ویژگی‌های رهبری در شخصیت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در گفت‌وگو با دکتر مهدی مشکی (عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره))

از چه زمانی با حاج‌آقا مجتبی آشنا شدید؟

بنده اول با حاج‌آقا مصطفی آشنا شدم. سال ۱۳۶۳ که وارد مدرسه حاج‌آقای مجتهدی شدم، طبیعتاً وارد یک حلقه مباحثاتی شدم که ایشان نیز در آن حضور داشتند. رفته‌رفته آشنایی من با آقامصطفی بیشتر شد تا اینکه ایشان متوجه شدند دایی‌های ما، آقایان پهلوانی (سعادت‌پرور) هستند. به این ترتیب، ارتباط ما و توجه ایشان به ما قوی‌تر شد.

حاج‌آقا مجتبی، حاج‌آقا مصطفی و در مجموع فرزندان رهبری، به محض اینکه متوجه می‌شدند فردی اهل معنویت و عرفان است، پیگیری می‌کردند تا با او ارتباط برقرار کنند. این عزیزان با بزرگانی نظیر آیت‌الله کشمیری و آیت‌الله صدیقین در اصفهان یا آیت‌الله بهاءالدینی ارتباط داشتند؛ مثل خود آقا.

سال ۱۳۶۶ بود که حاج‌آقا مجتبی وارد مدرسه حاج‌آقا مجتهدی شدند. صبح‌ها من در حد یک سلام و احوال‌پرسی ساده با ایشان برخورد داشتم. سال اولی که به قم آمدیم، کتاب «مکاسب محرمه» را با یکدیگر مباحثه می‌کردیم. سال بعد، یعنی در سال ۱۳۶۷، از آیت‌الله استادی تقاضا کردیم که بیایند و به ما «بیع» درس بدهند.

پس از یک سال، در درس مکاسب همه ما باهم بودیم؛ بنده بودم، آقا مصطفی بودند، پسر آیت‌الله شبستری بودند، فرزند شهید مفتح و فرزند آقای رفیق‌دوست نیز حضور داشتند و آقا مجتبی هم بودند.

در درس «مکاسب» با ایشان بودیم. شخصیتی بسیار زیرک، قوی و خوش‌فهم بودند؛ البته چندان اهل مطرح‌کردن سؤال در کلاس نبودند. با وجود آنکه حاج‌آقا مجتبی دو یا سه سال پس از حاج‌آقا مصطفی وارد حوزه شدند، اما در دروس، سطح علمی ایشان تقریباً با ما برابر بود. بر اساس نقل قول‌ها، ایشان در روند تحصیلات خود، مدیریت دقیقی اعمال می‌کردند؛ یعنی خود ایشان شخصاً مدیریت می‌کردند که هر سال چه درسی را بخوانند.

بعدها من باز هم به دفتر ایشان رفت‌وآمد داشتم. ایشان در آنجا جلسات مختلفی برگزار می‌کردند. در جریانات مرتبط با صنعت و فضاهای مشابه ورود داشتند و با مجموعه‌های گوناگون در سطح کشور ارتباط کاملی برقرار کرده بودند؛ از جمله ارتباط با مباحث امنیتی.

یکی از ویژگی‌های بارز ایشان این بود که بدون هیچ‌گونه هیاهو و سروصدا، بسیار آرام، مدیریت یک یا دو مؤسسه را برعهده گرفتند و به گمانم دفتر و رئیس دفتر نیز داشتند. ایشان شخصیتی فوق‌العاده متواضع و اخلاق‌مدار بودند.

ایشان در دروس فقه و اصول آیت‌الله میرزا جواد تبریزی و همچنین دروس آیت‌الله شبیری زنجانی شرکت می‌کردند؛ به نظرم مدتی نیز در دروس آیت‌الله وحید خراسانی حضور یافتند. نمی‌دانم مدت زمان حضورشان در هر یک از این دروس دقیقاً چند سال بوده است، اما به گمانم اصول آیت‌الله تبریزی را یک دوره کامل شرکت کردند. البته می‌دانید که «فقه» مانند «اصول» دوره‌ای نیست و پایان‌ناپذیر است. همچنین در دروس اصول آیت‌الله مؤمن نیز حضور داشته‌اند.

