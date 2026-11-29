فاطمه قاسم‌آبادی

فلسفه یونان و ادبیاتش، همیشه برای غرب سرمنشاء تفکر و مایه افتخار بوده است. در حقیقت مهم‌ترین منبع فکری این تمدن با فیلسوفان یونانی و ریشه‌های یونانی گره خورده است.

هالیوود به‌عنوان بخش فرهنگی معاصر این تمدن، در طول تاریخ خود، همیشه به صورت‌های مختلف از ادبیات حماسی یونان الهام گرفته است. ایلیاد و ادیسه، دو منظومه شعر معروفِ هومر، شاعر نابینای یونانی هستند که بیشترین میزان اقتباس‌های ‌هالیوودی از ادبیات یونان را از آن خود کرده‌اند.

داستان قدرت‌طلبی و حمله به تروا به‌بهانه برگرداندن همسر برادر پادشاه اِسپارت و پس از آن ماجرای بازگشت این سربازان غارتگر پس از ده سال به خانه خود، بارها و بارها به تصویر کشیده شده و در قالب فیلم، سریال، تئاتر، تله فیلم و... برای مخاطبین در نسخه‌های مختلف آمده است.

فیلم «ادیسه» ساخته «کریستوفر نولان» محصول سال 2026 آمریکا و انگلستان است. این فیلم حماسه ادیسیوس را به‌تصویر می‌کشد.

داستان جنگ 20 ساله

داستان فیلم ادیسه نولان، به‌صورت خطی نیست ولی به‌صورت کلی، ماجرای چگونگی پیروزی یونانیان در جنگ با تروا را که ده سال طول کشید، به‌تصویر می‌کشد و از آن مهم‌تر، داستان سختی‌هایی که ادیسیوس فرمانده زیرک یونان، در راه بازگشت به خانه، که آن هم ده سال طول کشید را به تصویر می‌کشد.

ادیسیوس قبل از رفتن به جنگ تروا، به همسرش پنه لوپه می‌گوید اگر بازگشتش طول کشید، به‌خاطر حفظ سرزمین‌شان باید ازدواج کند... بعد از شنیدن خبر پیروزی ادیسیوس و بقیه لشکریان در این جنگ، پنه لوپه امیدوار بود همسرش هم برگردد که این بازگشت به خاطر ماجراجویی‌های بسیار زیاد، ده سال طول کشید و در زمان بازگشت مدتی بود که خواستگاران حدنشناس در کاخ ادیسیوس لنگر انداخته بودند تا پنه لوپه را مجبور کنند از بین آن‌ها، یک نفر را به همسری انتخاب کند.

پنه لوپه سرانجام مقارن با بازگشت همسرش، روز انتخاب را مشخص می‌کند و در آن روز دستور می‌دهد درها را ببندند و آزمون را برگزار می‌کند. در این بین تنها برنده آزمون که به‌صورت ناشناس در مسابقه شرکت کرده و خود ادیسیوس است، اعلام حضور می‌کند و در دم تمام خواستگاران را می‌کشد و پادشاهی‌اش را پس می‌گیرد....

پیامبر قوم نافرمان

در فیلم ادیسه، مخاطبین با توجه به رفتار ادیسه با لشکریانش، بیشتر از اینکه فرمانده‌ای فریبکار و زیرک را ببینند که چاره‌اندیشی‌هایش بقیه را نجات می‌دهد (آن‌طور که در خود حماسه آمده است) شخصی را می‌بینند که دلسوزانه برای سعادت سربازانش می‌کوشد و مدام به آن‌ها هشدار می‌دهد تا به دام اهریمنان نیفتند و گاه حتی آن‌ها را از دست جادوگران نجات می‌دهد و سحر‌ها را باطل می‌کند!

به‌خاطر همین می‌شود گفت، ادیسیوس نولان، بیشتر از اینکه فرمانده سپاه باشد، مانند پیامبری است برای هدایت قومی نافرمان که همین شباهت، مخاطبین را به یاد قوم یهود و پیامبران‌شان می‌اندازد.

