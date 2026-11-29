سعید مستغاثی

محکومیت اسرائیل به اسکار کشید

بعد از جشنواره برلین، نود‌وششمین مراسم اهدای جوایز اسکار در مارس 2024، صحنه اعتراضات ضداسرائیلی و حمایت از فلسطینیان شد. تعداد زیادی از هنرمندان حاضر در این مراسم مانند مارک روفالو، ریز احمد، رامی یوسف و همچنین خواننده معروف، بیلی آیلیش (که جایزه اسکار بهترین ترانه را برای «باربی» دریافت کرد) به‌همراه برادرش، از سنجاق‌سینه‌ای به‌قصد حمایت از مردم غزه استفاده کردند.

قابل تأمل‌تر از همه، عمل دست‌اندرکاران فیلم «منطقه مورد علاقه» (فیلمی درباره هلوکاست یهودیان در جنگ جهانی دوم) بود که پرچم فلسطین را روی یقه لباسشان نصب کرده بودند، به‌خصوص کارگردان یهودی این فیلم یعنی جاناتان گلیزر که پس از دریافت اسکار بهترین فیلم بخش بین‌الملل، بیانیه‌ تکان‌دهنده‌ای درباره نسل‌کشی در غزه و لزوم برقراری آتش‌بس ایراد کرد که هنگام قرائت آشکاراً صدایش می‌لرزید. در بخشی از آن بیانیه آمده بود: «ما به‌عنوان انسان مقابل گروگان گرفته‌شدن یهودیت و هولوکاست‌مان به‌وسیله اشغالی که باعث می‌شود با انبوهی از مردم بی‌گناه برخورد شود، ایستاده‌ایم.»

آن سخنرانی باعث شد گلیزر مورد هجوم و تهدید صهیونیست‌ها و هواداران اسرائیل در ‌هالیوود قرار بگیرد، اما بیش از 150 نفر از سینماگران یهودی بیانیه را در حمایت از جاناتان گلیزر امضا کردند که واکین فینیکس یهودی (برنده اسکار بهترین بازیگر برای فیلم «جوکر») آن را قرائت کرد. در بیانیه حمایت از گلیزر آمده بود:

« حمله آنها به گلیزر چشم‌پوشی خطرناکی است از عملیات نظامی فزاینده ارتش اسرائیل که تاکنون بیش از 32 هزار فلسطینی را در غزه کشته و صدها هزار نفر را دچار قحطی ساخته است. ما برای همه آنهائی که طی این دهه‌ها در فلسطین و اسرائیل کشته شدند عزاداریم.»

در آن بیانیه ابراز نگرانی شده بود که «حمله به گلیزر همچنین یک تأثیر خفقان‌آور در صنعت ما دارد و به فضای سرکوب انتقاد و ابراز عقیده آزاد دامن می‌زند.» تونی کوشنر، استیون اسپیلبرگ و هنرمندان بی‌شمار دیگری در همه زمینه‌ها، قتل شهروندان فلسطینی را تقبیح کردند.

جنبش ‌هالیوودی‌ها در حمایت از غزه

پس از این ماجرا، جنبش‌های متعددی در سینمای جهان به‌خصوص‌ هالیوود در حمایت از غزه به راه افتاد از جمله جنبشی به‌نام «سینما برای غزه» که علاوه‌بر جاناتان گلیزر، سینماگرانی مانند اسپایک لی، اولیویا کولمن، سوزان ساراندن، پال مسکال و...، و از سینمای حرفه‌ای انگلیس امثال‌ هانا فلینت، جولیا جکمن، لیلا لطیف، سوفی کافمن، هلن سیمونز و... به آن پیوستند و علاوه‌بر ساماندهی اعتراضات به جمع‌آوری کمک‌های مالی و غیرمالی برای مردم غزه پرداختند. گروهی دیگر از اهالی سینمای غرب مانند کریستین دانست (بازیگر فیلم‌هایی مانند اسپایدرمن) و میریام مارگولیس (خواننده و بازیگر انگلیسی) با ارسال ویدیوهای متعدد، نسل‌کشی در غزه را محکوم کرده و خواستار آتش‌بس فوری در این منطقه شدند.

