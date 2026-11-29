محمد محمدی‌افران

حسن وارسته، نویسنده و تهیه‌کننده تلویزیون که تجربه نوشتن فیلمنامه مجموعه‌هایی چون «پایتخت»، «دودکش»، «بچه مهندس» و «دنگ‌و‌فنگ روزگار» را در کارنامه دارد، این‌بار با کارگردانی مجموعه «بهار شیراز» به‌سراغ قصه خانواده‌ای ایرانی در بستر زندگی شهری رفته است. ایده اولیه این مجموعه از مشاهده رفت‌وآمد مردم به یک دفتر پیشخوان دولت شکل گرفت؛ جایی که هر مراجعه‌کننده با قصه و مسئله‌ای متفاوت وارد می‌شود. وارسته در گفت‌وگو با کیهان از شکل‌گیری این ایده، انتخاب شیراز به‌عنوان بستر روایت، دشواری‌های تولید در شرایط اقتصادی امروز و وضعیت مخاطبان تلویزیون و شبکه نمایش خانگی می‌گوید.

ایده اولیه مجموعه «بهار شیراز» چگونه شکل گرفت و چه مسیری را تا رسیدن به نسخه نهائی طی کرد؟

ایده اولیه سریال زمانی به ذهنم رسید که برای انجام کارهای اداری و گرفتن مدارک شناسایی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده بودم. در آن روزها می‌دیدم آدم‌های مختلف با قصه‌ها و مسائل متفاوت به این مراکز مراجعه می‌کنند. از طرف دیگر، در یک دفتر پیشخوان با تعدادی شخصیت ثابت روبه‌رو هستیم که هربار با ماجرای تازه‌ای از سوی مراجعه‌کنندگان مواجه می‌شوند. همین موضوع برای من جذاب بود.

آن زمان آقای کرمی و شبکه نسیم می‌خواستند وارد سریال‌سازی جدی شوند. با توجه به اینکه قرار بود کار در لوکیشن محدودی اتفاق بیفتد، ایده دفتر پیشخوان به ذهنم رسید. تصور کردم پیشخوانی وجود دارد که یک خانواده آن را اداره می‌کند و قصه‌های مختلف در آن شکل می‌گیرد. بر همین اساس، داستان را طراحی و ارائه کردم.

سال‌ها گذشت و با تغییر و تحولاتی که در سازمان به‌وجود آمد، مدتی این طرح مسکوت ماند تا اینکه از طرف کارگروه، آقای ناظمی از من خواستند ماجراهای بیشتری به آن اضافه کنم و بحث زندگی و سبک زندگی ایرانی در آن پررنگ‌تر شود.

در بیشتر آثار، خانواده اولویت دارد. در این مجموعه هم با یک خانواده ایرانی روبه‌رو هستیم که طعم و بوی معلمی بازنشسته را دارد. پدر خانواده معلم بازنشسته‌ای است که دو سه فرزند دارد و یک مغازه کوچک تحریریه هم اداره می‌کند. خانواده با مشکلاتی مواجه است؛ فرزندان شاغل نیستند و پدر و مادر به این فکر می‌کنند که چطور دست بچه‌هایشان را بگیرند و به آن‌ها کمک کنند. از دل همین موقعیت، ماجرای مغازه پیشخوان شکل می‌گیرد.

در نسخه اولیه، محل وقوع داستان خیابان انقلاب تهران بود؛ جایی که کتاب‌فروشی‌ها و مراکز مختلفی در آن حضور دارند. اما بعد تصمیم گرفته شد از تمرکززدایی استفاده کنیم و قصه در یک شهرستان اتفاق بیفتد. در نهایت، فیلمنامه در قالب ۵۰ قسمت آماده شد.

یک روز آقای ابوالفضل صفری (تهیه‌کننده) با من تماس گرفت و درباره ساخت این سریال صحبت کرد. وقتی ایشان وارد کار شدند، پیشنهاد دادند که شهر دیگری را برای محل وقوع داستان انتخاب کنیم. به نظرشان شهر اولیه ظرفیت‌های خوبی داشت، اما از نظر لهجه و بازیگرانی که می‌خواستیم انتخاب کنیم، بهتر بود سراغ شهری برویم که شناخته‌شده‌تر باشد. در نهایت شیراز پیشنهاد شد.

من به‌شدت از این پیشنهاد استقبال کردم. شیراز به‌واسطه پیشینه تاریخی و ادبی، لهجه، مردم و تنوع قومیتی‌اش ظرفیت زیادی برای انتخاب بازیگر و طراحی فضای داستان داشت. در مراحل پیش‌تولید، فیلمنامه‌هایی را که نوشته بودم، بر اساس فرهنگ عامه شیراز، ادبیات، شعر و زیست مردم این شهر بازنویسی کردیم. تلاش من این بود که شیراز در طول نگارش و حتی در مرحله تولید، به بخشی جدایی‌ناپذیر از اثر تبدیل شود. فکر می‌کنم این تلاش تا حد زیادی به نتیجه رسید؛ چون شیراز در سریال صرفاًً یک اسم نیست.

