سیده یاسمن رودباری

در دنیای مادی هر کسی با عشق نسبتی دارد. نسبتی شخصی و منحصر به فرد. بعضی می‌مانند و بعضی می‌روند. بعضی در عشق ساکت هستند و عده‌ای از عشق حذر دارند. در عالم دنیایی عشق‌ها متفاوت هستند. بعضی عشق‌ها زود تمام می‌شوند و بعضی حتی از مرگ هم عبور می‌کنند و تا سال‌ها در زندگی عاشق حضور دارند. لحظه‌ای می‌بینی عشق چنان تو را در آغوش می‌کشد که گمان می‌کنی جز تو کسی را نمی‌خواهد و گاه گُداری هم جوری از خود می‌راند که انگار همه را می‌خواهد جز تو!

اما امروز و این‌جا در روز ولادت عزیز دردانه حضرت رسول اکرم‌(ص) همان بانوی مهربان،حضرت صدیقه‌ کبری(س) از عشقی الهی می‌نویسم. عشقی که ردپای پر رنگ آن همیشه بر جوهره وجودمان نقش بسته است. از مادر که اشکش را قورت می‌دهد تا دل اهل خانه نلرزد. خنده می‌کارد روی صورتی که از درون تَرَک خورده است. امروز روز هدیه خریدن است. روز آذین بستن. روز جشن گرفتن. به یُمن وجود زهرای مرضیه(س) امروز و هر روز؛ مادران و زنان و دختران خود را بزرگ بدارید. این خواسته رهبر شهیدمان را ارج دهید و گرامی

دارید...

در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و نامگذاری این روز مبارک به نام روز زن و مادر، پرسش بنیادین این است که چگونه می‌توان سیره و شخصیت این بانوی بی‌نظیر را از یک الگوی صرفاً تاریخی و مذهبی به الگویی عملی و زیست‌پذیر برای زنان و مادران جامعه امروز تبدیل کرد. رهبر شهیدمان نیز با تأکید بر این نامگذاری فرموده‌اند: «روز ولادت فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) را روز زن و روز مادر نامگذاری کرده‌اند؛ امروز نیاز جامعه‌ی ما به این است که بداند مادری یعنی چه؟» این پرسش، محور گفت‌وگوی حاضر با صاحب‌نظران و فعالان عرصه فرهنگ و جامعه است تا ابعاد کمتر شناخته‌شده این الگو را برای نسل امروز بازخوانی کنیم و نشان دهیم که میان بزرگداشت یاد حضرت زهرا‌(س) و الگوگیری عملی از ایشان، فاصله‌ای جدی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای پر شود.

بازخوانی یک الگوی زنده

نخستین نکته آن است که حضرت زهرا(س) را نباید تنها در قالب روایت‌های تاریخی، مناسبت‌های مذهبی و مجالس سوگواری دید. البته بزرگداشت مناسبت‌ها و نقل فضائل اهل‌بیت‌(ع) ارزشمند است، اما اگر این بزرگداشت به تغییر رفتار و ارتقای کیفیت زندگی فردی و خانوادگی منتهی نشود، الگوی فاطمی در حد یک خاطره مقدس باقی می‌ماند. برای تبدیل این الگو به یک برنامه زندگی، باید سیره ایشان را به زبان امروز و با نیازهای واقعی زنان و خانواده‌ها بازخوانی کرد.

حضرت زهرا‌(س) در خانه، همسر و مادری بودند که مدیریت محبت، تربیت، صبر و مسئولیت‌پذیری را در عمل نشان دادند و در جامعه نیز در دفاع از حق، روشنگری و ایستادگی در برابر انحراف، الگویی روشن ارائه کردند. بنابراین الگوی فاطمی، الگویی تک‌بعدی نیست که زن را تنها به خانه یا تنها به اجتماع دعوت کند، بلکه الگویی جامع است که هر دو ساحت را در بر می‌گیرد و میان آن‌ها تعادل برقرار می‌کند.

در این گزارش، با دکتر سیده معصومه طباطبایی، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا، استادحوزه و دانشگاه و حافظ قرآن کریم به گفت‌وگو نشستیم تا نسبت میان روایت تاریخی و الگوی عملی را واکاوی کنیم.

