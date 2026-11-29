آن گونه که در گزارش ساواک درباره سوابق فعالیت‌های نمایندگی سی‌آی‌ای در ایران منعکس شده این نمایندگی به صورت خاص هفت موضوع حیاتی را تعقیب می‌کرد، نخست مرز مشترک ایران و شوروی؛ دوم، منابع عظیم نفتی در ایران سوم منطقه حساس خلیج‌فارس چهارم مبارزه با کمونیسم بین‌الملل؛ پنجم، موقعیت راهبردی ایران؛ ششم پیمان سنتو؛ و هفتم، تأمین منافع و نظرات سیاسی و اقتصادی و راهبردی آمریکا در این نقطه از جهان. مأموریت‌های هفتگانه سی‌آی‌ای در ایران به وضوح نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها محدوده جغرافیایی ایران را میدان بزرگ جنگ سرد می‌دیدند. الن پرایس داوه که در سال‌های ۱۳٤٧ تا ۱۳۵۰ افسر سیاسی ایستگاه سی‌آی‌ای در تهران بود می‌گوید؛ تکلیف اصلی این ایستگاه موضوعات ژئوپلیتیکی مانند فعالیت‌های شوروی بود و در موضوعات کم اهمیت‌تر مانند تحرکات اپوزیسیون حکومت پهلوی به ساختار ایران اعتماد می‌کرد.

اهمیت قبضه ایران برای آمریکایی‌ها در وهله اول به خاطر ظرفیت‌های ژئوپلیتیک آن در چارچوب جنگ سرد بود. از نظر سی‌آی‌ای ایران به خودی خود سوژه فعالیت نبود، بلکه به واسطه همسایگی وسیع با شوروی امکان وارد آوردن ضربات مهلک به منافع بلوک شرق و ظرفیت بی‌نظیر ژئوپلیتیک ایران برای پایش و مهار فعالیت‌های شوروی بود که حضور پررنگش در ایران را توجیه پذیر کرده بود. اگر پذیرفته شود که اصلی‌ترین عامل حضور و نفوذ آمریکایی‌ها در ایران در چارچوب جنگ سرد و تقابل با بلوک شرق بود جایگاه حیاتی پایگاه‌های سی‌آی‌ای در شرق ایران معنا پیدا می‌کند اما پایگاه‌های سی‌آی‌ای در شرق ایران چه بودند و چه مأموریتی را دنبال می‌کردند؟ پایگاه‌های الکترونیکی تکسمن او تکسمن که به ترتیب در حاشیه بهشهر و کپکان بنا شده بودند کلیدی‌ترین پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا علیه اتحاد جماهیر شوروی در کشاکش جنگ سرد به شمار می‌رفتند.

آن گونه که هوارد ‌هارت، سرپرست ایستگاه سی‌آی‌ای در تهران پس از پیروزی انقلاب در خاطرات خود نقل کرده؛ اهمیت این پایگاه‌ها به قدری زیاد بود که سال‌ها وظیفه اصلی ایستگاه هوارد‌هارت Howard Hart

سی‌آی‌ای در تهران حفظ این دو پایگاه و اطمینان از تداوم فعالیت آن‌ها بود. پیشینه تأسیس این دو پایگاه به میانۀ دهۀ ۱۳۳۰ باز‌می‌گشت؛ سال‌هایی که دامنه جنگ سرد میان دو بلوک غرب و شرق به فضا هم کشیده شده بود و رقابت‌های فضائی دو کشور به نقطه اوج نزدیک می‌شد.

زمانی که آمریکا مطلع شد شوروی نخستین پایگاه فضائی خود پایگاه فضائی بایکونور را در نزدیکی ایستگاه راه آهن تیوراتام واقع در جمهوری قزاقستان به راه انداخته، تلاش کرد بر فعالیت‌های فضائی شوروی مسلط شود.

افزون بر آزمایش‌های فضائی روس‌ها در تیورانام آن‌ها یک پایگاه در منطقه ساری شاگان قزاقستان هم ایجاد کرده بودند تا رادارها و موشک‌های ضد بالستیک خود را بیازمایند و حساسیت آمریکایی‌ها بیش از پیش برانگیخته شد. بهترین گزینه برای چنین رصدی ارتفاعات شمال خراسان بود که در میان کشورهای بلوک غرب و متحدان آن‌ها کمترین فاصله را به تیوراتام و ساری شاگان داشت.

بنابراین اداره اطلاعات الکترونیک سی‌آی‌ای پروژه رصد را در سرحدات ایران و شوروی به اجرا درآورد.