الان به نظرم در حدود ۱۵ الی ۱۶ سال است که ایشان به تدریس درس خارج اشتغال دارند و از همه زودتر این مسیر را آغاز کردند. آغاز تدریس درس خارج جرأت بالایی می‌طلبد و کار افراد معمولی نیست. در مباحث علمی، گاهی یک فرد مطلب را به خوبی درک می‌کند و به خوبی نیز تدریس می‌نماید، اما توانایی تحلیل ندارد. قدرت تحلیل، جایگاهی فراتر از فهم صرف و گزارش مطالب دارد. مرتبه بعدی در احراز قوت علمی این است که علاوه بر درک عمیق، بیان شیوا و تحلیل دقیق، توانایی نقد عالمانه مطالب را نیز داشته باشد. برخی افراد صرفاً ناقل‌های خوبی هستند، اما سومین و عالی‌ترین مرتبه علمی برای یک شخصیت این است که علاوه بر فهم، نقد و تحلیل، به مقام «نظریه‌پردازی» برسد. نظریه‌پردازی بدین معنا که بتواند بگوید این مطلب اشکال دارد، من آن را نمی‌پذیرم و سپس نظریه مستقلی از خود ارائه دهد. حاج‌آقا مجتبی به این مرحله عالی دست یافته‌اند. در غیر این صورت، یک فرد نمی‌تواند در سن جوانی و در چهل سالگی جرأت کند و بگوید که من در قلب حوزه علمیه قم، با این تعداد کثیر از شاگردان، درس خارج به صورت علنی و در معرض نقد دیگران ارائه دهم.

پرواضح است که اگر استادی نظریه مستقل نداشته باشد و حرف جدیدی برای گفتن ارائه نکند، کلاس درس او تا این حد شلوغ و پرمخاطب نخواهد شد. صرف اینکه ایشان فرزند مقام معظم رهبری هستند یا موقعیت خاصی دارند، این دلیل استقبال نیست. فرض کنید یک طلبه که صرفاً به‌دنبال کسب جایگاه است، وقتی استادی ۸۰۰ الی ۹۰۰ شاگرد دارد، چقدر احتمال می‌دهد که استاد شخصاً او را ببیند و بشناسد؟ مسلماً اگر جریان محدود به ده نفر بود، ما می‌گفتیم در میان این ده نفر حاضر می‌شویم تا شناخته شویم، اما در چنین جمعیت کثیری این احتمال چقدر است؟

چه اتفاقی افتاد که ایشان رهبر شدند؟

در قضیه رهبری، ما غیر از آقامجتبی کسی را نمی‌دیدیم که در این تراز باشد. فردی که قرار است مسئولیت خطیر ولایت فقیه را در نظام امروز برعهده بگیرد، باید بر اساس یک نظام ضرایب ارزیابی شود. باید بررسی کرد که ضریب ایشان در فقه چقدر است؟ در صیانت از نفس چقدر است؟ در مدیریت و مدبریت چه ضریبی دارند؟ این‌ها ضرایب متفاوتی دارند. در زمان انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نیز برخی می‌گفتند آیت‌الله گلپایگانی سی سال است که مرجع تقلید هستند! اما سؤال اساسی این است که برای ولایت فقیه کدام ضریب اهمیت بالاتری دارد، ضریب فقه یا ضریب مدیریت؟ این نکته بسیار حائز اهمیت است.

ممکن است شخصی ادعا کند که ما گزینه‌هایی اعلم و افقه از ایشان نیز داریم. مسلماً، اما فقه به تنهایی ضریب بالایی ندارد؛ بلکه مهم، مدیریت و مدبریت است. حتی درخصوص خود فقه، اگر منشور روحانیت حضرت امام (ره) را مطالعه کنید، ایشان صراحتاً فرموده‌اند که اجتهاد مصطلح در حوزه‌های امروز برای اداره جامعه کافی نیست. مجتهد امروز باید به شگردهای استعمار در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی احاطه کامل داشته باشد. اینکه فرد صرفاً ملکه اجتهاد داشته باشد و بگوید من روایتی را می‌خوانم، در دنیای پیچیده امروز کارایی ندارد. اگر مجتهد در عرصه‌های نوین قوت پیدا نکند، حتی با تسلط بر روایات در شناخت مصداق با مشکل مواجه خواهد شد. معضلات فقهی ما در جهان امروز، ریشه در یافتن مصادیق دارد. مثلاً، آیا اکنون زمان جنگ با دشمن است یا باید صبر پیشه کرد؟ آیا پول اعتباری در سیستم‌های مالی امروز جهان، موجب خلق ربا می‌شود یا خیر؟ یکی از عمده‌ترین مشکلات ما در طول دوران مرجعیت و فقاهت، همین مسئله حیاتی «شناخت مصداق» بوده است.

