دامغان- خبرنگار کیهان:

آیین رونمایی از پوستر فراخوان تولید آثار هنری و رسانه‌ای با موضوع ابعاد شخصیت شهید سید‌حسن شاهچراغی، شهید شاخص بسیج رسانه کشور با حضور مسئولان استان و شهرستان دامغان در دفتر امام جمعه دامغان برگزار

گردید.

امید مظفری مسئول بسیج رسانه استان سمنان گفت: با توجه به اینکه شهید شاهچراغی متعلق به ملت ایران است. برگزاری این رویداد به صورت ملی بیانگر ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار است. که بیانگر ترویج تفکر بسیجی با نگاه رسانه تمدن‌ساز ایرانی- اسلامی است و لذا نام این رویداد نیز بر گرفته از نام این شهید بزرگوار شهر چراغ آگاهی است.

وی از تمام اصحاب رسانه خواست تا در برگزاری این رویداد به دبیر خانه آثار کمک کنند.

جواد رمضا‌نیان مسئول بسیج رسانه دامغان و دبیر اجرائی این فراخوان نیز گفت: آثار ارسالی در دو بخش رسانه‌ای و هنری در بیش از 20 قالب داوری خواهد شد و شرکت کنند‌گان تا اول بهمن سال جاری فرصت دارند نسبت به ارسال خود به دبیر‌خانه و شماره‌های اعلام‌شده اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که مراسم بزرگداشت شهید سید‌حسن شاهچراغی مدیرمسئول اسبق روزنامه کیهان و نیز افتتاحیه این رویداد در 14 بهمن‌ماه در شهرستان دامغان با حضور شخصیت‌های کشوری و استانی و اهالی رسانه و هنر برگزار خواهد شد و به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.