در سال ۱۳۳۶ ریچارد هلمز یکی از مدیران وقت سازمان سی‌آی‌ای که بعدها به‌عنوان سفیر آمریکا در تهران منصوب شد، به ایران سفر کرد تا با شاه درباره کار گذاشتن تجهیزات پیچیده‌ای در شمال ایران برای رصد پایگاه‌های موشکی شوروی در قزاقستان مذاکره کند شاه با تقاضای سازمان سی‌آی‌ای موافقت کرد.

سرانجام در سال‌های بعد، مأموران سی‌آی‌ای ابتدا پایگاه الکترونیکی تکسمن را در کاخ صفی آباد بهشهر و پس از مدتی پایگاه تکسمن۲ را در نزدیکی روستای کپکان واقع در شهرستان در‌گز راه‌اندازی کردند. پایگاه تکسمن در اراضی کاخ صفی آباد واقع در ارتفاعات بهشهر برپا شد؛ کاخی که در عصر صفوی ساخته شده در دوره پهلوی به تملک رضاشاه و پس از او، محمدرضاشاه درآمده و به نوشته وزارت دربار شاهنشاهی از آثار قدیمه و از کاخ‌های سلطنتی است که همیشه مورد احتیاج و محل نزول اجلال موکب مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است و نمی‌توان کاخ مزبور را برای تأسیسات دیگری اختصاص داد با وجود این چند سال بعد پایگاه الکترونیکی تکسمن در همین ملک کار خود را شروع کرد. هیچ فرد ایرانی اجازه نداشت پای خود را داخل پایگاه بگذارد هر چند در قسمت خدمات حفاظت و پشتیبانی پایگاه از نیروهای ایرانی استفاده می‌شد.

پایگاه الکترونیکی بهشهر تا سال ۱۳۵۷ به‌طور چشمگیری گسترش یافت این پایگاه که حدود صد نفر تکنیسین داشت مرکب از چهار واحد اصلی بود. مرکز فرماندهی که بر روی یکی از تپه‌ها بنا شده بود، یک آنتن رادار که در گنبد حبابی شکلی به ارتفاع نه متر کار گذاشته شده بود، تجهیزات رصد رادیویی که بالای یک دکل فولادی نصب شده بودند و یک ایستگاه رله که با ماهواره‌های آمریکا در ارتباط بود. در کنار این تأسیسات یک استراحتگاه کوچک هم در دره‌های مجاور قرار داشت که مجهز به استخر شنا زمین تنیس و فرودگاه خصوصی بود یک هواپیمای آمریکایی هر دو هفته یک‌بار از تهران به پایگاه بهشهر می‌رفت غذا و تدارکات مورد نیاز را می‌برد و داده‌های پایگاه را بر می‌گرداند؛ مگر آن که حادثه ویژه‌ای پیش می‌آمد که در این مواقع یکی از آمریکایی‌ها شخصاً اطلاعات را به تهران می‌برد و از آنجا به واشنگتن مخابره می‌کرد.

مدتی بعد از راه‌اندازی پایگاه تکسمن، مأموران آمریکایی در سال ١٣٤٤ پایگاه الکترونیکی تکسمن را در کوهستان‌های درگز واقع در مناطق عشایر نشین شمال خراسان برپا کردند. از آنجا که این پایگاه در حاشیه روستای کپکان و اندکی دورتر از اثر باستانی هزار پله نادری قرار داشت به پایگاه کپکان هم شهرت یافت. در پایگاه کپکان مانند همتای دیگرش در بهشهر، هیچ فرد ایرانی جواز ورود نداشت و یک منطقه کاملاً آمریکایی محسوب می‌شد. پایگاه کپکان درست همانند پایگاه بهشهر مجهز به ساز و برگ

الکترونیکی پیچیده‌ای بود تا بایکونور ساری شاگان و احیاناً سایر تحرکات موشکی و فضائی شوروی را زیر نظر داشته باشد. این پایگاه یک باند خاکی مختصر هم داشت تا امکان نشست و برخاست هواپیماهای

سی-۱۳۰ میسر شود. از سال ۱۳۵۱ به بعد بود که این دو پایگاه اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای آمریکایی‌ها پیدا کرد. در این مقطع ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی معاهده‌ای تحت عنوان پیمان محدود سازی تسلیحات راهبردی سالت را به امضا رساندند تا تولید موشک‌های بالستیک طرفین را محدود کنند واشنگتن از طریق پایگاه‌های تکسمن ۱ و ۲ آزمایش‌های نظامی شوروی برای ساخت موشک‌های بالستیک را در دایره رصد خود داشت. این دو ایستگاه، تنها رصدخانه‌های آمریکا، نبودند ولی نزدیک‌ترین و دقیق‌ترین آن‌ها بودند؛ تا جایی که پایگاه کپکان می‌توانست موشک‌های شوروی را تا نیمه راه تعقیب و اطلاعات دورسنجی آن‌ها را به دست آورد.