به تاریخ مشروطه نگاه کنید. شیخ فضل‌الله نوری مصداق تسلط کفار بر مسلمین را به خوبی درک می‌کرد، در حالی که برخی از مراجع زمان از درک آن بازمانده بودند. او متوجه بود که مشروطه صرفاً یک بهانه و نیرنگ است تا ابتدا بی‌دینی را ترویج کنند و سپس یک نظام دیکتاتوری را مستقر سازند. همه علما اصل محدود کردن قدرت (مشروطه) را می‌پذیرفتند، اما مشکل اصلی بر سر شناخت مصداق بود. یا در فتوای میرزای شیرازی، ما که روایتی نداریم که بگوید استعمال تنباکو حرام و محاربه با امام زمان است! این هنر مرجع تقلید است که در دوران‌های مختلف، با زمان‌شناسی دقیق خود، تعیین مصداق می‌کند. امام خمینی(ره) فرمودند چون شیخ فضل‌الله مرجعیت عامه نداشت، توانستند او را هدف قرار دهند و به شهادت برسانند، در حالی که او مصداق را به خوبی و به درستی فهمیده بود.

بنده اعتقاد راسخ دارم که حاج‌آقا مجتبی نظام سلطه جهانی را به کمال می‌شناسد. ایشان بالغ بر سی سال در بطن جریانات حضور داشته و همراه مقام معظم رهبری بوده‌اند.

هیچ مسئله‌ای به اندازه «تعیین مصداق» واجد اهمیت نیست. تمام مشکلاتی که ما از صدر اسلام تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم، بر سر تعیین مصداق بوده است. اختلاف ما با اهل سنت و مسیحیت کاتولیک بر سر تعیین مصداق ولایت است، وگرنه همه لزوم «ولی» را قبول داریم. تشخیص مصداق اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. برای تشخیص درست، فرد باید حداقل‌های علمی را در مباحث فقه، اصول، درایه و تفسیر دارا باشد، اما در کنار آن، باید از درایت و شناخت عمیقی نیز برخوردار باشد. معنای «العالم بزمانه» چیست؟ در میان گزینه‌های موجودی که بررسی کرده‌ایم، هیچ‌کس به اندازه ایشان عالم به مقتضیات زمان نیست. بنده معتقدم ضریب ویژگی «عالم به زمانه بودن» برای تصدی جایگاه ولایت فقیه، ضریب بالایی است؛ در حالی که سایر ویژگی‌ها ضریب کمتری دارند. از منظر امام خمینی(ره)، مجتهدی مصداق اعلمیت است که جهان پیرامون خود را بشناسد و در تعیین مصادیق دچار اشتباه محاسباتی نگردد.

در تبیین تفاوت میان جایگاه مرجعیت تقلید و ولایت فقیه، یکی از مباحث بنیادین این است که مرجع تقلید صرفاً «حکم» را بیان می‌کند و تطبیق «مصداق» را برعهده خود مقلد می‌گذارد. در مقابل، ولی‌فقیه شخصاً تعیین مصداق می‌کند و این امر به تشخیص فردی واگذار نمی‌شود. وقتی «ولی» می‌گوید مبارزه با جهان‌خواران واجب است، تعیین مصداق آن با خود اوست.

ولایت در عرصه‌های اجتماعی اهمیتی مضاعف می‌یابد؛ چراکه «ولی» مصداق را معین می‌سازد و افراد جامعه ملزم به تبعیت هستند. حتی در برخی موارد (که شاید برخی از آقایان در پذیرش آن تردید داشته باشند)، ولایت در حوزه‌های فردی نیز تعیین مصداق می‌کند.

برای تبیین این نظریه، داستانی را با ذکر سلسله سند نقل می‌کنم. جناب آقای عبودیت از آقای مؤیدی نقل می‌کردند که یکی از محافظان حضرت امام(ره) گفته بود همسرم به شدت دچار بیماری وسواس شده است؛ تمام وقت او یا به وضو گرفتن می‌گذشت یا به نماز خواندن و توان انجام هیچ کار دیگری را نداشت. زندگی ما کاملاً مختل شده بود. از طریقی، این مسئله خدمت امام مطرح شد. امام پرسیده بودند که همسر شما مقلد چه کسی است؟ وقتی پاسخ شنیدند که مقلد خود ایشان است، فرمودند: «ایشان تا یک ماه حق ندارد نه نماز بخواند و نه وضو بگیرد. بنده گفته‌ام نماز واجب است، بنده هم می‌گویم مقابله با شیطان واجب است و گوش دادن به وسوسه‌های او حرام است.»