در قسمتی از فیلم، ادیسیوس به سپاهیانش می‌گوید به گاوهایی که می‌بینند دست نزنند و گرسنگی را تحمل کنند تا زنده بمانند ولی سربازانش امر او را زیر پا می‌گذارند و وقتی ادیسیوس خواب است گاوها را می‌کشند و به‌بهانه گرسنگی می‌خورند...

این داستان شباهت بسیار زیادی به داستان حضرت داوود با سپاهیانش دارد که به آن‌ها امر کرد به فرمان خدا از آب رود نخورند و در صورت تشنگی بسیار، در‌نهایت یک کف دست بیشتر آب نخورند ولی سپاهیان به حرفش گوش نمی‌کنند و همگی مریض می‌شوند!

نولان در فیلم ادیسه، به شکل بسیار حساب شده و زیبایی، شیمی این رابطه را به تصویر می‌کشد و این اسطوره یونانی را در حد پیامبری اهل سیر و سلوک، بالا می‌برد.

جالب است که نیرنگ‌بازی و فریب، جزو مهم‌ترین قسمت‌های شخصیت‌پردازی ادیسیوس است ولی نولان ترجیح داده این مسئله را با ضدو‌نقیض نشان دادن حرف و عمل ادیسیوس، برای مخاطبین مثبت به تصویر بکشد.

برای مثال در قسمت‌های ابتدائی داستان، ادیسیوس عنوان می‌کند که در زمان شکار زِه کمان را سر جایش می‌اندازد تا به شکار فرصت بدهد و شرافتمندانه بجنگد، بعد اضافه می‌کند شکار جنگیدن با استتار است! این یعنی از طرفی هنگام شکار در بین درختان پنهان می‌شود تا شکارش او را نبیند و غافلگیر شود ولی از طرف دیگر با کمان آماده نشده به شکار می‌رود تا به طعمه‌اش مثلاً فرصت بدهد!!!

قهرمانان فراری!

در فیلم ادیسه، قهرمانان داستان با اندکی کراهت پا به میدان جنگ طولانی می‌گذارند ولی به‌محض ورود، از جان و دل مایه می‌گذارند طوری که انگار با پیشنهاد خودشان وارد این جنگ شده‌اند!

واقعیت این است که در نسخه‌های اصلی حماسه‌های یونانی، معمولاً بُعدهای شخصیتی متفاوتی از زندگی و شخصیت قهرمانان به‌تصویر کشیده شده است که همیشه نه‌تنها قهرمانانه نیست، که گاهی خجالت‌آور است. جالب است که این بُعدها، هرگز در ‌هالیوود به‌تصویر کشیده نمی‌شود!

برای مثال در قضیه جنگ تروا، همیشه قهرمانان را می‌بینیم که به‌خط می‌شوند و برای جنگیدن پیش‌قدم. ولی در خود افسانه، ماجرا این‌طور نیست.

قضیه از این قرار است که وقتی هلن با پاریس شاهزاده تروا فرار می‌کند، منالئوس پادشاه اسپارت که مدت‌ها بود به‌دنبال بهانه می‌گشت تا به تروا حمله کند و این سرزمین ثروتمند را غصب کند، از دیگر خواستگاران قدیمی هلن (که شامل همه قهرمانان آن زمان می‌شد!) می‌خواهد به سوگندشان وفادار بمانند و در این حمله و پس‌گرفتن هلن به او کمک کنند.

در این بین ادیسیوس که شنیده بود پیشگوها گفته‌اند در‌صورتِ رفتن به این جنگ، بازگشتش به خانه سال‌ها طول می‌کشد، سعی می‌کند با تظاهر به دیوانگی، از این فراخوان سر باز بزند.

