فواید سلامت ورزش در آب

هر نوع ورزشی برای سلامت بدن خوب است، اما ورزش‎هایی که با آب سر و کار دارند، فشار کمتری به بدن وارد می‌کنند که می‎تواند از بسیاری جهات برای انسان مفید باشد.به گزارش «ان‌سی‌بی‌آی»، هنگامی که در آب هستید، بدن حدود 90 درصد سبک‌تر احساس می‌شود. این به معنای آن است که هنگام ورزش در آب، بدن اثری مشابه با ورزش در خشکی را تجربه نمی‎کند.همچنین، ورزش در آب شما را از روتین‎های یکنواخت در باشگاه دور می‌کند. با انجام ورزش‌های آبی، شما می‌توانید طی مدت زمان انجام تمرینات ورزشی شادابی خود را حفظ کنید. در شرایطی که یک روتین تمرینات ورزشی در خشکی می‌تواند به طور معمول با خستگی و افت سطوح انرژی همراه باشد. افزون بر این، ورزش در آب سرگرم‌کننده و لذت‌بخش است.ورزش در آب برای تمام گروه‌های سنی - از کودکان تا افراد سالمند - مفید است. حتی افرادی که با آسیب دیدگی‌های عضلانی،‌تاندون یا استخوان مواجه شده‌اند و همچنین افراد دارای اضافه وزن و زنان باردار می‌توانند ورزش در آب را امتحان کنند. همچنین، این نوع از ورزش معمولا به تجهیزات اضافه خاصی نیاز ندارد. تنها کافی است تا در استخر شنا کرده و آماده جلسه تمرینی خود شوید.ورزش کردن در آب یک نوع فعالیت درمانی است که هم از نظر جسمانی و هم از نظر روانی برای انسان مفید است. در ادامه با برخی از فواید ورزش در آب بیشتر آشنا می‌شویم.کمک به کاهش وزنورزش‎های آبی می‌توانند به کاهش وزن سریع کمک کنند. در ورزش‌های آبی، تمرینات قدرتی و هوازی با مقاومت آب ترکیب می‌شوند. این به معنای آن است که کل بدن به فعالیت وادار می‌شود.با توجه به شدت تمرینات و وزن شما، زمانی که روزانه برای حدود 30 تا 60 دقیقه ورزش آبی انجام می‌دهید، شما می‌توانید 300 تا 500 کالری در روز بسوزانید. مطالعه‌ای که در سال 2010 در نشریه Journal of Obesity منتشر شد، نشان داد که دویدن در آب می‌تواند به کاهش چربی بدن و اندازه دور کمر و همچنین بهبود تناسب هوازی و کیفیت زندگی کمک کند.مطالعه‌ای دیگر که در سال 2014 در نشریه Journal of Exercise Rehabilitation منتشر شد نیز نشان داد که ورزش آبی منظم می‌تواند به کاهش درصد چربی بدن کمک کند.بهبود سلامت مفاصلهمان‌گونه که پیش‌تر‌اشاره شد، ورزش‎های آبی در دسته ورزش‌های کم فشار قرار دارند، که به بهبود سلامت مفاصل کمک می‌کنند. هنگام انجام یک ورزش آبی، شناوری در آب موجب می‌شود تا فشار زیادی روی مفاصل وارد نشود. همچنین، این شرایط اثرات منفی مانند درد و خستگی را به حداقل می‌رساند. این برای افرادی که از برخی بیماری‌های مرتبط با مفاصل، مانند آرتریت، رنج می‌برند یا افرادی که دوره توانبخشی جسمانی را پشت سر می‎گذارند، بسیار مفید است.بهبود انعطاف‌پذیری و تحرکطی انجام ورزش‌هایی که در خشکی انجام می‌شوند، حرکات بدن به واسطه اثرات نیروی گرانش زمین و نگرانی از زمین خوردن محدود می‌شود. اما هنگام ورزش در آب، قرار گرفتن بدن در برابر مقاومت آب به انعطاف‌پذیری بیشتر و افزایش دامنه حرکت مفاصل کمک‌کننده است.