این داستان واقعیت دارد. ولی‌فقیه مصداق را تعیین می‌کند و تشخیص می‌دهد که این نماز خواندن خاص در این شرایط، مصداق بارز تبعیت از شیطان است. اگر این مفهوم در حوزه علمیه جا بیفتد، متوجه خواهیم شد فردی که باید تعیین مصداق کند، الزاماً باید مصداق‌شناس و عالم به زمانه باشد. این نوع از اجتهاد، برترین اجتهادها است. وجه ممیزه امام خمینی(ره) از سایر علما نیز دقیقاً در همین قدرت تعیین مصداق نهفته بود.

ویژگی مدیریتی ایشان را چه دیدید؟

ویژگی ایشان این بود که هر کاری که به حاج‌آقا مجتبی سپرده می‌شد، تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را با جدیت پیگیری می‌کردند. هرگز کار را در میانه راه رها نمی‌کردند و اهل سهل‌انگاری نبودند. با دقت به مسائل ورود کرده و تا زمانی که تمام زوایای پنهان موضوع را به دست می‌آوردند، از پا نمی‌نشستند. با پیگیری دقیق مشخص می‌کردند که فلان مسئله به چه دلیل رخ داده است و تا مشکل حل نمی‌شد، کار را تمام‌شده نمی‌دانستند.

در بیت رهبری، حاج‌آقا مجتبی مسئولیت‌های خطیری بر عهده داشتند. کانون تخریب شخصیت حاج‌آقا مجتبی در فتنه سال ۱۳۸۸ بود. در تشییع جنازه آقای منتظری، شعار می‌دادند که: «مجتبی بمیری، رهبری را نبینی». این شعارها مستقیماً شخصیت ایشان را هدف گرفته بود. دشمن با یک مدرس یا طلبه ساده که کاری به امور سیاسی و کلان نداشته باشد، دشمنی ندارد. این نشان‌دهنده آن است که دشمن شأنیت رهبری را در ایشان دیده است؛ در غیر این صورت، کاری با او نداشتند. در میان گزینه‌هایی که برای جانشینی مطرح می‌شوند، بیشترین حجم تخریب دشمن متوجه شخص ایشان بوده است.

در جریان حمله موشکی که [زمان حمله حذف شده] رخ داد، خانه ایشان مستقیماً هدف قرار گرفت. محلی که آقازاده‌های رهبری در آن سکونت دارند، تنها حدود پانصد متر با محل حادثه فاصله داشت. در آن زمان، حاج‌آقا مصطفی و آقای مصباح‌الهدی باقری (داماد رهبری) در ساختمان حضور داشتند، بر اثر آن حمله، همه‌جا تخریب شد و آقای مصباح به شهادت رسیدند. حاج‌آقا مجتبی به حیاط منزل آمده بودند و همسرشان در داخل خانه حضور داشتند. نجات ایشان یک معجزه الهی بود؛ ایشان تنها چند قدم وارد حیاط شده بودند و می‌خواستند از پله‌ها بازگردند که انفجار رخ داد.

از تأییدات علما چیزی شنیدید؟

به یاد دارم زمانی که مقام معظم رهبری به زعامت رسیدند، دایی من فرمودند: «ایشان مؤید من عندالله هستند و این کار بزرگ از عهده ایشان برمی‌آید. از این پس، هرکس با ایشان مخالفت کند، قطعاً راه جهنم را در پیش گرفته است». همچنین از مرحوم حاج اسماعیل دولابی نقل شده است که: مقامات معنوی که به امام داده شده بود را ایشان یک‌جا خرج پیروزی انقلاب کردند، اما به رهبری این مقامات را آرام‌آرام عطا می‌کنند. سیر و سلوک مقام معظم رهبری، دقیقاً در همین کارهای خطیر اجرایی و مدیریت کلان متجلی است.

پیش از تولد حاج‌آقا مجتبی، برخی از افراد اهل معنا در مشهد به مقام معظم رهبری بشارت داده بودند که خداوند فرزندی به شما عطا خواهد کرد که شباهت بسیاری به خودتان دارد. این موضوع را از بزرگی شنیده‌ام. خاطرم هست شخصی نقل می‌کرد که ما هر کجا خدمت آیت‌الله بهاءالدینی می‌رسیدیم، ایشان حاج‌آقا مجتبی را به پدرشان سفارش می‌کردند.