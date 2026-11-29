اصفهان- خبرنگار کیهان:

یک کنشگر حوزه محیط‌زیست، با اشاره به موفقیت الگوی شهرداری اصفهان در استفاده از آب‌های خاکستری و فاضلاب برای آبیاری فضای سبز، از عدم اجرای این روش در تهران با وجود تبدیل شدن بیش از

۹۰ درصد از ۱/۱ میلیارد مترمکعب آب مصرفی پایتخت به فاضلاب انتقاد کرد و «تغذیه آبخوان‌ها» را خردمندانه‌ترین مسیر برای بهره‌برداری از پساب‌های تصفیه‌شده دانست.

تشدید تنش‌های آبی در کشور ضرورت بازچرخانی آب و مدیریت هوشمندانه پساب‌ها را بیش از پیش برجسته کرده است. در همین راستا، محمد درویش، کنشگر برجسته حوزه محیط‌زیست، به مقایسه عملکرد مدیریت شهری اصفهان و تهران در زمینه استفاده مجدد از فاضلاب پرداخت و اولویت‌های علمی مصرف پساب را تشریح کرد. درویش با اشاره به تجربه عملی شهرداری اصفهان در مدیریت بحران آب اظهار داشت که در این شهر، آبیاری فضای سبز از محل آب‌های خاکستری و فاضلاب صورت می‌گیرد.

وی با انتقاد از وضعیت موجود در پایتخت افزود: «این اقدام در حالی در اصفهان انجام می‌شود که در تهران با وجود مصرف ۱/۱ میلیارد مترمکعب آب که بیش از

۹۰ درصد آن به فاضلاب تبدیل می‌شود، چنین سازوکاری اجرائی نمی‌شود.»

درویش در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به ذخایر زیرزمینی کشور خاطرنشان کرد که خردمندانه‌ترین اقدام در شرایط کنونی این است که از پساب‌ها و شیرابه‌های تصفیه‌شده فاضلاب، در حوزه تغذیه آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی استفاده شود.