سیره حضرت فاطمه زهرا(س)؛

الگویی برای تعالی فردی، تحکیم خانواده

و مسئولیت اجتماعی زنان امروز

سیده معصومه طباطبایی، استاد دانشگاه و حوزه، در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان، با تأکید بر ضرورت توجه عملی به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار می‌کند: «برای تبدیل سیره حضرت زهرا(س) به الگویی کاربردی برای زنان و مادران امروز، باید از نگاه صرفاً مناسبتی و تجلیل‌محور فراتر رفت و به شناخت منطق رفتاری، نظام ارزشی و شیوه مواجهه ایشان با مسائل زندگی توجه کرد. بزرگداشت شخصیت حضرت زهرا(س) زمانی آثار تربیتی و اجتماعی واقعی به همراه دارد که آموزه‌های سیره ایشان در رفتارها، مهارت‌ها و انتخاب‌های روزمره زنان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی نمود پیدا کند.»

وی با اشاره به جامعیت شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه می‌دهد: «ایشان در کنار برخورداری از عالی‌ترین مراتب معنویت و بندگی، همسری همراه، مادری تربیت‌گر و شخصیتی آگاه و مسئولیت‌پذیر در عرصه اجتماعی هستند. این جامعیت نشان می‌دهد که میان رشد علمی و معنوی، ایفای نقش خانوادگی و حضور مسئولانه اجتماعی زنان تعارضی وجود ندارد؛ البته تحقق این هماهنگی به تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها در خانواده و فراهم بودن فرصت‌های مناسب برای رشد و توانمندی زنان نیاز دارد.»

طباطبایی نخستین درس سیره فاطمی را خودباوری و حفظ کرامت انسانی می‌داند و بیان می‌کند: «زن باید از هویتی مستقل و عزتمند برخوردار باشد و ارزشمندی خود را به تأیید دیگران، ظواهر، موقعیت اجتماعی یا مقایسه‌های فرساینده وابسته نکند. از منظر روان‌شناسی نیز هویت منسجم و عزت‌نفس پایدار از مؤلفه‌های مهم سلامت روان به شمار می‌روند. الگوی حضرت زهرا(س) به زنان می‌آموزد که می‌توانند در عین محبت و ایثار، از استقلال شخصیت، قدرت انتخاب و مرزبندی اخلاقی برخوردار باشند.»

وی در ادامه با اشاره به دومین آموزه سیره حضرت زهرا(س)، بر اهمیت جایگاه مادری و تربیت نسل تأکید می‌کند و می‌گوید: «مادری صرفاً به معنای تأمین نیازهای جسمانی فرزند نیست، بلکه مادر در شکل‌گیری امنیت روانی، عزت‌نفس، هویت و شخصیت اخلاقی کودک نقش مهمی ایفا می‌کند. الگوی تربیتی خانواده فاطمی نشان می‌دهد که محبت، معنویت، مسئولیت‌پذیری و پرورش شخصیت مستقل باید در کنار یکدیگر قرار

گیرند.

این استاد حوزه و دانشگاه می‌افزاید: «مادر موفق کسی نیست که صرفاً فرزند خود را از دشواری‌ها دور نگه می‌دارد، بلکه باید توانایی تفکر، تصمیم‌گیری، خودکنترلی و تشخیص درست از نادرست را در او پرورش دهد. از این‌رو، توجه به سلامت روان، هویت دینی و اخلاقی و سواد رسانه‌ای فرزندان باید در کنار موفقیت تحصیلی مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد.»

طباطبایی در تشریح سومین درس سیره فاطمی، به کیفیت روابط خانوادگی و ضرورت تحکیم بنیان خانواده اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: «زندگی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) بر پایه محبت، احترام، همراهی و مسئولیت‌پذیری استوار است. خانواده سالم صرفاً محل تقسیم وظایف نیست، بلکه محیطی برای آرامش روانی، حمایت عاطفی و رشد متقابل اعضا به شمار می‌رود.»

وی با بیان اینکه امروزه بسیاری از تعارض‌های خانوادگی از ضعف گفت‌وگو، انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناتوانی در مدیریت اختلاف‌ها ناشی می‌شوند، تصریح می‌کند: ‌آموزش مهارت‌هایی مانند گفت‌وگوی همدلانه، حل تعارض، کنترل هیجان و مشارکت در مسئولیت‌های زندگی از ضرورت‌های تحکیم خانواده به شمار می‌رود.

