کودکانی که باید روزهایشان با بازی و خنده، آرزوهای کوچک و بزرگ و رؤیای فردایی روشن می‌گذشت، در مدرسه شجره‌طیبه میناب هدف حمله‌ای جنایت‌بار قرار گرفتند و معصومانه به شهادت رسیدند. دانش‌آموزانی که هنوز فرصت نکرده بودند کودکی کنند، قد بکشند، آرزوهایشان را دنبال کنند و طعم سال‌های پیشِ روی زندگی را بچشند. هرکدام از این کودکان دنیایی از خاطره، محبت و آرزو را در دل خانواده‌هایشان ساخته بودند و رفتنشان، خانه‌هایی را برای همیشه در حسرت حضورشان فرو برد.

محمد پیرزاده یکی از همین کودکان معصوم بود؛ پسری ۹ساله که به روایت خانواده‌اش، عاشق زندگی، طبیعت، دریا، خانواده و دوستانش بود. کودکی که با همه اعضای خانواده رفاقت داشت، به بزرگ‌ترها سر می‌زد، کوچک‌ترها را دوست داشت و با محبت بی‌دریغش، همه را دور یکدیگر جمع می‌کرد. او برای خواهرش فقط یک برادر کوچک نبود؛ نور و صفای خانه بود، کسی که فاصله‌ها را از میان اعضای خانواده برمی‌داشت و به همه عشق می‌ورزید.

سیدمحمد مشکوه‌الممالک

مصاحبه با مادر شهید محمد پیرزاده

پسرم، محمد پیرزاده، متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در جزیره کیش بود. او دانش‌آموز کلاس سوم دبستان مدرسه شجره‌طیبه میناب بود و در ۹ سالگی، روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، در همین مدرسه به شهادت رسید.

آن سالی که کرونا بود، محمد را به پیش‌دبستانی نفرستادم؛ خودش دوست داشت برود، اما من موافق نبودم. سال بعد همه اصرار می‌کردند که او را برای کلاس اول ثبت‌نام کنم، ولی می‌گفتم چون پیش‌دبستانی نرفته، ممکن است اذیت شود. از آموزش‌وپرورش هم پرسیدم و گفتند یک سال دیرتر رفتن به مدرسه اشکالی ندارد. به همین خاطر، سال ۱۳۹۷ بود که فکر می‌کنم او را به پیش‌دبستانی فرستادم.

محمد در مدرسه محله‌مان ثبت‌نام شد، اما اصلاً از آن مدرسه راضی نبود؛ من هم رضایت نداشتم. برای کلاس سوم، او را در مدرسه «شجره‌طیبه» ثبت‌نام کردم؛ مدرسه‌ای که محمد خیلی دوستش داشت. واقعاً فوق‌العاده بود. خودم هم از فضای مدرسه و برخورد معلم‌ها بسیار راضی بودم.

خانم سیما کریمی، معلم قرآن بچه‌ها که مزارشان هم همین‌جاست و خانم مهسا کریمی، مربی پرورشی مدرسه، برخورد بسیار خوبی با دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها داشتند. واقعاً هرچه از کمالات، فهم و درکشان در برخورد با بچه‌ها بگویم، کم گفته‌ام. همیشه می‌گویم نام «شجره‌طیبه» برازنده این مدرسه بود.

من محمد را بیرون از مدرسه به کلاس قرآن می‌بردم، اما آنجا اصلاً گوش نمی‌کرد و علاقه‌ای نشان نمی‌داد. ولی در این مدرسه، خانم کریمی آن‌قدر با محبت با او رفتار می‌کرد که هر‌وقت از محمد درباره کلاس و درسش می‌پرسیدم، می‌گفت: «محمد عالی است.» واقعاً هم عالی شده بود. تغییر زیادی کرده بود و رفتارش عوض شده بود؛ انگار یک محمد دیگر شده بود.

قبلاً پسری بازیگوش بود که به حرف گوش نمی‌کرد و چندان به درس‌هایش اهمیت نمی‌داد، اما حالا می‌گفت: «من معلمم را خیلی دوست دارم. به‌خاطر معلمم می‌نشینم و درس‌هایم را می‌نویسم تا معلمم ناراحت نشود.» آن‌قدر مدرسه را دوست داشت که با علاقه درس می‌خواند. خانم زمانی هم معلمش بود که متأسفانه - یا بهتر است بگویم ان‌شاءالله مبارکش باشد - ایشان هم به شهادت رسیدند.

محمد عاشق زندگی بود؛ عاشق دریا و طبیعت. اصالت ما به بشاگرد برمی‌گردد، اما محمد در کیش به دنیا آمده بود. ما ۲۵ سال در کیش زندگی کردیم و محمد و علی، هر دو، متولد کیش هستند.

اگر بخواهم از خصوصیات اخلاقی محمد بگویم، مهربانی‌اش از همه پررنگ‌تر بود. به همه سر می‌زد؛ انگار یک آدم بزرگ بود. می‌گفت: «بروم یک سر به عمو بزنم»، «بروم خانه عمه‌هایم» یا «یک سر به خانه دخترعمو بروم.» مثل بزرگ‌ترها راه می‌افتاد و به دیدن اقوام می‌رفت. خیلی برایم جالب بود که محمد در این سن کم، این‌قدر به همه سر می‌زد. خیلی مهربان، پرانرژی و شاد بود. اهل گردش بود و دریا را عاشقانه دوست داشت. الان همه بچه‌های محل ما عزادار محمد هستند؛ تمام فامیل هم همین‌طور. آن‌قدر به همه سر می‌زد و با اطرافیانش ارتباط داشت که نبودنش برای همه سنگین است.