آلنا حدید و خواهرخوانده آمریکایی-فلسطینی‌اش بلا و جی‌جی حدید هم یک استودیوی مخصوص تولید فیلم‌های فلسطینی تأسیس کردند به‌نام «واترملون» که به‌دلیل رنگ سبز و قرمزش، نمادی از فلسطین و غزه شد. اولین تولید سینمایی این استودیو، مستندی به نام «والد آف» درباره هتلی بود که در‌واقع یک موزه مخفی فلسطینی در وست‌بانک بیت‌الحم به‌شمار می‌آید و این فیلم زندگی فلسطینی‌هایی که در آن فضا زندگی می‌کنند را به تصویر می‌کشید.

فریادهای حمایت از غزه در جشنواره فیلم کن 2024

بخش مهمی از جلسات در روزهای سپری شده در جشنواره فیلم کن 2024 مربوط به گفت‌وگو و دیدار با فیلم‌سازان فلسطینی بود، اغلب این سینماگران که نسبت به موضع انفعالی و سرد جشنواره کن نسبت به رخدادهای غزه انتقاد داشتند و با پشتیبانی از طرح حمایت از تولید اثر با موضوع غزه ابراز امیدواری کردند بتوانند مستندهایی برای ثبت سندی جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در غزه تولید کنند.

یکشنبه 30 اردیبهشت، مراسمی ویژه به‌نام «ویترین فیلم فلسطین» با مشارکت مؤسسه فیلم فلسطین و «داک کورنر» بازار کن برگزار شد.

تهیه‌کنندگان، پخش‌کنندگان، فیلم‌سازان و... در این برنامه حضور داشتند که 4 پروژه ارائه و این فرصت به فیلم‌سازان و تهیه‌کنندگان داده شد تا فیلم‌های مستند در دست ساخت خود درباره فلسطین را جهت ایجاد بستری برای تعامل با بازارها و جشنوار‌های بین‌المللی برای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان جشنواره‌ها، پخش‌کنندگان و خریداران به‌نمایش بگذارند.

اگرچه نمادهایی از فلسطین در این جشنواره فیلم به چشم خورد از جمله لباس کیت بلانشت، بازیگر مطرح‌ هالیوود روی فرش قرمز یادآور پرچم فلسطین شد و بسیاری، آن را به‌معنی حمایت از مردم مظلوم فلسطین دانستند. پیامی که کیت بلانشت با حضور خود روی فرش قرمز کن آورد، روشن و واضح بود. او با لباسی روی فرش قرمز ظاهر شد که ابتدا شبیه یک لباس مشکی ساده به نظر می‌رسید اما وقتی بلانشت حرکت کرد، پشت لباس که سفید به‌نظر می‌رسید با آستری سبز روی فرش قرمز، تداعی‌کننده پرچم فلسطین شد که به‌نوعی ادای احترام به پرچم این کشور بود.

البته چنین موضع‌گیری‌‌هایی برای این بازیگر استرالیایی غیرمعمول نیست. او نوامبر گذشته، در میان سکوت چهره‌های‌ هالیوودی در‌برابر جنایات جنگی اسرائیل علیه غزه، خواستار آتش‌بس و حمایت از پناهندگان در پارلمان اروپا شد. بلانشت همچنین یکی از بازیگران اصلی‌ هالیوود بود که نامه سرگشاده هنرمندان برای آتش‌بس در غزه را خطاب به جو بایدن امضا کرد و خواستار پایان دادن به جنگ شد. از همین رو بسیاری انتخاب این لباس از سوی بلانشت را به‌معنی همبستگی وی با مردم فلسطین تلقی کردند.

یاسمین ترینکا، بازیگر ایتالیایی هم در حمایت از مردم فلسطین از سنجاق‌سینه‌ای با طرح پرچم فلسطین بر روی یقه لباسش استفاده کرد. نه فقط در روند برگزاری جشنواره که در اختتامیه کن هم نمادهای فلسطین، پررنگ بودند. لوبنا آزابال که ریاست هیئت داوران فیلم کوتاه این دوره را عهده‌دار بود، خواستار آزادسازی همه گروگان‌ها و آتش‌بس فوری در غزه شد. همچنین نادین لبکی، داور لبنانی این دوره نیز هنگام اعطای جایزه ویژه هیئت داوران به «جهان تقسیم شده» اشاره و خشونت در منطقه را محکوم کرد.