ورزش‌های آبی برای بهبود انعطاف‌پذیری پشت و قسمت پایین بدن مفید هستند. انعطاف‌پذیری عنصری مهم برای تناسب اندام محسوب می‌شود، زیرا انعطاف‌پذیری کم می‌تواند دامنه حرکت و تحرک را محدود کرده، تعادل و هماهنگی را کاهش دهد.آب گرم بهترین گزینه برای افزایش انعطاف‌پذیری است، زیرا به انعطاف بیشتر عضلات کمک می‌کند. از این رو، برای افزایش انعطاف‌پذیری و تحرک انتخاب استخرهای آب گرم بهترین گزینه است.کاهش فشار خونهنگامی که در آب ورزش می‌کنید، مقاومت آب به گردش کارآمدتر خون در سراسر بدن کمک می‌کند. این شرایط فشار خون را کاهش می‌دهد و در بلند مدت، نرخ ضربان قلب در حالت استراحت را نیز کاهش می‌یابد.به طور همزمان، ورزش‎های آبی روشی خوب برای تقویت استقامت قلبی هستند. مطالعه‎ای که در سال 2017 در نشریهEuropean Journal of Preventive Cardiology منتشر شد، نشان داد که همانند ورزش در خشکی، ورزش آبی نیز اثر مثبتی در زمینه کاهش فشار خون دارد.افزایش قدرت عضلانیبه دلیل اینکه آب به طور مداوم در جریان است و تغییر جهت می‌دهد، در مقایسه با هوا مقاومت بیشتری ایجاد می‌کند. بر همین اساس است که یک مایل شنا کردن در آب به زمان بیشتری نسبت به یک مایل پیاده روی در خشکی نیاز دارد.هنگامی که در آب ورزش می‌کنید، عضلات شما به صورت جدی درگیر فعالیت می‌شوند. همان‌گونه که برای غلبه بر مقاومت آب تلاش می‌کنید، عضلات رشد کرده و قوی‌تر می‌شوند. این شرایط به بهبود انعطاف‌پذیری و چالاکی عضلانی نیز کمک می‌کند.کاهش استرسهر نوع ورزش آبی می‌تواند در کاهش استرس و اضطراب مفید باشد. فعالیت در آب می‌تواند یکی از آرامش بخش‌ترین فعالیت‌هایی باشد که به کاهش استرس کمک می‌کند. قرار گرفتن در آب برای بدن و ذهن بسیار آرامش بخش است.تمرینات ورزشی آبی مغز را برای ترشح هورمون‌های احساس خوب که به نام اندورفین شناخته می‌شوند، تحریک می‌کند که این شرایط استرس را کاهش داده و موجب شکل‌گیری احساسی خوب در شما می‌شود.همچنین، انجام ورزش در آب جریان اکسیژن به عضلات را بهبود بخشیده و تنفس را تنظیم می‌کند.نیاز نداشتن به تجهیزات اضافیتمرینات ورزشی در آب می‌توانند بدون استفاده از هیچ‌گونه وسیله یا تجهیزات جانبی انجام شوند. مقاومت آب می‌تواند به عنوان وزنه یا عامل مقاومت درونی برای انجام تمرینات هوازی و قدرتی عمل کند.مقاومت آب موجب می‌شود تا عضلات سخت‌تر کار کنند. این شرایط تسهیل چربی‌سوزی، کمک به کاهش وزن و بهبود انعطاف‌پذیری را در پی دارد.ورزش‌های آبی، زمانی که بدون وزنه انجام می‌شوند، می‌توانند به طور خاص برای افرادی که از دردهای مفصلی، یا برخی آسیب دیدگی‌هایی که امکان کار با وزنه را به آنها نمی‌دهد، مفید باشد.با این وجود، اگر از نظر کار با وزنه محدودیت ندارید، می‌توانید برای کسب بهترین نتیجه هنگام انجام ورزش‌های آبی از آنها استفاده کنید. کار با وزنه برای جلوگیری از کاهش تراکم توده استخوانی و پوکی استخوان بسیار مهم است.