سریال‌های تلویزیونی معمولاًً با سرعت زیادی تولید می‌شوند و گاهی امکانات محدودی دارند. آیا این مسئله به کیفیت «بهار شیراز» لطمه زد؟

من هم در زمینه برنامه‌سازی ترکیبی و هم در تولید آثار نمایشی تجربه داشته‌ام و با فضای تولید آشنا هستم. اگر مروری بر آثار قبلی من (به‌عنوان نویسنده) داشته باشید، می‌بینید که برخی از آن‌ها جزو کارهای پرمخاطب بوده‌اند؛ از جمله «بچه مهندس»، «پایتخت»، «به دیوار» و «دنگ‌و‌فنگ روزگار». بنابراین شناختی از مخاطب داشتم و می‌دانستم چه چیزی را دوست دارد.

البته شکی ندارم که امکانات بر کیفیت کار تأثیر می‌گذارد، اما تلاش کردم کیفیت و کمیت را در کنار هم پیش ببرم. بودجه محدود بود و در میانه پروژه به ما اعلام کردند که صرفاًً به حضور فضاهای مرتبط با شیراز اکتفا نکنیم و تصویربرداری هم در خود این شهر انجام شود. این موضوع باعث شد به شیراز برویم.

در این شرایط، تمام تلاش شبانه‌روزی گروه عوامل و بازیگران این بود که کار با صداقت و خلوص انجام شود. همه تلاش کردند مشکلات اقتصادی، به‌ویژه شرایطی که بعد از جنگ ۱۲ روزه ‌گریبان‌گیر کشور شد، کمترین آسیب را به پروژه وارد کند. بچه‌ها پای کار آمدند و همراهی کردند.

البته در رقابت با شبکه‌های خارجی که بودجه بیشتری دارند و در زمینه محتوا هم دستشان بازتر است، کار ما دشوارتر است؛ اما تجربه نشان داده که حتی در شرایط سخت هم می‌توان کار قابل قبولی ارائه کرد. خدا را شکر، خروجی کار به‌نظر شما منتقدان و مردم، با همین بضاعت، اثری آبرومند بوده است.

بخشی از مخاطبان تلویزیون به‌سمت شبکه نمایش خانگی رفته‌اند. به‌نظر شما تلویزیون برای رقابت با این شبکه‌ها چه باید بکند؟

این مسئله فقط مختص کشور ما نیست. در سراسر دنیا، به‌دلیل تولیدات کمپانی‌های خصوصی و گسترش فضای مجازی، شبکه‌های رسمی نسبت به گذشته با کاهش مخاطب روبه‌رو شده‌اند. البته یک‌سری محدودیت‌ها و خطوط قرمز وجود دارد. من درباره درستی یا نادرستی آن‌ها صحبت نمی‌کنم، چون خودم هم به برخی عرفیات و شرعیات معتقدم و آن‌ها برایم مهم هستند.

اما در همین محدودیت‌ها هم می‌توان آثار کمدی ساخت. من خودم در همین شرایط سریال‌هایی مثل «دودکش» و «پایتخت» را نوشته‌ام که مخاطب داشته‌اند. ممکن است بعضی آثار با تابوشکنی و ورود به فضاهای ممنوعه مخاطب جذب کنند، اما نباید فراموش کنیم که در بهترین حالت، پربیننده‌ترین آثار شبکه نمایش خانگی هم از نظر تعداد مخاطب با کمترین میزان بیننده تلویزیون قابل مقایسه نیستند. تلویزیون رسانه‌ای است که تقریباًً به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ در حالی که شبکه نمایش خانگی با محدودیت پهنای باند، اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه در شهرستان‌ها، مواجه است.

برای مثال، ممکن است یک سریال موفق در شبکه نمایش خانگی در بهترین حالت دو تا پنج میلیون بیننده داشته باشد، اما تلویزیون دست‌کم ۱۰ میلیون مخاطب دارد. البته تلویزیون ضعف‌هایی هم دارد؛ از جمله در تولید محتوا و برخوردهای سلیقه‌ای. گاهی دست هنرمند باز گذاشته نمی‌شود و اعتماد لازم به او وجود ندارد.

اگر تلویزیون به هنرمندانی که از دل همین رسانه و کشور برخاسته‌اند اعتماد کند، آن‌ها می‌توانند با حفظ چارچوب‌ها و خطوط قرمز، مخاطب را به تلویزیون برگردانند. برخی از دوستان از تلویزیون فاصله گرفته‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند. اگر این نگاه سلیقه‌ای کنار گذاشته شود، کار به افراد متخصص سپرده شود و زمینه جذب دوباره این هنرمندان فراهم شود، تلویزیون می‌تواند به روزهای درخشان خود بازگردد.

البته ما با فشارهای اقتصادی و محدودیت بودجه هم روبه‌رو هستیم. همین روزها درگیر دو سه سریال دیگر بودم و از نزدیک دیدم تهیه‌کنندگان برای تأمین هزینه‌های تولید با چه دشواری‌هایی مواجه‌اند. شاید این مشکلات در شبکه نمایش خانگی کمتر باشد، هرچند من در حال حاضر اطلاع دقیقی از وضعیت آن ندارم.

دستمزدهایی که تلویزیون پرداخت می‌کند هم کمتر است. از طرف دیگر، نحوه تولید در تلویزیون و تغییر قیمت‌ها باعث نگرانی تهیه‌کننده می‌شود؛ به‌طوری‌ که حتی قیمت مواد غذایی و پذیرایی در فاصله امروز تا فردا تغییر می‌کند. این شرایط، تهیه‌کننده را با نگرانی به سمت تولید می‌برد.