محمد عاشق پدرش بود و بابایش را خیلی‌خیلی دوست داشت. پدرش در کیش کارمند سازمان منطقه آزاد کیش بود و حالا بازنشسته شده است. در واقع، با درخواست محمد بازنشسته شد تا وقتی ما به میناب آمدیم، بتواند بیشتر کنارمان باشد.

آخرین قرار پدر و پسری

پدر محمد هر دو هفته یک‌بار به دیدن ما می‌آمد. این بار ماه رمضان بود و قرار بود سی‌ام ماه بیاید، اما نیامد. روز جمعه، محمد به پدرش زنگ زد و از او گله کرد. برنامه پدرش این بود که چهارشنبه‌ها بیاید و جمعه برگردد. محمد پشت تلفن به او گفت: «نامردی کردی بابا، قول دادی و نیومدی.»

قرار بود پدرش دوشنبه بیاید، اما متأسفانه شنبه مدرسه را زدند و محمد به دوشنبه نرسید که پدرش را ببیند. شنبه صبح که محمد را به مدرسه بردم، پدرش تماس گرفت و از حمله به مدرسه باخبر شد. ساعت دوازده از کیش حرکت کرد و فکر می‌کنم ساعت ده‌ونیم یا یازده شب به میناب رسید. همان شب محمد را از مدرسه بیرون آورده بودند، اما پدرش او را نشناخته بود.

من آن موقع حال خوبی نداشتم و نمی‌توانستم از جایم بلند شوم. پدرش محمد را نشناخته بود، چون بدنش سوخته بود؛ مثل مرغی که روی کباب‌پز برشته شود. محمد هم همان‌طور شده بود. از کمر به بالا کاملاً سوخته بود و بدنش قرمزِ قرمز شده بود. موهایش سیخ شده و بدنش پر از خاک بود؛ برای همین پدرش نتوانسته بود او را بشناسد.

روز بعد به بیمارستان رفتم. با خودم می‌گفتم شاید محمد دچار سوختگی شده و در بخش آی‌سی‌یو بستری است. پرسیدم، اما گفتند: «نه، کسی را نداریم.»

در مانیتور، یکی از فامیل‌ها، پسرعمه‌ام، عکسی را دید و گفت: «این محمد است.» اما من گفتم محمد نیست. ظهر همان روز پدرش به همراه عمه‌ها و دایی‌های محمد به سوله‌ای رفتند که بچه‌ها را به آنجا منتقل کرده بودند. آنجا هم دوباره نگاه کرده بودند، اما باز محمد را نشناخته بودند.

دوشنبه خودم برای شناسایی رفتم. صحنه بسیار وحشتناکی بود؛ دو سوله بزرگ پر از کاور بود. همه‌چیز تکه‌تکه و پاره‌پاره بود و پیکر بیشتر بچه‌ها متلاشی شده بود. وقتی کاور محمد را باز کردیم، به پدرش گفتم کامل بازش کند. وقتی باز کرد، صورتش را دیدم و فهمیدم محمد است. کفش و جورابش را هم که دیدم، مطمئن شدم خودش است.

پاهایش سالم بود، اما از کمر به بالا سوخته بود. یک لنگه کفشش را داشت، اما هر دو جورابش پایش بود. قبل از آن، خانم زمانی، معلم محمد، با من تماس گرفته بود و گفته بود برای بردن محمد به مدرسه بیایم. من در راه بودم. فکر می‌کنم ساعت ۱۱:۰۵ حرکت کردم. هنوز به مدرسه نرسیده بودم و در همان بلوار، نزدیک دبیرستان حضرت رقیه(س) بودم که انفجار اتفاق افتاد.

ترافیک شد و ماشین را کنار گذاشتم. پیاده رفتم و دیدم نه، مدرسه آوار شده است. خیلی‌ها می‌گفتند تکه‌های بدن بچه‌ها را دیده‌اند، اما من دیگر چیزی از آن جزئیات ندیدم؛ همین‌قدر دیدم که مدرسه را زده‌اند و بعد دیگر متوجه نشدم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. یکی می‌گفت برادرم آنجا از هوش رفته، چون تکه‌های بدن بچه‌ها را دیده بود. انگار آن بچه‌هایی که در سالن بودند و داشتند از آنجا خارج می‌شدند، تکه‌تکه شده بودند. ما تا آخر شب همان‌جا ماندیم.

همان لحظه‌ای که دیدم مدرسه خراب شده است، با خودم گفتم بچه‌ها از دست رفتند، اما مدام به خودم دلداری می‌دادم که شاید مثل زلزله باشد و بعد از یکی دو روز، بچه‌ها را از زیر آوار پیدا کنند؛ ولی این اتفاق نیفتاد. تا صبح آنجا ماندیم. موقع سحر به خانه آمدیم، اما پدر محمد تا ساعت هفت صبح در محل حادثه ماند. می‌گفت از ساعت دو شب به بعد، دیگر فقط پیکرهای تکه‌تکه را بیرون می‌آوردند و جنازه کاملی پیدا نمی‌شد.

محمد را همان شب اول از زیر آوار بیرون آورده بودند و خدا را شکر پیکرش تکه‌تکه نشده بود. فقط سرش وضعیت خوبی نداشت و ترکش خورده بود. با اینکه پیکرش را سلفون‌پیچ کرده بودند، هنگام دفن باز هم کفنش خونی بود.

آخرین بوسه و آرزوی کربلا

خودم محمد را به مدرسه بردم و جلوی در پیاده‌اش کردم. بوسیدمش و با هم خداحافظی کردیم. من محمد را زیاد می‌بوسیدم؛ دوست داشتم همیشه ببوسمش.

شب قبل از شهادتش، محمد کمی اذیتم کرد. به حیاط رفته بود و به خانه نمی‌آمد. معمولاً درس‌هایش را به‌تنهایی نمی‌نوشت و همیشه باید کنارش می‌نشستم تا تکالیفش را انجام بدهد، اما آن شب خودش درس‌هایش را نوشت و گفت: «مامان، بیا چک کن.»

