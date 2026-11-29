شیراز- خبرنگار کیهان:

آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای دشمن گفت: عبور از شرایط دشوار کنونی و دستیابی به اقتدار ملی و دینی، نیازمند هماهنگی، همدلی و تقسیم مسئولیت میان دولت، مردم و نیروهای مسلح است.

امام جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، با تبیین ویژگی‌های انسان‌های باتقوا بر اساس خطبه متقین امیرالمؤمنین علی(ع)، بر ضرورت نمود عینی دینداری در رفتار و منش افراد تأکید کرد.

دژکام با بیان اینکه پاکی دل به‌تنهایی برای سنجش دینداری کافی نیست، اظهار کرد: دینداری واقعی باید در رفتار، شیوه زندگی و عملکرد انسان آشکار باشد و جامعه بتواند از کردار افراد، میزان استواری آنان در دین‌داری را تشخیص دهد.

امام جمعه شیراز، استواری در دین، آینده‌نگری همراه با انعطاف‌پذیری و ایمان مبتنی بر یقین را از ویژگی‌های انسان‌های باتقوا برشمرد و افزود: فرد متقی ضمن برخورداری از قدرت تشخیص و پایبندی دینی، در تصمیم‌گیری‌ها عاقبت‌اندیش است، اما احتیاط نباید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت‌ها و امور مردم را متوقف کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به ضرورت تقویت بنیان‌های اعتقادی نسل جوان در برابر تأثیرات فرهنگی و فکری فضای مجازی، نقش خانواده‌ها، والدین و معلمان را در تربیت دینی مؤثر دانست و خواستار توجه بیشتر به معیارهای واقعی دینداری در ارزیابی افراد و محیط‌های اجتماعی شد.

وی همچنین با استناد به روایات، آمادگی برای مرگ، پرهیز از گناه به‌دلیل باور به قیامت، اشتیاق به پاداش الهی و محاسبه نفس را از نشانه‌های ایمان مبتنی بر یقین عنوان کرد و گفت: تقوا از جمله عواملی است که زمینه خروج از مشکلات و گشایش امور را فراهم می‌کند.

خطیب جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن را تبریک گفت و با اشاره به جایگاه این بانوی بزرگوار به‌عنوان الگوی زنان عالم، بر ضرورت پاسداشت شأن و شخصیت زنان و اصلاح رفتارهایی که جایگاه آنان را تضعیف می‌کند، تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده، این موضوع را از راهبردهای مهم کشور دانست و خواستار استمرار اقدامات استان فارس در این حوزه با هدف دستیابی به رضایت الهی و تقویت خانواده شد.

دژکام با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و ایستادگی نیروهای دریایی ارتش و سپاه قدردانی کرد و تقویت توان دفاعی کشور را از عوامل مؤثر در تأمین امنیت ملی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای دشمن تصریح کرد: دولت، مجموعه‌های نظامی و مردم به‌تنهایی قادر به عبور از شرایط کنونی نیستند و باید با هماهنگی، همدلی و تقسیم مسئولیت، برای حفظ امنیت و تقویت اقتدار ملی تلاش کنند.

امام جمعه شیراز همچنین با تقدیر از حضور مردم در زنجیره ۲۱ کیلومتری شیراز، این حرکت را جلوه‌ای از همبستگی، روحیه ایستادگی و پایبندی مردم به دین و ایران دانست و بر ضرورت استمرار مشارکت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

وی بهینه‌سازی مصرف انرژی، پرهیز از اسراف و گسترش خدمت‌رسانی به مردم را از الزامات تقویت تاب‌آوری اجتماعی برشمرد و گفت: مدیریت مصرف برق، گاز و سوخت باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان نیز برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرار گیرد.

دژکام با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تسهیل امور مردم، خواستار پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری در چارچوب قانون و افزایش همکاری و خدمت‌رسانی نهادها شد و افزود: هرچه خدمات‌رسانی به مردم بیشتر و مؤثرتر باشد، رضایت عمومی و تاب‌آوری اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی همچنین شفافیت عملکرد دولت، صداقت با مردم و هماهنگی در اطلاع‌رسانی مسئولان را از عوامل تقویت اعتماد عمومی، عدالت ادراک‌شده و انسجام ملی دانست و تأکید کرد: بیان مواضع متناقض از سوی مسئولان مختلف می‌تواند موجب سردرگمی مردم شود؛ ازاین‌رو، هماهنگی در تصمیم‌گیری و سخن‌گفتن در شرایط حساس کنونی ضرورت دارد.

خطیب جمعه شیراز در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و رکود بازار، بر ضرورت بررسی راهکارهای حمایت از اقشار دارای درآمد ثابت و افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ و کارشناسی از سوی دولت و مجلس برای تقویت گردش مالی، حمایت از معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی شد.