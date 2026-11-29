

عقب‌نشینی اوکراین از منطقه دونباس و تضمین‌های امنیتی آمریکا به اوکراین به جای عضویت در ناتو دو مورد بسیار مهمی هستند که مذاکرات آتش‌بس در جنگ اوکراین را به بن‌بست کشانده‌اند. روسیه به صراحت اعلام کرده است به هیچ وجه راضی به عضویت حتی صوری کی‌یف در ناتو نخواهد شد و همچین اعلام کرده است هر گونه توافق آتش‌بس باید شامل عقب‌نشینی اوکراین از منطقه دونباس شود. آمریکا تلاش کرده است با ارائه تضمین‌های امنیتی زلنسکی را راضی به قبول عقب‌نشینی از دونباس کند اما همین تضمین‌ها هم به نوشته نشریه آمریکایی آتلانتیک صوری و ساختگی هستند. نشریه آتلانتیک با انتقاد از تضمین‌های امنیتی پیشنهادی واشنگتن برای کی‌یف، این تضمین‌ها را مشابه ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اما در عمل بی‌فایده دانست. به گزارش مهر، «آتلانتیک» در گزارش خود نوشته است: تضمین‌های امنیتی پیشنهادی واشنگتن برای کی‌یف ممکن است عملاً بی‌فایده باشد؛ موضوعی که به نوشته این نشریه، حقیقتی ناخوشایند برای آمریکا و اروپا به‌شمار می‌رود. نویسنده این نشریه معتقد است تضمین‌هایی که بدون توانایی و اراده عملی برای اجرای آنها ارائه شوند، فاقد ارزش واقعی هستند و نمی‌توانند مانع حمله مجدد به اوکراین شوند. آتلانتیک با اشاره به سازوکار ماده ۵ پیمان ناتو نوشت: حتی در صورت حمله به یکی از اعضای این ائتلاف، هر کشور عضو درباره نوع اقدام متقابل و ضرورت آن تصمیم‌گیری می‌کند؛ بنابراین، تضمین مشابهی برای اوکراین نیز لزوماً به معنای مداخله نظامی قطعی آمریکا نخواهد بود. بر اساس این گزارش تضمین‌های امنیتی بدون توانایی اجرای تعهدات، بی‌ارزش هستند. بر اساس این گزارش، ارائه این ضمانت‌های ساختگی به اوکراین، «حقیقت ناخوشایندی» برای رهبران آمریکا و اروپا به‌شمار می‌رود.

تصرف یک شهرک جدید

خبر دیگر از جنگ اوکراین اینکه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای گروه عملیاتی «شرق» پس از حملات گسترده، شهرک کولومیتسی در استان دنیپروپتروفسک را به کنترل خود درآورده‌اند.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای گروه عملیاتی «شرق» این کشور در جریان عملیات تهاجمی، شهرک کولومیتسی در استان دنیپروپتروفسک اوکراین را تصرف کرده‌اند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نیروهای روسیه در سایر محورهای عملیاتی نیز پیشروی کرده و خسارات سنگینی به نیروهای اوکراینی وارد کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یگان‌های پهپادی گروه نیروهای جنوبی این کشور، یک مرکز کنترل پهپادهای اوکراین و پناهگاه محل استقرار نیروهای نظامی را در منطقه اسلوویانسک-کراماتورسک هدف حمله قرار دادند. مسکو پیش‌تر نیز از حمله به یک کارخانه دخانیات در کرمنچوک، مرکز لجستیکی در اودسا، پل جاده‌ای و ریلی در زاپوریژیا، انبار پهپاد در شوستکا و یک کشتی باری در دریای سیاه خبر داده بود که به گفته روسیه حامل کالاهای دوکاربردی برای ارتش اوکراین بود.