آن شب زود خوابید. محمد همیشه شب‌ها زود می‌خوابید تا صبح راحت بیدار شود. من هم باید کنارش می‌بودم تا بخوابد. آن شب کمی غر زد، اما درس‌هایش را نوشت و صبح هم راحت بیدار شد. لباسش را پوشید، او را به مدرسه رساندم، بوسیدمش و خداحافظی کردیم...

محمد با همه خوب بود. حتی با بزرگ‌ترها هم، هم‌کلام می‌شد. دوست داشت به عمه‌ها، خاله‌ها و دخترعموهایش سر بزند. بیشتر وقت‌ها خانه عمویش بود؛ می‌آمد، درس‌هایش را می‌نوشت و بعد می‌رفت با پسرعمویش علی بازی می‌کرد.

همه دوستش داشتند، به‌خصوص زن‌عمو و عموهایش. برادرم بعد از شهادت محمد افسرده شده است. همسرش می‌گفت شب‌ها زیر پتو می‌رود و گریه می‌کند؛ چون خیلی با محمد شوخی می‌کرد و سربه‌سرش می‌گذاشت. دخترعموی محمد هم در همان مدرسه درس می‌خواند که خدا را شکر فقط کمی از پاهایش زخمی شده بود.

محمد عاشق امام حسین(ع) و امام رضا(ع) بود. می‌گفت امسال حتماً به زیارت اربعین و کربلا می‌روم. هر سال پدرش می‌گفت هوا گرم است و بچه اذیت می‌شود، اما امسال محمد تصمیمش را گرفته بود و می‌گفت: «اگر مرا نبرید، با زن‌عمو به کربلا می‌روم.» مشهد را هم خیلی دوست داشت.

ان‌شاءالله این بچه‌ها که مثل فرشته بودند، شفیع ما شوند و شفاعتمان کنند...

شهید محمد پیرزاده از زبان پدر

من قبل از اینکه خاطراتی از محمد بگویم، می‌خواهم حرف آخرم را اول بزنم. همیشه همین‌طور بوده که حرف آخرم را اول می‌گویم. امیدوارم این حرف منعکس شود. من به‌عنوان پدر شهید محمد پیرزاده، خواهان انتقام خون رهبر شهیدم و همه شهدای مدرسه میناب هستم.

ما اول از همه خواهان انتقامیم. البته وقتی از انتقام صحبت می‌کنم، منظورم این نیست که صرفاً اقدامی انجام شود؛ بلکه باید این جنایت برای این نامردها عبرت شود. من کفش پای محمد را با سر ترامپ عوض نمی‌کنم، اما باید کاری کرد که دیگر به ملت‌های دیگر تعرض نکنند. این انتقام باید جنبه بازدارندگی داشته باشد تا جنایت دیگری رخ ندهد.

صرفاً با هزینه‌هایی که از طریق حمله به زیرساخت‌هایشان به آن‌ها تحمیل می‌کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. آن‌ها به‌راحتی از کشورهای عربی پول می‌گیرند؛ خودشان هم به آن‌ها می‌گویند «گاو شیرده». بعد دوباره زیرساخت‌هایشان را ترمیم می‌کنند و برمی‌گردند تا بار دیگر به ملت‌ها تعرض کنند. به همین دلیل، خواسته اول من، همان حرف آخرم است: انتقام. به‌نظر من، انتقام امری واجب است تا این جنایت برای دیگران عبرت شود.

پسری بخشنده و عاشق طبیعت

حالا از محمد خودم بگویم. محمد پسری بسیار اهل انفاق و بخشنده بود. طبیعت‌گردی را دوست داشت؛ به دریا، دریانوردی، شنا و کوه علاقه‌مند بود و در مجموع با طبیعت مأنوس بود.

وقتی می‌گویم اهل انفاق بود، منظورم این است که هر‌وقت می‌خواست چیزی بخرد، می‌گفت: «بابا، اول باید برای دوست‌هایم بگیرم. نمی‌توانم خودم به‌تنهایی چیزی بخورم، درحالی‌که بچه‌های دیگر آن را نداشته باشند.» حتی در همین سن کم و دوران کودکی‌اش، بخشندگی در وجودش موج می‌زد.

محمد یک سال، در اوج دوران کرونا، به مدرسه نرفت. خودش هم در ابتدا استقبال نمی‌کرد و می‌گفت مدرسه را دوست ندارم. حتی یک بار به مادرش گفته بود: «من چطور بگویم که دوست ندارم به مدرسه بروم؟»

اما در سال آخر، وقتی به این مدرسه رفت، معلمش را خیلی دوست داشت. یکی دو بار هم به خودم گفت: «به خاطر معلمم، دیگر دوست دارم به مدرسه بروم.»

البته استعداد محمد خیلی بالا بود. وقتی به مدرسه می‌رفت، مطالب را خیلی زود یاد می‌گرفت و متوجه می‌شد، اما در عین حال بازیگوش بود. خیلی دوست داشت با بچه‌ها بیرون برود، بگردد و تفریح کند. وقتی هم می‌خواست مشق‌هایش را بنویسد، سریع آن‌ها را انجام می‌داد. در مجموع، بیشتر اهل تفریح و کارهای دسته‌جمعی بود و خیلی دوست داشت با بچه‌ها وقت بگذراند.

نکته دیگری هم که می‌خواهم عرض کنم، این است که در مقطعی که امپراتوری رسانه‌ای غرب گوش فلک را کر کرده بود و ما را با داعش مقایسه می‌کرد و داعشی جلوه می‌داد، این بچه‌ها به مصداقی از حقانیت رهبر و نظام ما تبدیل شدند. همان‌طور که در کربلا، حضرت علی‌اصغر(ع) سند حقانیت امام حسین(ع) شد، این بچه‌ها هم سند حقانیت رهبر شهید ما و ملت ما شدند.

