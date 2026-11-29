تالش- خبرنگار کیهان:

امام جمعه موقت تالش در خطبه اول با تأکید بر اخلاق گفت: تکنولوژی و مادی‌گرایی غرب‌، آرامش را گرفته و باید رفتار امام‌علی(ع) الگوی ما در برخورد با خانواده و جامعه باشد.

وی در خطبه دوم، ضمن گرامیداشت روز نیروی ‌دریایی، از مقاومت تنگه ‌هرمز و شهدای دریایی به‌ویژه شهید سردار تنگسیری تجلیل کردند. همچنین یاد شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری را گرامی داشتند، ولادت حضرت‌زهرا(س) و روز مادر را تبریک گفتند و بر لزوم توجه به تربیت دختران به‌عنوان مادران آینده تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورشهباز ضمن گرامیداشت روز جهانی معلول، خواستار توجه عملی به این قشر شدند. ایشان در ادامه با اشاره به سالگرد میرزاکوچک‌خان جنگلی و شهید آیت‌الله سیدحسن ‌مدرس‌، از نمایندگان مجلس خواستند با الگوگیری از شهید مدرس، مدافع مردم باشند و جلوی گرانی و فشار اقتصادی را بگیرند.