بوشهر- خبرنگار کیهان:

سردار حمید خرم‌دل فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر در مراسم تکریم و معارفه مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام‌ نور بوشهر، با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان از بین بردن ایران اسلامی را وظیفه خود می‌دانند و مشکل اصلی آن‌ها با ایران، استقلال‌طلبی کشور است.

سردار حمید خرم‌دل اظهار کرد: هر کشوری که در برابر نظام سلطه بایستد و ادعای استقلال داشته باشد، از نگاه دشمنان مردود است؛ از همین رو، آن‌ها جنگی ترکیبی و تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته‌اند.

وی با تأکید بر نقش دانشجویان در شرایط کنونی افزود: دانشجو باید فعال، مطالبه‌گر و اثرگذار باشد؛ چراکه دشمنان به‌دنبال انفعال دانشجویان هستند و می‌خواهند فضای دانشگاه‌ها را از پویایی و نشاط علمی دور کنند.

خرم‌دل با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور تصریح کرد: اگر توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت، دشمن به‌راحتی می‌توانست کشور را مورد تعرض قرار دهد. قدرت و پیشرفت ایران در حوزه‌های نظامی چندین برابر شده و دشمن در حوزه‌های راهبردی با شکست مواجه شده است.

وی ادامه داد: آمریکا در مسیر شکست قرار گرفته و یکی از سناریو‌های دشمن، برهم زدن ثبات کشور و کاهش تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات است.

فرمانده سپاه امام صادق‌(ع) استان بوشهر با تأکید بر مسئولیت جامعه دانشگاهی خاطرنشان کرد: وظیفه استادان و دانشجویان در این شرایط، افزایش بصیرت، آگاهی‌بخشی و تقویت روحیه امید و مقاومت در جامعه است.