کودکان میناب چه گناهی داشتند؟

بچه‌های معصومی که در روز اول جنگ، این نامردها مدرسه‌شان را بمباران کردند، چه گناهی داشتند؟ واقعیت این است که هدفشان هجمه به ایران و ایرانی و تجزیه ایران است. خودشان هم گاهی کارشناسان منصفی دارند که این موضوع را مطرح کرده‌اند و درباره‌اش صحبت کرده‌اند.

خدا همان‌طور که امام سجاد علیه‌السلام فرمودند، دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داده است. واقعاً با این جنایت، ما را داغدار کردند؛ اما کاری که انجام دادند باعث می‌شود هر انسان منصفی، چه از میان دوستانشان و چه از میان دشمنانشان، از خودشان بپرسد: شما با ایران و ایرانی جنگ داشتید، اما این کودکان چه گناهی داشتند که بمبارانشان کردید؟ این بچه‌های معصوم چه گناهی کرده بودند؟

ادعا می‌کنند آنجا پادگان بوده است؛ اما من به شما عرض می‌کنم که از دهه ۸۰، فعالیت‌های نظامی به‌طور کامل از آنجا جمع شد. بخشی از آن محل به کارهای خدماتی، مثل سرویس خودرو و تعمیرگاه، اختصاص پیدا کرد؛ بخشی هم درمانگاه شد که عموم مردم به آن مراجعه می‌کردند و بخش دیگری نیز به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یافت که مدرسه فرزندان ما هم در همان بخش قرار داشت. بیش از دو دهه بود که دیگر در آنجا حتی اسمی از لباس نظامی و حضور افراد با لباس نظامی دیده نمی‌شد.

با وجود این هوش مصنوعی و امکاناتی که برای رصد افراد و فعالیت‌ها به‌کار می‌گیرند، مگر می‌شود مدرسه‌ای را که حدود ۴۰۰ دانش‌آموز در آن تحصیل می‌کردند و رفت‌وآمد در آن کاملاً مشخص بود، تشخیص ندهند؟ پس این بهانه را خودشان هم می‌دانند و باور نمی‌کنند که اشتباهی رخ داده باشد. این کار را عامدانه انجام می‌دهند و به همین دلیل است که ما می‌گوییم احمق‌اند.

خون شهدا بی‌پاسخ نخواهد ماند

ان‌شاءالله خدا به حق خون رهبر شهید، این کودکان معصوم و رزمندگانی که در جبهه‌های جنگ به شهادت رسیدند و به برکت دعای خیر انسان‌های آزاده و به‌ویژه بچه‌شیعه‌های حیدر کرار در سراسر جهان، به‌خصوص جبهه مقاومت، این نانجیب‌ها و کودک‌کش‌ها را به سزای اعمالشان برساند.

امروز برای همه دنیا روشن و آشکار است که جبهه حق و جبهه باطل کدام‌اند. ان‌شاءالله ما در جبهه حق هستیم و امیدواریم نفرین ما دامن این نانجیب‌ها و کودک‌کش‌ها را بگیرد. ان‌شاءالله هرچه زودتر انتقام خون رهبر شهید و همه شهدا گرفته شود.

به‌ویژه انتقام خون ۱۵۶ دانش‌آموز شهید میناب؛ ما تا امروز صحنه‌های شهادت داشته‌ایم و شهدایی تقدیم کرده‌ایم، اما اینکه این تعداد دانش‌آموز در یک مکان و در یک جنایت به شهادت برسند، صحنه‌ای بی‌سابقه و بسیار هولناک و وحشتناک بود. ان‌شاءالله خداوند در همین دنیا گریبان این جنایتکاران را بگیرد و آن‌ها را خوار و ذلیل کند؛ عذاب آخرت که به‌مراتب سخت‌تر و هزاران برابر سنگین‌تر خواهد بود.

عاشورا را با چشم خود دیدیم

حادثه آن روز اتفاق افتاده بود و من شب به میناب رسیدم. واقعاً صحنه‌هایی دیدیم که اگر در تاریخ از کربلا می‌خواندیم و می‌شنیدیم، اینجا با چشم خودمان دیدیم. بچه‌هایی را می‌دیدیم که تکه‌هایی از بدنشان، تکه‌ای از گوشت بدنشان، باقی مانده بود. صحنه‌ای دیدم که بچه‌هایی که دنبال پیکرها می‌گشتند، تکه‌ای از روده یکی از دانش‌آموزان را از میان سنگ‌ها بیرون می‌کشیدند. صحنه‌های بسیار تلخی بود؛ واقعاً عاشورا تکرار شد.

با وجود همه این اتفاقات، ما به‌عنوان خانواده شهدا یقین داریم که این‌ها الطاف خفیه الهی بوده است. غم بسیار سنگینی است، اما بچه‌ها در کنار ما هستند. من به چشم خود محمدم را احساس می‌کنم و حس می‌کنم محمد در کنارم است و روح محمد ما را یاری می‌کند. همین احساس به من تسکین می‌دهد.

بالاخره فراق جگرگوشه، انسان را اذیت می‌کند؛ فراق بسیار سخت و جان‌سوزی است، اما با وجود این دلتنگی، احساس می‌کنم محمد کنارم است و آرامش‌بخش من است.

ان‌شاءالله روح رهبر شهیدمان، بچه‌ها را در آغوش گرفته است. حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)، آقا امام حسین(ع) و اولاد ایشان، این شهدا را در آغوش گرفته‌اند و برای ما دعا خواهند کرد. ما به فضل الهی پیروزیم و به این موضوع یقین داریم.