او به گفته برخی منابعِ، به کاشتنِ نمک در کشتزارهایش می‌‌پردازد. اما آگامنون، همسر هلن و برادرِ منالئوس، برای برملا کردنِ این نیرنگ، پسرِ خردسالِ ادیسیوس را، پیشِ روی گاوآهن می‌گذارد. ادیسیوس بی‌درنگ گاوآهن را از مسیرِ منتهی به پسرش بر می‌گرداند و این‌طور مشخص می‌شود که واقعاً دیوانه‌ نشده و تظاهر می‌کرده و مجبوراً به سپاه می‌پیوندد!

از طرف دیگر وقتی ادیسیوس به‌همراه بقیه فرستادگانِ آگامنون، به دیدار آشیل قهرمان نامدار زمان‌شان می‌روند تا از او بخواهند به سپاه بپیوندد، او را پیدا نمی‌کنند!

قضیه از این قرار بود که مادرِ آشیل که در پیشگویی‌ها فهمیده بود پسرش زنده از این جنگ بر نمی‌گردد و در یک کلام در طالعش این‌طور آمده بود که آشیل یا زندگی‌ای طولانی و بی‌رخداد در پیش خواهد داشت، یا شکوهی جاودان همراه با مرگی زودهنگام، ترجیح می‌دهد پسرش زنده بماند و به‌خاطر همین هم آشیل را در لباسِ زنانه پنهان می‌کند و به حرمسرا می‌فرستد!

در‌نهایت ادیسیوس با نیرنگ آشیل را پیدا می‌کند و برای این کار، به حرمسرا می‌رود و دستور می‌دهد برای زنان، هدایا و زیورآلاتی روی میز بگذارند اما در میانِ زیورآلات سلاح‌ جنگی هم گذاشت و وقتی دید تنها یکی از آن زنان به بررسیِ سلاح‌‌ها علاقه نشان داد؛ فهمید آن به ظاهر زن، در حقیقت آشیل است!

ادیسیوس بعد از فهمیدن این حقیقت ترتیبی می‌دهد که شیپورِ جنگ به صدا درآید؛ آشیل بعد از شنیدن صدا بی‌درنگ سلاحی که روی میز بود را به دست می‌گیرد و روحیه رزمی‌اش را برملا می‌کند و این‌طور می‌شود که آشیل هم مجبور می‌شود به فراخوانِ آگامنون پاسخ مثبت بدهد!

جالب است که در فیلم‌ها و ساخته‌های غربی همیشه و بدون استثنا، این روایت‌ها حذف می‌شود و به‌جایش مخاطبین قهرمانانی جان‌برکف و آماده رزم را می‌بینند که حاضرند بدون هیچ چشم‌داشتی، جان‌شان را فدای جاه‌طلبی پادشاه‌شان کنند.

این تصویر که با سبک استعمارگرایانه غربی بیشتر سازگار است، در واقعیت عکس خودش را ثابت کرده است به این صورت که سربازان غربی معمولاً از روی اجبار و به‌خاطر مادیات به جنگ‌های فرسایشی پیوسته‌اند و همیشه از اینکه سهم‌شان از دست‌ دادن جان‌شان برای پر کردن جیب ثروتمندان بوده بیزار و فراری بوده‌اند اما در قاب تصویر، هیچ فرار یا حتی تلاشی برای فرار و پشیمانی به مخاطبین نشان داده نمی‌شود و آنچه بقیه می‌بینند، تنها شکوه همبستگی برای غارتی بی‌نقص است.

تمدن در حال سقوط

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فیلم نولان به آن پرداخت می‌شود، تأکید روی سقوط تمدنی است که به‌واسطه سقوط اخلاقی و انسانی قهرمانانش اتفاق می‌افتد.

این نوع نگاه رسماً از سقوط فعلی تمدن غرب پرده بر‌می‌دارد که زمانی طلایه‌دار نظم، اخلاق و پیشرفت بود ولی با گذشت کمتر از 200 سال، روی کریه چهره غصب و غارت که با پیشرفت تزیین شده بود، خودش را بالاخره نشان داد.

