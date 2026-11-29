مشهد- خبرنگار کیهان‌:

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر کسی در عرصه بین‌المللی مرتکب تخلفی شده نباید بدون مجازات بماند. سران آمریکا و اسرائیل مرتکب جرائم و جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی شده‌اند باید مجازات شوند، قطعاً مردم از این موضوع نخواهند گذشت و آن‌ها را به سزای عمل‌شان خواهند رساند.

به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی در اجلاسیه استادان بسیجی دانشگاه‌های خراسان رضوی در مشهد افزود: باید پاسخ خون‌های به ناحق ریخته شده را بدهید چه در چارچوب نظام بین‌المللی که خود شما ایجاد کردید و چه در چارچوب عقلانی و منطقی که هر کسی مرتکب جرم و جنایت شد باید پاسخگو باشد. ما نمی‌توانیم به این راحتی دست از شما برداریم؛ مردم اجازه نخواهند داد که ما فراموش کنیم این جنایت‌هایی را که شما نسبت به مردم، کودکان، زنان، رهبران و فرماندهان ما کردید.

وی اضافه کرد: همه این جنایات را باید یکایک پاسخ دهید و ما هم به اذن خداوند متعال انتقام خواهیم گرفت.

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در نظام‌های حقوقی همه جوامع کسی که مرتکب تخلف و جنایت می‌شود باید مجازات شود، این مبنا هم ریشه دینی دارد و هم مبنای عقلی. امروز نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که نسبت به جرایم، مخصوصاً جرایم عمومی بی‌تفاوت باشد.

کدخدایی گفت: شاهد هستیم یک رژیم جنایتکاری که خودش را مدعی حقوق بشر و حقوق ملل می‌داند، همه قوانین بین‌الملل را کنار گذاشته و تجاوز آشکاری نه تنها به ایران اسلامی بلکه به خیلی از کشورهای دیگر از جمله ونزوئلا می‌کند.

وی افزود: اصول و قواعدی که در حقوق بین‌الملل از آن یاد می‌کنیم و در منشور ملل متحد آمده به چه معناست؟ اگر شما به اصول و قوانین حقوق ملل پایبند هستید، همه این اقدامات از ترور مقامات و مردم، تخریب زیرساخت‌ها و تجاوزات آشکار به تمامیت سرزمینی کشورها، جزو جرایم آشکار است و نمی‌توانید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید.

سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: چرا نگران هستید که کشورهای دیگر سلاح مقابله با شما را داشته باشند؟ چرا از موشک‌های جمهوری اسلامی ایران می‌ترسید؟ اگر شمشیر دست شماست، طرف مقابل هم شمشیر دارد. کدخدایی افزود: پس نباید دیگر از توسعه صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران ایراد بگیرید، انتقاد کنید یا بترسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته بسیج گفت: اگر می‌خواهیم مسئولیت بسیجی خود را ایفا کنیم و به این رسالت عظیم توجه داشته باشیم، باید در همه حوزه‌ها حضور فعال داشته باشیم و در هر حوزه‌ای که تخصص داریم به حل مشکلات کشور کمک کنیم.