البته این پیروزی با همت مردم محقق می‌شود. مردم مبعوث شده‌اند و رهبر شهیدمان این موضوع را به‌خوبی پیش‌بینی کرده بودند. خدا مردم را برای این میدان به حرکت درآورده است. جنگ طبعاً هزینه‌هایی دارد، اما من یقین دارم پیروزی نهایی از آن ایران و ایرانی است و نه‌تنها ایران و ایرانی، بلکه ان‌شاءالله پیروزی نهایی برای جبهه مقاومت نیز رقم خواهد خورد. به فضل الهی، ما پیروز خواهیم شد.

روایت سمیه پیرزاده، خواهر شهید

سمیه پیرزاده، خواهر شهید محمد پیرزاده هستم. برادرم در مدرسه شجره طیبه به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای میلاد به خاک سپرده شد. محمد هنگام شهادت ۹ سال و چند ماه داشت. ما تولد ۱۰ سالگی‌اش را همین‌جا گرفتیم؛ یعنی هنوز ۱۰ سالش کامل نشده بود. تاریخ شهادتش ۹ اسفند ۱۴۰۴ است.

بعد از شهادت محمد، اتفاق جالبی که برایم افتاد این بود که غیر از دوستانش، بزرگ‌ترها هم خاطرات زیادی از او تعریف می‌کردند. دخترعمه‌ها و دخترعموهایم که هم‌سن خودم هستند، می‌گفتند محمد به خانه آن‌ها می‌رفته و با آن‌ها صحبت می‌کرده است. این موضوع برایم خیلی جالب بود. محمد با همه ارتباط داشت؛ با بزرگ و کوچک خانواده صمیمی بود و همه دوستش داشتند، چون خودش به همه محبت می‌کرد و عشق می‌داد.

محمد کلاس سوم بود و تازه در مدرسه نماز خواندن را یاد می‌گرفتند. روزه گرفتن را هم تازه شناخته بود. یادم هست می‌خواست روزه بگیرد. به او می‌گفتم: «داداش، روزه گرفتن برای تو واجب نیست. اذیت می‌شوی؛ هوا گرم است و باید به مدرسه بروی.» اما می‌گفت: «نه، دوست دارم روزه بگیرم.»

به بابام زنگ زد؛ چون پیش ما نبود و جای دیگری کار می‌کرد. به او گفت: «من می‌خواهم روزه بگیرم.» بابام هم گفت: «باشه، اگر دوست داری، کله‌گنجشکی روزه بگیر.» اما محمد قبول نمی‌کرد و می‌گفت: «نه، من می‌خواهم روزه کامل بگیرم.» خیلی اصرار داشت که روزه کامل بگیرد.

از او قول گرفتم که فقط آخر هفته‌ها روزه بگیرد؛ چون هنوز روزه بر او واجب نبود و دلم نمی‌آمد در مدرسه اذیت شود. مامان می‌گفت: «اشکالی ندارد، اگر دوست دارد روزه بگیرد.» اما من به او می‌گفتم: «نه داداش، چون روزه برایت واجب نیست. همین که به فکر روزه گرفتن هستی و دوست داری این کار را انجام بدهی، خدا ثوابش را برایت می‌نویسد.» بالاخره قبول کرد و فقط پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها روزه می‌گرفت.

‌نمازی که خودش شروع کرد

نماز خواندنش را هم خوب به یاد دارم. دو روز قبل از شهادتش، صبح‌ها کنار مامانم نماز می‌خواند. آن روز صبح، قبل از اینکه مامان کنار او بایستد، خودش نماز را شروع کرد. وسط یکی از آیه‌ها یادش رفت باید چه چیزی بخواند و همان‌جا، وسط نماز، گفت: «باید چی بگم؟» بچه بود و نمی‌دانست باید چه بخواند. ما به او گفتیم چه چیزی بگوید. مامان گفت: «بهش سخت نگیر؛ همین که نماز می‌خواند، خوب است. کم‌کم یاد می‌گیرد.» بعد از نماز هم به او گفتیم که وسط نماز نباید حرف بزند. گفت: «یادم رفت.»

محمد روی من خیلی حساس بود. همیشه می‌گفت: «هر جا رفتی، برگرد خانه تا شام را با هم بخوریم.» ماه رمضان روزه بود و بیرون می‌رفت و این طرف و آن طرف می‌گشت. به او می‌گفتم: «به تو فشار می‌آید.» می‌گفت: «اشکالی ندارد، فقط موقع افطار به من زنگ بزن، افطاری را آماده کن و خبرم کن تا با هم افطار کنیم.» آن شب غذایی را که خیلی دوست داشت درست کردم. به او زنگ زدم و گفتم: «داداش، بیا؛ افطاری درست کردم.» محمد گفت: «باشه، الان می‌آم.»

وقتی از مدرسه می‌آمد، می‌گفت: «زود باش، شکمم عجله داره!» خسته بود، اما من هم هر‌جا می‌رفتم، شام نمی‌خوردم تا به خانه برگردم و با محمد شام بخوریم.

محمد از زندگی‌اش، راضی بود. فقط مدرسه را دوست نداشت و اهل درس خواندن نبود، اما هوش اجتماعی خیلی بالایی داشت. همیشه می‌گفت: «وای، چقدر این دنیا سخته! دوباره باید بریم مدرسه.»

وقتی به این مدرسه آمد، معلمش، خانم زمانی، را خیلی دوست داشت. خانم زمانی برای محمد زحمت کشید. محمد می‌گفت: «درسم را می‌نویسم که خانم معلمم ناراحت نشود.» شب قبل از شهادتش، تنها نشسته بود و مشق‌هایش را می‌نوشت. قبلاً همیشه باید کنارش می‌نشستیم و کمکش می‌کردیم. می‌گفت: «شما هم بیایید کنارم بنشینید تا مشق بنویسم.»

