خروج از برجام تنها راه مقابله با زورگویی آمریکاست

مدیر مسئول کیهان در گفت‌وگو با تسنیم:

حسین شریعتمداری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تصمیم اخیر ترامپ اظهار داشت: ترامپ در نطق‌های انتخاباتی خود از پاره کردن برجام سخن می‌گفت و پس از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری نیز بارها اعلام کرده است که از برجام خارج خواهد شد ولی هر بار به بهانه‌ای خروج از برجام را به تاخیر انداخته است زیرا برجام کلاه گشادی است که آمریکا و متحدان اروپایی آن بر سر ایران گذاشته‌اند و بدیهی است که هرگز نمی‌خواهند این امتیاز بزرگ را از دست بدهند.وی افزود: یکی از شرط‌های چهارگانه ترامپ آن است که مفاد برجام تاریخ انقضاء نداشته و مادام‌العمر باشد که این شرط با ادعای او درباره نارضایتی از برجام در تناقض است زیرا اگر برجام را به نفع آمریکا نمی‌داند چرا خواستار مادام‌العمر شدن آن است؟ برجام یک سند هسته‌ای است و ادعای ترامپ برای اصلاح آن به فعالیت هسته‌ای ایران مربوط نمی‌شود بلکه آنچه او با عنوان «مکمل برجام» مطرح می‌کند، توطئه‌ای تازه برای از بین بردن توان نظامی کشورمان است و ترامپ قصد دارد با خلع سلاح ما، ایران را به کشوری ضعیف برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل کند.مدیر مسئول کیهان با‌ اشاره به این نکته که هر چهار شرط ترامپ به همین منظور ارائه شده است، بیان داشت: شرط اول، اجازه بازرسی از همه سایت‌های مورد نظر آمریکا به بازرسان است، یعنی اطلاع دقیق از توان نظامی جمهوری اسلامی از طریق حضور در حیاط خلوت نظامی کشورمان. در شرط دوم از ایران خواسته است تا متعهد شود که هرگز حتی به تملک سلاح هسته‌ای نیز نزدیک نشود! این شرط در نگاه اول باتوجه به حرام دانستن سلاح هسته‌ای از سوی کشورمان و تعهدات برجامی درخصوص خودداری از تولید سلاح اتمی، غیر ضروری به نظر می‌رسد ولی در آن نکته‌ای گنجانده شده است که می‌تواند تمامی فعالیت نظامی غیر هسته‌ای ایران را متوقف کند و آن عبارت «حتی نباید به تملیک سلاح هسته‌ای نزدیک شود؛ never even comes close to possesing a nuclear weaponعبارت حتی نباید نزدیک شود یک جمله دو پهلو است و می‌توانند با تمسک به آن بسیاری از اقدامات غیرمرتبط ما با تملیک سلاح هسته‌ای را در این جهت تعریف کرده و ایران را به نقض برجام متهم کنند.شریعتمداری در ادامه گفت: شرط سوم همان است که خواستار مادام‌العمر بودن برجام شده است. در شرط چهارم آورده است که موشک‌های دوربرد و تسلیحات اتمی از یکدیگر جدا نشدنی هستند و ساخت و آزمایش موشک بایستی مشمول تحریم‌های شدید قرار بگیرد و این همان نقطه اصلی و گرانیگاه شرط‌های چهارگانه ترامپ است که نتیجه قطعی آن خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان گوش خوابانیده است که ایران را به لقمه‌ای آسان برای بلعیده شدن از سوی دشمنانش تبدیل می‌کند.وی خاطرنشان کرد: آمریکا از امتیاز تمدید چهار ماه یکبار تعلیق‌ها که به رئیس‌جمهور این کشور داده شده است، به عنوان یک اهرم کارآمد برای تضعیف توان اقتصادی کشورمان و مخصوصا دامن زدن به گرانی‌ها استفاده می‌کند.مدیر مسئول کیهان در توضیح این نکته گفت: هر چهار ماه یکبار، این احتمال که رئیس‌جمهور آمریکا از تمدید تعلیق‌ها خودداری کند، به دستاویزی برای یک طیف مشکوک در داخل کشور تبدیل می‌شود تا قیمت دلار را در بازار ارز افزایش بدهند و بعد از تمدید تعلیق‌ها، قیمت افزایش یافته به زمان قبل از افزایش باز نمی‌گردد و یا فقط اندکی از قیمت قبلی کاسته می‌شود و از آنجاکه متاسفانه قیمت دلار به شاخصی برای افزایش یا کاهش قیمت کالای دیگر تبدیل شده است، هر چهار ماه یکبار شاهد افزایش قیمت اجناس و خدمات هستیم و این مسئله به‌طور طبیعی موجب نارضایتی مردم، اقشار مستضعف و کم‌درآمد می‌شود.شریعتمداری تصریح کرد: کارساز‌ترین چاره در مقابل زورگویی‌های آمریکا خروج ایران از برجام است و از آنجا که آمریکا به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است، خروج ما از برجام کاملا قانونی و قابل توجیه خواهد بود.