیاری در سراسر جهان از مکمل‎های غذایی استفاده می‎کنند. ممکن است تصور کنید که تمام مکمل‎‌های طبیعی بی‌خطر هستند، با این وجود، برخی از آنها حاوی موادی هستند که ممکن است در ترکیب با داروها مضر باشند.به گزارش «کر2»، برخی مکمل‎های غذایی آثار دارو را تقویت می‎کنند، در شرایطی که برخی دیگر آنها را کاهش می‎دهند. در ادامه با برخی مکمل‎ها که نباید هرگز با دارو ترکیب شوند، بیشتر آشنا می‌شویم.مخمر سنت جان با داروهای سرطان، قلب و کلیهمخمر سنت جان با بسیاری از داروها تداخل ایجاد می‌کند. این مکمل تجزیه داروها را تسریع کرده و از جذب درست و موثر آنها پیشگیریمی‎کند.در یک مورد، استفاده از مخمر سنت جان تقریبا جان پیرمردی 74 ساله را گرفت او داروی تجویزی را پس از عمل پیوند کلیه مصرف می‎کرد. مخمر سنت جان تداخل با درمان سرطان به واسطه تسریع تجزیه داروهای شیمی درمانی را نیز نشان داده است.همچنین، مخمر سنت جان با داروهای ضدافسردگی، رقیق‌کننده خون مانند وارفارین، و دیگر داروهای تجویزی نیز تداخل ایجاد می‎‌کند.کلسیم و بیس فسفونات‎هابیس فسفونات‎ها داروهایی قوی هستند که به افزایش تراکم استخوانی در بیماران مبتلا به پوکی استخوان کمک می‎کنند. با این وجود، مصرف مکمل‎های کلسیم بلافاصله پس از مصرف این داروها اثربخشی آنها را کاهش می‎دهد.پژوهشگران در دانشگاه واشنگتن فاصله زمانی چهار ساعته پیش از مصرف مکمل کلسیم را توصیه کرده‌اند.جینکو بیلوبا و وارفارینجینکو بیلوبا یکی از محبوب‌ترین درمان‌های گیاهی و یک نوتروپیک (تقویت‌کننده عملکرد مغز) طبیعی محسوب می‌شود. این مکمل به بهبود گردش خون کمک می‌کند و حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که با التهاب مبارزه می‎کنند.از سوی دیگر، وارفارین به پیشگیری از لخته شدن خون کمک می‌کند. مصرف جینکو بیلوبا اثر وارفارین را تقویت می‌کند که ممکن است به خونریزی داخلی یا سکته مغزی منجر شود.اگر قصد ادامه مصرف جینکو بیلوبا را دارید، با پزشک خود درباره امکان تجویز دوزهای کمتر از وارفارین صحبت کنید.به گفته دانشگاه هاروارد، درمان‌های گیاهی دیگر مانند روغن میخک، یونجه، دانشن و شاه بلوط اسبی نیز با وارفارین تداخل ایجاد می‌کنند.آهن و آنتی‎بیوتیک‌هامکمل‎های آهن ممکن است خطر کم‌خونی (آنمی) را کاهش دهند، اما جذب آنتی‎بیوتیک‎ها در بدن را نیز کاهش می‎‌دهند.دو ساعت پیش یا پس از مصرف آنتی‎بیوتیک‎ها از مصرف مکمل‎‌های آهن پرهیز کنید. زمانی که برای شما آنتی‎بیوتیک تجویز می‎شود، پزشک خود را از مصرف مکمل آهن آگاه کنید.روغن ماهی و داروهای فشار خونچه برای بهبود عملکرد مغز و چه مبارزه با التهاب از مکمل روغن ماهی استفاده می‌کنید، به خاطر داشته باشید که این مکمل با داروهای فشار خون تداخل ایجاد می‎کند.روغن ماهی اثر داروهای فشار خون را تقویت می‎کند که ممکن است به سطوح بسیار پایین فشار خون منجر شود.ملاتونین و داروهای ضد افسردگیملاتونین ممکن است کیفیت خواب انسان را بهبود ببخشد، اما اثر داروهای ضدافسردگی را نیز کاهش می‎دهد. ترکیب ملاتونین با داروهای ضدافسردگی ممکن است موجب خواب‌‎آلودگی بیش از حد شود.پیش از مصرف مکمل‎‌های ملاتونین، روش‎های طبیعی را برای تقویت سطوح آن امتحان کنید.روی و آنتی‏‎بیوتیک‎هامکمل‎های روی میزان جذب آنتی‎بیوتیک‎ها در بدن را کاهش می‌‎دهند. خوشبختانه شما می‌‎توانید با ایجاد یک فاصله چهار تا 6ساعته بین مصرف مکمل‎های روی و آنتی‎بیوتیک‎ها از این تداخل پیشگیری کنید.شایان ذکر است که ترکیب پماد موضعی روی با داروهای آنتی‎بیوتیک، مانند اریترومایسین، می‎‌تواند به درمان آکنه کمک کند.ویتامین C و داروهای سرطاناین ممکن است موجب شگفتی شما شود، اما ویتامین C و داروهای سرطان میانه خوبی با هم ندارند. ویتامین C اثربخشی بسیاری از داروهای درمان سرطان را کاهش می‎دهد.پژوهشگران توصیه می‎کنند که مکمل‎های ویتامین C طی دوران شیمی درمانی مصرف نشوند. گزینه ایمن‌تر مصرف مکمل‎های مولتی ویتامین حاوی ویتامین C است. موارد مذکور برخی مکمل‎های رایج هستند که می‎توانند با داروهای تجویزی تداخل داشته باشند. هر زمان که مصرف دارویی جدید را آغاز می‎کنید، پزشک یا داروساز را در جریان مکمل‎‌های مصرفی خود قرار دهید تا آنها درباره تعاملات بالقوه توصیه‎های لازم را ارائه کنند.