محمد درس خواندن را دوست نداشت، اما این مدرسه و معلمش را خیلی دوست داشت. من تا ابد از خانم زمانی ممنونم. محمد برای رفتن به این مدرسه ذوق و شوق داشت و با علاقه به مدرسه می‌رفت.

آرزوی اربعین با امام حسین(ع)

محمد خیلی درباره امام حسین(ع) سؤال می‌پرسید. سال گذشته برای اولین‌بار سعادت پیدا کردم که به زیارت اربعین بروم. وقتی برگشتم، محمد خیلی از من سؤال می‌کرد: «اربعین چطور بود؟ خوش گذشت؟ حرم امام حسین(ع) چه شکلی بود؟» من هم همه‌چیز را برایش تعریف کردم. گفت: «سال بعد با هم می‌رویم اربعین.» من هم گفتم: «باشه داداش، سال بعد هر‌طور شده با هم می‌رویم.»

محمد عاشق تولد بود و عشق زیادی به زندگی داشت. از همه چیز زندگی لذت می‌برد؛ از طبیعت، خانواده و دوستانش. همه را دوست داشت و به همه عشق و محبت بی‌حدواندازه‌ای می‌داد. اگر به کوه می‌رفت، لذت می‌برد؛ دریا را هم همین‌طور دوست داشت. از بودن در کنار خانواده و دوستان و از لحظه‌لحظه زندگی لذت می‌برد.

یادم هست وقتی محمد سه‌ساله بود، به مامانم گفتم برایش تولد بگیریم. مامان گفت: «بچه سه‌ساله که نمی‌فهمد تولد چیست.» گفتم: «حالا می‌گیریم، اشکالی ندارد.» یک کیک کوچک گرفتیم که روی آن تصویر یک سبیل بود. فکر نمی‌کردم محمد واکنش خاصی نشان بدهد، اما وقتی کیک را دید، آن‌قدر ذوق کرد که مدام با شادی فوتش می‌کرد. از همان موقع فهمیدیم محمد چقدر عاشق زندگی است. او نور خانه ما بود.

آن زمان ما نوجوان بودیم و معمولاً دور هم غذا نمی‌خوردیم، اما محمد از همان بچگی همه را دور یک سفره جمع می‌کرد. محبتش مثال‌زدنی بود. من فقط با خواهرم خیلی صمیمی هستم، اما محمد با تک‌تک اعضای خانواده، به سبک خودش، رفاقت داشت؛ با من یک جور، با خواهرم یک جور، با بابام یک جور و با مامانم هم به شکل دیگری. با همه صمیمی بود و رفیق نزدیک همه شده بود.

وقتی محمد شهید شد، به همه ما خیلی سخت گذشت. او صفای خانه بود و همه را به هم وصل کرده بود. اگر از هم دور شده بودیم، محمد دوباره ما را به هم نزدیک می‌کرد. انگار مأموریتش همین بود؛ بیاید، نور و صفا و محبت را بین همه پخش کند و بعد برود.

با خودم می‌گویم چرا این‌قدر زود رفت؟ اگر از هرکدام از اعضای خانواده بپرسید، همین را می‌گوید.

حسرت آخرین سحری

صبح روز حادثه، خودم صدای انفجار را شنیدم. آن صبح، محمد به مامان گفته بود برای سحری پلو و تن ماهی می‌خواهد. من خیلی روی خواب و استراحتش حساس بودم. گفتم: «نه، بیدارش نکنید؛ اذیت می‌شود. مدرسه دارد و می‌خواهد روزه بگیرد.» مامان گفت: «نه، بیدارش می‌کنم.» محمد تن ماهی را خیلی دوست داشت و دلش می‌خواست آن را بخورد، اما من اجازه ندادم بیدارش کنند.

خیلی پشیمانم. یکی از حسرت‌های بزرگ زندگی‌ام همین است که آن روز صبح محمد را بیدار نکردم تا کنار هم بنشینیم و سحری بخوریم.

آخرین تصویری که از محمد در ذهنم مانده، این است که خوابیده بود و چشم‌هایش را بسته بود. بیدارش نکردم و خیلی پشیمانم که آن روز صبح بیدارش نکردیم.

آن روز صبح ما خانه بودیم. من برای یک مصاحبه کاری رفته بودم تا کار پیدا کنم. کار نداشتم و هنوز هم ندارم. وقتی برگشتیم، یکی از دوستانم پیام داد که بیت رهبری را زده‌اند. به مامانم گفتم: «مامان، بیت رهبری را زدند.» مامان گفت: «غلط‌های اضافه! این‌ها همیشه زرت‌وپرت می‌کنند؛ جرأت ندارند به بیت رهبری حمله کنند.» گفتم: «امیدوارم.»

هنوز به خانه نرسیده بودیم و ماشین را داخل خانه آورده بودیم که دخترخاله‌ام، یعنی مادرش که در واقع دخترخاله من می‌شود، با من تماس گرفت. گفت: «از مدرسه به من زنگ زدند.» تا آن لحظه هنوز کسی با ما تماس نگرفته بود. از مدرسه به او گفته بودند که امروز می‌خواهند مدرسه را زودتر تعطیل کنند و پرسیده بودند آیا خاله می‌تواند برود دنبال بچه‌ها؟

وقتی انفجار اتفاق افتاد، من داخل خانه بودم. چهارستون بدنم لرزید. گفتم: «یا خدا، چی شد؟» اول فکر کردم داداشم علی کاری کرده است. رفتم با او دعوا کنم، اما گفت: «من چه کاری می‌توانم بکنم؟»

به کوچه رفتم و به سمت پشت کوچه‌مان، جایی که مدرسه آن طرف قرار داشت، نگاه کردم. دیدم آتش و دود همین‌طور زبانه می‌کشد. دیگر نمی‌دانم با چه حالی و چطور خودم را به آنجا رساندم. هنوز ساعت دوازده نشده بود که به مدرسه رسیدم.

