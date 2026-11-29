شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه صحبت‌های رهبر شهید همواره درباره اقتصاد و تولید در گوشمان طنین‌انداز است گفت: ایشان می‌فرمودند که اقتصاد فقط در گرو تولید پایدار خواهد بود.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی که به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن در اتاق بازرگانی صنایع‌، معادن و کشاورزی شهرکرد سخن می‌گفت افزود: تولید‌کنندگان هم در سطح کشور با جان و دل و از صمیم قلب این دو مورد خواسته قائد شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی را علی‌رغم همه مشکلات‌، کمبودها و موانعی که با آن‌ها مواجه بودند‌، محقق می‌کردند و حتی تولیدات خود را هم در زمینه‌های گوناگون افزایش می‌دادند و این رویه همچنان ادامه دارد.

وی همچنین اضافه کرد:رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز مانند پدرشهید بزرگوارشان به نقش و اهمیت مسائل اقتصادی و تولیدی در جامعه اشاره فرمودند و از صاحبان، متخصصان و کارکنان واحدهای تولید محصولات و کالاهای موردنیاز مردم و کشور حتی در جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی برعلیه ایران، قدردانی کردند و از مسئولان خواستتدکه آنان را مورد حمایت جدی قرار دهند.

سهل‌آبادی اما در عین حال اظهار داشت: بنده ۱۲ سال پیش به رؤسای‌جمهور و برخی از مقامات مسئول اقتصادی وقت و به دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و برخی دیگر مسئولان عالی‌رتبه فعلی کشورمان اعلام کردم: «اگر می‌خواهیم اقتصاد در کشورمان نجات پیدا کند باید دولت محرمانه از اقتصاد خارج شود.» اما تاکنون این امر محقق نشده و همچنان اقتصاد در دست دولت‌ها بوده و اکنون در دست دولت چهاردهم است.

وی تأکید کرد: دولت باید اقتصاد را به مردم و بخش‌ خصوصی واگذار کند و خود آنان می‌توانند آن را مدیریت کنند و امیدواریم که این موضوع به‌طور جدی مورد‌توجه دولتمردان قرار گیرد و به مرحله اجرا درآید.

سهل‌آبادی با اشاره به محدودیت‌های تأمین برق و گاز واحدهای صنعت توضیح داد: در دوره‌های گذشته، بسیاری از کارخانه‌ها به‌دلیل محدودیت برق با کاهش یا توقف فعالیت مواجه شدند. و اگر قرار است بخش خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها و تأمین انرژی مورد‌نیاز صنایع سرمایه‌گذاری کند، باید امکان دسترسی پایدار به سوخت نیز برای این واحدها فراهم شود.

وی رفع موانع مربوط به تعهدات ارزی را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی دانست و افزود: سیاست‌های ارزی باید متناسب با واقعیت‌های تجارت و شرایط فعالیت تولیدکنندگان تنظیم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال‌و‌بختیاری نیز از وجود ۲۵۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۱ درصد در استان خبر داد و گفت: تکمیل این طرح‌ها و ورود آن‌ها به چرخه تولید می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان کمک کند.

حسن شمسی‌پور دهکردی با قدردانی از تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان اظهار کرد: فعالان صنعتی استان در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌های متعدد، اجازه نداده‌اند چرخه تولید متوقف شود و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی حاصل تلاش و اراده این مجموعه‌هاست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و انسانی استان تصریح کرد: این استان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و برنامه‌ریزی برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، از اولویت‌های مجموعه صمت استان به شمار می‌رود.

شمسی‌پور دهکری حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال موجود را نخستین محور برنامه‌های این اداره کل عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۰۴ واحد تولیدی در استان وجود دارد که بخشی از آن‌ها به‌دلیل مشکلات و محدودیت‌های موجود، پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت نوسازی صنایع و کاهش خام‌فروشی خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش، پیوند صنعت و دانشگاه، استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت نقش بخش خصوصی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت افزود: نوسانات ارزی، فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین مواد اولیه و بوروکراسی اداری از جمله موانعی است که بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی تأثیر گذاشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز با اشاره به ضرورت تدوین راهبرد مشخص برای توسعه اقتصادی استان افزود: در بخش معدن، تمرکز فعالیت‌ها بیشتر بر معادن غیرفلزی، سنگ لاشه و واحدهای سنگ‌شکن است، در حالی که استان از ذخایر و اندیس‌های فلزی هم برخوردار می‌باشد که بخشی از آن‌ها در مرحله مطالعه قرار دارند و بخشی دیگر با ملاحظات زیست‌محیطی مواجه‌اند.