ابعاد عملی الگو

آنچه از لابه‌لای سخنان کارشناس محترم برمی‌آید، این است که حضرت زهرا‌(س) الگویی چندبعدی و جامع هستند که شخصیت زن را به یک نقش خانوادگی یا اجتماعی محدود نمی‌کنند، بلکه مجموعه‌ای از ایمان، علم، آگاهی، عزت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش می‌گذارند. در سیره ایشان، معنویت، عقلانیت، مسئولیت خانوادگی و کنشگری اجتماعی در کنار یکدیگر قرار دارند و همین امر، ایشان را به الگویی کامل برای زنان امروز تبدیل می‌کند.

کلید اصلی شناخت حضرت زهرا‌(س) توجه به اخلاق و رفتارهای ساده اما عمیق ایشان در زندگی روزمره است؛ ایشان یک الگوی زندگی هستند، نه فقط یک شخصیت تاریخی دور از دسترس. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخی تصور می‌کنند الگوگیری از معصومان تنها با انجام اعمالی خارق‌العاده یا ترک کامل زندگی عادی ممکن است، در حالی که سیره حضرت زهرا‌(س) نشان می‌دهد معنویت در متن زندگی روزمره، در تربیت فرزند، در رفتار با همسر، در ادای امانت، در راستگویی و در مسئولیت‌پذیری اجتماعی تحقق می‌یابد.

یک کارشناس علوم دینی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین ابعاد الگویی حضرت زهرا (س)، توانایی ایشان در تلفیق مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی است. ایشان در عین حال که در محیط خانه، مادری نمونه و همسری فداکار بودند، در عرصه اجتماع نیز در دفاع صریح از حق و ایستادگی شجاعانه در برابر ظلم و انحراف، الگویی بی‌بدیل به شمار می‌روند. تجربه زیسته بانوان معاصر نشان داده است که با تأسی به سیره عملی حضرت فاطمه زهرا‌(س) می‌توان هم‌زمان در کانون خانواده مادری دلسوز و اثرگذار بود و در عین حال در ساحت اجتماع نیز نقشی کارآمد و هم‌راستا با حفظ ارزش‌های الهی ایفا کرد.» وی در ادامه تصریح می‌کند: «حضرت زهرا‌(س) در جامعه‌ای مردسالار، با خطبه‌خوانی، مطالبه‌گری، دفاع از عدالت و آگاهی‌بخشی نشان دادند که زن می‌تواند بدون پشت‌پا زدن به ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی، نقش اصلاح‌گر و اثرگذار اجتماعی داشته باشد؛ ایشان ثابت کردند که حیا مانع حضور نیست و حضور منافاتی با معنویت ندارد. این الگو امروز می‌تواند به زنان جامعه ما کمک کند تا میان نقش مادری و همسری از یک‌سو و تحصیل، اشتغال، فعالیت فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، احساس دوگانگی نکنند و مسئولیت‌های خود را با معیارهای اخلاقی و دینی تنظیم کنند.»

این کارشناس علوم دینی می‌گوید: «بُعد دیگر الگوپذیری، مربوط به سبک زندگی و مواجهه با فرهنگ مصرف‌گرایی است. ساده‌زیستی حضرت زهرا‌(س) پیامی روشن برای امروز دارد: ارزش انسان به معنویت، کارآمدی و کیفیت روابط است، نه به داشتن‌ها. ایشان دختر پیامبر خدا بود، اما خودش آسیاب می‌کرد، خانه را جارو می‌زد و با دستان خود برای خانواده کار می‌کرد؛ این سادگی نه از روی فقر، بلکه از روی قناعت و بی‌نیازی دل بود. در دنیای امروز که مقایسه‌گری و دنبال کردن تجملات، آرامش بسیاری از خانواده‌ها را نشانه گرفته است، این سیره یادآور می‌شود که قناعت است که آرامش می‌آورد. همچنین توجه به جایگاه مادر در تربیت نسل، از دیگر درس‌های عملی زندگی حضرت زهرا‌(س) است. ایشان با وجود همه سختی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، از تربیت فرزندان و انتقال معارف دینی به آنان غافل نشدند و همین تربیت بود که نسلی چون امام حسن‌(ع) و امام حسین‌(ع) و حضرت زینب(س) را به جامعه بشری تقدیم کرد. مادر امروز نیز می‌تواند با الگوگیری از این سیره، تربیت فرزندان را نه یک کار حاشیه‌ای، بلکه یک رسالت اصلی و اثرگذار بداند.»