وقتی رسیدم، دیگر تقریباً چیزی باقی نمانده بود و همه‌جا سوخته بود. شوکه شده بودم. دیدم همه روی زمین افتاده‌اند. یکی پای کسی را گرفته بود و اجازه نمی‌داد حتی بچه‌اش را ببیند. می‌گفت: «این بچه من است.» چیزی روی صورت آن پیکر انداخته بودند. مامان گریه می‌کرد و می‌گفت: «می‌خواهم ببینمش»، اما اجازه نمی‌دادند.

من هم جلو رفتم تا دنبال محمد بگردم؛ چون هنوز اصلاً مامان و بقیه را ندیده بودم. اجازه نمی‌دادند جلو بروم. گفتند: «خانم، شما الان جلوی کار ما را می‌گیرید و مزاحمت ایجاد می‌کنید. ما باید اینجا راحت بگردیم.» آنجا نیروی کافی هم نداشتیم و بیشتر نیروها از بسیجی‌های مردمی بودند.وقتی به خانه هر خانواده شهید می‌روید، می‌فهمید کسی را از دست داده‌اند که از همه برایشان عزیزتر بوده؛ کسی را که در خانواده خاص و متفاوت بوده است.

محمد برای ما خیلی خاص بود. او اصلاً شبیه من نبود. من واقعاً ذره‌ای از معرفت محمد را ندارم و هنوز هم مثل او نیستم که به همه سر بزنم.

محمد به خانه همه می‌رفت. من با خودم می‌گفتم زشت است که مدام به خانه دیگران بروم و سر بزنم، اما محمد می‌گفت: «خانه دخترعمه‌ام است؛ چرا نروم؟ چه اشکالی دارد؟ باید بروم به او سر بزنم.»

‌محمد هنوز کنار ماست

من حضور محمد را اینجا حس می‌کنم. اصلاً نمی‌توانم در خانه بنشینم؛ جای من اینجاست. بعضی روزها از ساعت چهار می‌آیم و تا یک یا دو اینجا می‌نشینم و بعد به خانه می‌روم. اما خواهرم برعکس من است؛ می‌گوید محمد در خانه است و حضور او را آنجا احساس می‌کند.

محمد خیلی به مادرم وابسته بود و همیشه کنار مامان می‌خوابید. زینب می‌گفت وقتی اینجا می‌آمدم و می‌خوابیدم، احساس می‌کردم محمد قشنگ در بغلم است؛ انگار زیر دلم خوابیده است.

یک حاج‌آقا به اینجا می‌آمد و می‌گفت: «زائرهای زیادی به اینجا می‌آیند و حاجت می‌گیرند.» به من می‌گفت: «نگاه نکن که داداشت پسربچه است؛ حاجت‌هایت را از او بخواه تا از قافله عقب نمانی.»

از همان روزی که این حرف را شنیدم، به دیدن محمد می‌آیم و با او درد دل می‌کنم. از سختی‌های زندگی‌ام برایش می‌گویم و خواسته‌هایم را با او در میان می‌گذارم؛ چیزهایی را که دوست دارم اتفاق بیفتند، به او می‌گویم. با خودم فکر می‌کنم این بچه‌ها آن‌قدر مظلوم بودند که پیش خدا عزت و جایگاه زیادی دارند. درست است که من درد کشیده‌ام و دارم زجر می‌کشم، اما فقط از دلتنگی‌هایم با محمد حرف نمی‌زنم؛ از او می‌خواهم کارهایی برایم انجام دهد و واقعاً هم کارهای زیادی برایم کرده است.

حتی در اتفاق‌های مالی زندگی‌ام، وقتی جایی گرفتار می‌شوم، می‌آیم پیش محمد و با او حرف می‌زنم. بعد می‌بینم از جایی که اصلاً خودمان خبر نداریم، اتفاقی می‌افتد و ناگهان چیزی به دستم می‌رسد. باورکردنی نیست و خودم هم شوکه می‌شوم.

مامانم می‌گفت: «دقت کرده‌ای مشکلاتت بعد از شهادت محمد آن‌قدر که فکر می‌کردی عمیق نشده است؟» گاهی ناگهان پولی به دست بابام می‌رسد. نمی‌دانم محمد چطور برایت رقم می‌زند؛ نمی‌گذارد اذیت شویم.

اولین کسی هم که محمد به خوابش آمد، من بودم. دو بار او را در خواب دیدم.

بار اول، همان شبی بود که بعد از ۳۰ روز پیکر معلمشان پیدا شد. خواب دیدم خانم زمانی آمد، محمد را بغل کرد و مستقیم به سمت او رفت. همه ما آنجا بودیم. در خواب اصلاً نمی‌دانستم بچه‌ها شهید شده‌اند. همه نشسته بودیم و محمد با گوشی بازی می‌کرد. خانم زمانی که وارد شد، همه خوشحال شدیم که ایشان آمده است، اما او به هیچ‌کدام از ما توجهی نکرد و مستقیم به سمت محمد رفت، دستش را گرفت و بغلش کرد.

وقتی از خواب بیدار شدم، در شوک بودم. احساس می‌کنم خانم زمانی می‌خواست به من بگوید: «نگران نباش، من کنار محمد هستم و حواسم به او هست؛ غصه‌اش را نخور.» بعد از آن خواب واقعاً آرامش گرفتم.

دوست دارم محمد را شاد ببینم و خنده‌اش را ببینم. دلم می‌خواهد بغلش کنم، اما نتوانستم در خواب هم او را بغل کنم. در خواب دیگری که از او دیدم، به من گفت: «آبجی، دلم برایت یک ذره شده.» بعد شروع کرد به گریه کردن. از خواب که بیدار شدم، خیلی ناراحت بودم که محمد گریه کرده است.