نولان در ادیسه سعی دارد پله‌پله قهرمانی را به‌تصویر بکشد که بهترین نماینده قوم خود است ولی مجبوراً با متجاوزین همراه می‌شود و تاوان گناهان آن‌ها را هم به دوش می‌کشد.

در ادیسه مخاطبین بارها می‌بینند که حرف از سقوط تمدن و نابودی قهرمانان به‌ظاهر پیروز ماجرا زده می‌شود.

در ‌واقع نولان پیروزی ظاهری که به‌ بهای سقوط تمام ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی است را به باد انتقاد می‌گیرد و نابودی را سزای چنین تمدنی می‌داند که به بهانه اهداف جاه‌طلبانه، همه‌چیز را زیر پا می‌گذارند.

ایران: حماسه بی‌پایان

نولان به‌عنوان فیلمسازی شناخته می‌شود که به مطالعه و تاریخ، علاقه بسیار زیادی دارد. این فیلم‌ساز که رشته تحصیلی‌اش هم در دانشگاه ادبیات انگلیسی بوده است، مطالعات خود در مورد فرهنگ و تاریخ کشورها را با فیلم‌سازی‌اش پیوند زده و بیراه نیست اگر بگوییم شناخت او از مخاطبین و طرفداران جهانی‌اش، به این سبک فکریش هم مربوط می‌شود.

در جنگ رمضان وقتی ویدئوهای استقامت مردم ایران در شبکه‌های مجازی پر شد، نولان از معدود‌ هالیوودی‌هایی بود که همان ابتدا این جنگ را پلید دانست و در‌موردش نظر داد و گفت:

« من به‌عنوان یک فیلم‌ساز، ساختار زمان را مطالعه می‌‌کنم. برخی ملت‌ها تنها یک سکانس (صحنه) هستند، اما ایران یک حماسه بی‌‌پایان است... شما نمی‌‌توانید تمدنی را که برای ۲۵۰۰ سال قهرمانِ اولِ تاریخ بوده، از صحنه «حذف» (تدوین) کنید. بمباران فلات ایران مانند آن است که سعی کنید پیِ ساختمانی را تخریب کنید، در‌حالی که خودتان روی سقف آن ایستاده‌اید! همه ما به این گهواره داستان‌های بشری متصلیم. حمله به ایران، پاک کردن فصلی از وجودِ خودمان است.»

با توجه به کیفیت ساخت و نوع داستان‌گویی، فیلم ادیسه نولان، بدون شک بهترین و وفادارترین اقتباس معاصر از ادیسه را به مخاطبینش عرضه کرده است. البته وجود تعداد زیادی از ستاره‌های محبوب‌ هالیوودی هم در جذاب‌تر شدن فیلم تأثیر داشته است ولی با توجه به سیل فیلم‌های پر ستاره جدیدی که نه منتقدین و نه مخاطبین نپسندیده‌اند، مشخص می‌کند که هنوز هم کارگردانی و چگونگی روایت ماجرا و در‌آوردن شخصیت‌ها، در پر مخاطب کردن یک فیلم حرف اول را می‌زند و وجود ستاره‌ها در کنار کارگردانی قوی، در پله دوم و حتی سوم قرار می‌گیرد.

ادیسه بدون شک مهم‌ترین فیلم تاریخی سال 2026 است. نولان با روش‌های هنرمندانه، این حماسه اساطیری را به تصویر می‌کشد و در عین حال بلد است چطور مخاطب عام را هم به پای روایت خود بکشاند و در‌نهایت در این فیلمش موفق می‌شود، هم منتقدین و هم مخاطبین را راضی کند.

نتیجه رضایت منتقدین در نمرات شگفت‌انگیز بالا به فیلم بود که معمولاً به فیلم‌های هنری تعلق می‌گیرد و نتیجه رضایت مخاطبین هم در فروش بی‌نظیرِ میلیارد دلاری فیلم نشان داده شد و نولان و همسرش را که تهیه‌کنندگان فیلم هم بودند، به سودی باور‌نکردنی رساند.