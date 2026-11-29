خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل راه‌و‌شهرسازی لرستان گفت: برای تأمین مسکن مورد‌نیاز مردم لرستان در حال حاضر ۸۵۸ هکتار زمین در مراحل الحاق به محدوده شهرها و تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی قرار دارد که تعیین تکلیف و فراهم‌سازی مقدمات استفاده از این اراضی باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه‌وشهرسازی لرستان؛ عنایت‌الله میرزایی در نشست شورای مسکن استان؛ گفت: برای تأمین زمین خانه‌های پرسنل نیروهای مسلح خرم‌آباد ۲۸۷ هکتار زمین در محدوده سراب یاس و اراضی ارتش قرار داد که انتقال اسناد این اراضی به نام سازمان ملی زمین و مسکن از الزامات تعیین تکلیف و اجرای این توافقات به شمار می‌رود.

میرزایی درباره تأمین زمین شهرک صنایع دفاع دورود نیز از معرفی مجدد ۲۸ هکتار زمین پس از تغییر مختصات اراضی توافق‌شده خبر داد و بر ضرورت پیگیری و نهائی‌سازی مراحل مربوط تأکید کرد. مدیرکل راه‌و‌شهرسازی لرستان گفت: برای پاسخگویی مناسب به تعهدات انباشته‌ شده در حوزه مسکن استان، از جمله تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط طرح‌های حمایتی، قانون جوانی جمعیت، مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و سایر طرح‌های مرتبط، به حدود یک‌هزار هکتار زمین دولتی در موقعیت مناسب نیاز است.

میرزایی با اشاره به ضرورت تسریع در تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مختلف مسکن اظهار کرد: تأمین زمین متناسب با حجم تعهدات و مطالبات موجود، یکی از الزامات اصلی پیشبرد برنامه‌های حوزه مسکن در استان است. مدیرکل راه‌و‌شهرسازی لرستان خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی و متولی برای تحقق تعهدات و پاسخگویی به مطالبات مردم شد.