همه التماس من به خدا این است که محمد دوباره به خوابم بیاید؛ این بار بخندد و شاد باشد. دلم می‌خواهد داداشم شاد باشد. دوست ندارم به‌خاطر من ناراحت باشد یا به‌خاطر دلتنگی من گریه کند. خدا خودش این اتفاق را رقم زد. می‌گویم اگر همسفر امام حسین(ع) است، مبارکش باشد؛ خوش به حالش. ان‌شاءالله دست مرا هم بگیرد و پیش امام حسین(ع) ببرد.

محمد برای ما فقط عزت بود؛ چه زمانی که در کنارمان بود و چه زمانی که رفت. در آن دنیا هم به واسطه او عزتی داریم. دستش درد نکند.

وقتی با محمد درس کار می‌کردم، گاهی دعوایش می‌کردم و می‌گفتم: «گوش بده!» درحالی‌که هیچ چیزی در این دنیا آن‌قدر ارزش ندارد که بخواهی بچه را تحت فشار بگذاری. باید اجازه بدهی مسیر خودش را برود.

شاید از این ناراحتم که با او دعوا کردم یا آن وقت‌هایی که می‌آمد کنارم؛ چون خیلی دوست داشت پیش من بخوابد، اما من او را پیش مامانم یا پیش آبجی‌ام می‌فرستادم. حالا با خودم می‌گویم کاش اجازه می‌دادم محمد کنار خودم بخوابد. کاش آن عشقی را که به من می‌داد، می‌پذیرفتم، اما آن زمان این کار را نمی‌کردم.

اگر محمد بخواهد از آن دنیا چیزی روی آینه برایم بنویسد، احتمالاً می‌نویسد: «آبجی، امشب بیا شام نودل درست کنیم و با هم نودل بخوریم.»

شاید هم اگر دوباره به خوابم بیاید، از دلتنگی‌هایش حرف بزند؛ چون در خواب خیلی گریه کرد و گفت: «آبجی، دلم برایت یک ذره شده.» بعد هم شروع کرد به گریه کردن. نمی‌دانم تعبیر این خواب چیست.

دوست دارم خانواده‌ها، بزرگ‌ترها، خواهرها و برادرها قدر یکدیگر را بدانند؛ حتی نسبت به کسی که از آن‌ها کوچک‌تر است. تا جایی که می‌توانیم، باید از دیدگاه و جایگاهی که داریم برای آن‌ها کاری انجام دهیم. مثلاً من به‌عنوان خواهر بزرگ‌تر، اگر در درس خواندن کمی قاطع بودم، گاهی با خودم فکر می‌کنم شاید محمد به همان قاطعیت من نیاز داشت. پدر من خیلی مهربان بود. وقتی محمد می‌گفت نمی‌خواهم بنویسم، بابام به من می‌گفت: «خیلی اذیتش نکن.»

هر کسی با هر اخلاقی که دارد، در برابر آن بچه وظیفه‌ای دارد و باید تا جایی که امکان دارد آن را درست انجام دهد. اگر خدا آن قاطعیت را در وجود پدر من برای فرزندش نگذاشته بود، در وجود خواهر بزرگ‌ترش قرار داده بود. زینب هم همیشه برای محمد بازی‌های فکری می‌خرید؛ فکر می‌کرد با این کار آن بچه رشد می‌کند و درست هم فکر می‌کرد.

انتقام؛ مطالبه خانواده شهدا

هر‌ کسی هر کاری را که درست می‌داند، اگر برای آن بچه انجام دهد، آن بچه قطعاً سعادتمند می‌شود. ما باید وظایفمان را با توجه به اخلاقیاتی که داریم بشناسیم و برای آن بچه انجام دهیم. بقیه‌اش را خدا برایش رقم می‌زند.

من قبلاً اصلاً این‌طور نبودم. شهادت محمد برایم تلنگری شد. مادرم می‌گفت: «محمد شهید شد، اما عزت و شخصیتی به تو داد.» از بچه‌های اینجا بپرسید؛ همه می‌دانند که من قبلاً نماز نمی‌خواندم و خیلی از کارها را انجام نمی‌دادم. البته بعد از اینکه به اربعین رفتم، خیلی متحول شدم، اما شهادت محمد هم باعث شد از درون تغییر زیادی کنم. دلم یک جور دیگر شد. الان هر کاری می‌کنم، از روی دل و با میل خودم است. نمازم را می‌خوانم و اگر جایی کمکی لازم باشد، دلم می‌خواهد بروم و کمک کنم. دیگر آن اجبار وجود ندارد.

دلم می‌خواهد محمد پیش امام حسین(ع) بگوید: «ببین، خواهر من عشق تو را دارد و برای تو چه کارهایی می‌کند.» شاید این حرف‌ها کودکانه باشد، اما واقعاً دلم می‌خواهد داداشم آنجا به من افتخار کند و سرش پیش آقا و پیش خدا بالا باشد.

من از رهبر مطالبه انتقام دارم. این اتفاق خیلی سخت است و قدرت زیادی می‌خواهد. ما فقط یک نفر را از دست دادیم، اما کمر خانواده و خاندانمان زیر بار این حمله له شد. می‌دانم جایگاه و قدرت رهبر با ما متفاوت است و می‌دانم شرایط سختی دارند، اما می‌دانم قدرت دارند. نمی‌خواهم شرایط مثل ما باشد؛ می‌خواهم کسانی که چه در داخل و چه در خارج از کشور در قبال این بچه‌ها هر کاری کرده‌اند، تقاص پس بدهند. این بچه‌ها خیلی مظلومانه شهید شدند و باید انتقام خونشان گرفته شود.