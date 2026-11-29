دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

ترامپ را در شرایط سختی قرار داده بودم. با توجه به اولویت‌های بی‌شماری که او به صورت هم‌زمان روی آن‌ها کار می‌کرد، هنوز او را در مورد نشانه‌های مثبتی که از مکزیکی‌ها و کانادایی‌ها دریافت کرده بودیم، به‌روز نکرده بودم. نمی‌توانستم انتظار داشته باشم چیزی را که به او نگفتم را بداند. من عادت داشتم تجارت خودم را اداره کنم، اما دیگر رئیس نبودم. من یک کارمند بودم و باید رویکردم تغییر کند. از آن به بعد، من اطلاع‌رسانی‌ها را به‌صورت مکرر انجام می‌دادم. در این مورد، اما، ممکن است اطلاع‌رسانی‌های من تفاوتی ایجاد نکند. ترامپ که یک مذاکره‌کننده ذاتی بود، در حال سازماندهی موضع اولیه خود با مکزیک و همه کشورهای خارجی بود. طرح ریزی ضعیف و قابل پیش‌بینی بودن، اکنون او را به‌صورت راهبردی، در موضع ضعف قرار می‌دهد.

وقتی از اتاق خواب رئیس‌جمهور بیرون آمدم، متعجب بودم از اینکه چرا این مشکل با راه‌حل غیرممکن را به‌عهده گرفته‌ام. این مشکل- حفظ نفت- تا زمانی که بتوانیم بر خلاف تمایلات رئیس‌جمهوری که مایل به پاره کردن آن و مقابله با پیامدهای آن بود، مذاکره کنیم؛ وجود خواهد داشت. در همین حین، در دفتر من، لوئیس به طرز ناخوشایندی کنار بنن نشسته بود و بنن به او توصیه کرد درگیری را بپذیرد و در مقابل ترامپ بایستد. او گفت: «این شما را به یک قهرمان تبدیل می‌کند. موافقان شما در نظرسنجی فوراً افزایش خواهند یافت.» لوئیس ساکت ماند. وقتی او بعداً در مورد این گفت‌وگو با من صحبت کرد، برای من عجیب بود. بنن قبلاً توافق کرده بود که مذاکره مجدد برای یک توافق می‌تواند مشاغل را بازگرداند و به نفع کارگران آمریکایی باشد. نمی‌توانستم بفهمم چرا او اکنون می‌خواست آن را از بین ببرد.

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در 2 مارس، ترامپ برای راه‌اندازی USS Gerald R. Ford، یک ناو هواپیمابر هسته‌ای جدید و دیدنی که حدود دو سال دیرتر آماده شده بود و بیش از 2.8 میلیارد دلار بودجه بیشتر صرف آن شده بود به نیوپورت نیوز، ویرجینیا 1 سفر کرد.

ترامپ روحیه خوبی داشت. او در حالی که از کشتی عظیم بازدید می‌کرد، به وضوح کیف می‌کرد. برای او حسی آشنا داشت، مثل بازدید از یکی از محل‌های ساخت‌و‌ساز هتلش. همان‌طور که او سیستم جدید پرتابگر الکترونیکی کشتی را بررسی می‌کرد، به خدمه گفت که فکر می‌کند بسیار گران و پیچیده است. سیستم قدیمی بخار برای چندین دهه کاملاً خوب کار می‌کرد. هنگامی که او آسانسورهای مغناطیسی جدید را بازرسی کرد، صحنه مشابهی رخ داد، که به گفته او، اگر خیس شوند، خراب می‌شوند.

هنگامی که ترامپ در راه بازگشت به واشنگتن بود، جف سشنز2‌، دادستان کل آمریکا اعلام کرد از خود بابت هرگونه تحقیق در مورد اتهامات تبانی کمپین انتخاباتی با روسیه سلب مسئولیت کرده است. این سلب مسئولیت، رئیس‌جمهور را شوکه کرد، زیرا در جریان سفر دوره‌ای بازدید خود از کشتی به مطبوعات گفته بود به سشنز «اعتماد کامل» دارد. درست مانند من، سشنز با سفیر روسیه، سرگئی کیسلیاک، در طول پذیرایی با شراب در هتل می‌فلاور در سال 2016 رو‌به‌رو شده بود. این یک تعامل کاملاً بی‌ضرر بود، تعاملی که سشنز در طول مبارزات انتخاباتی و انتقال بارها با سفیران مختلف تکرار کرد. هنگامی که اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه او نتوانسته این مبادله را در مدارک تأییدیه خود و در جلسه تأیید سنا فاش کند، دموکرات‌ها فوراً خواستار استعفای او شدند و مطبوعات این ماجرا را تا ابعاد مضحکی بزرگنمایی کردند: «چرا جف سشنز صحبت‌های خود را با سرگئی کیسلیاک مخفی می‌کند؟» نیویورکر سؤال کرد. واشنگتن نوشت: «رهگیری‌های اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد سشنز درباره موضوعات مرتبط با کمپین ترامپ با سفیر روسیه گفت‌وگو کرده است.» استعفای سشنز به دموکرات‌ها ثابت کرد حملات بی‌اساس آن‌ها عواید سیاسی به همراه خواهد داشت. تصمیم سشنز در نهایت منجر به انتصاب یک بازرس ویژه با قدرت و منابع تقریباً نامحدود برای بررسی ادعاهای ساختگی تبانی روسیه شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Newport News, Virginia

2. Jeff Sessions