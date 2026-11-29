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گزارش رسانه‌های آمریکا و اظهارات مقامات این کشور نشان می‌دهد مردم آمریکا بیشتر از سایر کشورها تاوان جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران را می‌پردازند. افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل و به‌دنبال آن هزینه‌های زندگی، ده‌ها میلیارد دلار هزینه اضافی به خانواده‌های آمریکایی تحمیل کرده است. جدیدترین نظرسنجی رویترز نیز نشان می‌دهد که نزدیک به 80 درصد مردم آمریکا، ترامپ را به‌دلیل آغاز جنگ علیه ایران مسبب افزایش قیمت‌ها می‌دانند. تأثیر جنگ به کاهش عرضه کود از غرب آسیا به آمریکا منجر شده و در نتیجه قیمت کودشیمایی کشاورزان آمریکایی را به‌شدت افزایش داده است. پیش از این رسانه‌های آمریکایی نوشته بودند که حدود ۷۰ درصد از کشاورزان آمریکایی اعلام کرده‌اند توانایی تأمین کود مورد نیاز برای فصل کشت امسال را ندارند و قصد دارند برای جبران این وضعیت، سطح زیر کشت خود را کاهش دهند. در واکنش به این گزارش، «مارجری تیلر گرین» نماینده سابق کنگره آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: «روزی در آینده، والدین به فرزندان خود خواهند گفت که به‌دلیل جنگ ترامپ با ایران، مزارع از بین رفت، چون کشاورزان توان خرید کود را نداشتند و هزینه‌های کشاورزی بیش از حد بالا رفت». پیش از این «لیندا بیلمز»، کارشناس سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه هاروارد، پیش‌بینی کرده بود که هزینه نهایی این جنگ برای مالیات‌دهندگان آمریکایی حداقل

یک تریلیون دلار باشد.

هزینه ده‌ها میلیارد دلار از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی برای جنگ بی‌حاصل با ایران و در عین حال قطع بودجه تأمین اجتماعی میلیون‌ها آمریکایی خشم مقامات و افکار عمومی آمریکا را برانگیخته است. «برنی سندرز»، سناتور آمریکایی، با انتقاد از افزایش هزینه‌های نظامی دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که هم‌زمان با محروم‌شدن ۲ میلیون کودک از کمک‌های تغذیه‌ای، کاخ‌سفید به‌دنبال اختصاص ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی است. این سناتور برجسته آمریکایی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ترامپ کمک‌های تغذیه‌ای را از ۲ میلیون کودک سلب کرده است. اکنون او می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر به هزینه‌های نظامی آمریکا اضافه کند. برای جنگ‌های بی‌پایان پول داریم، اما بودجه کافی برای تأمین غذای کودکان‌مان نداریم؟» سندرز در پایان خطاب به دولت ترامپ گفت: «این وضعیت شرم‌آور است. کودکان را سیر کنید و از هزینه‌های نظامی بکاهید.» برنی سندرز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که با پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها همراه بود، نیز با تأکید بر ناراضی‌بودن مردم آمریکا از جنگ‌طلبی دولت ترامپ، خواستار تغییر رویکرد دموکرات‌ها و تمرکز بر مطالبات اقتصادی، گسترش خدمات درمانی همگانی، افزایش حداقل دستمزد و مقابله با نفوذ ثروتمندان شده بود. پیش از وی هم جمعی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در آستانه تصویب بودجه دولت آمریکا در سال ۲۰۲۷، بر مخالفت خود با تأمین مالی عملیات نظامی علیه ایران تأکید کرده بودند.

ضیافت شام ترامپ در سایه گرسنگی میلیون‌ها آمریکایی

از سوی دیگر ضیافت پرزرق‌وبرق ترامپ در عمارت «مارالاگو» به مناسبت روز شکرگزاری، در حالی که میلیون‌ها آمریکایی با افزایش هزینه مواد غذایی و کاهش کمک‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در این مراسم، انواع غذاهای دریایی گران‌قیمت، گوشت و دسرهای متنوع سرو شد. این در حالی است که طبق گزارش‌ رسانه‌های آمریکایی از زمان اجرای کاهش بودجه کمک‌های غذایی در جولای 2025 (تیر 1404) حدود 5.7 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان این کمک‌ها در آمریکا کاسته شده و 2 میلیون کودک نیز مزایای غذایی خود را از دست داده‌اند. چندی قبل دولت دونالد ترامپ برای حذف میلیون‌ها آمریکایی دیگر از بزرگ‌ترین برنامه کمک غذایی کشور اقدام کرد؛ در حالی که شمار افراد تحت پوشش این برنامه همچنان طی برنامه‌های دولتی کاهشی دیگر، رو به کاهش است.

مراسم شکرگزاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقامتگاه مجلل مارالاگو در ایالت فلوریدا، با واکنش‌های انتقادی شماری از کاربران آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است؛ کاربرانی که برگزاری این ضیافت پرزرق‌وبرق را در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه آمریکا با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن ترامپ از مردم عادی می‌دانند. از نگاه این منتقدان، فاصله میان تصاویر ضیافت مجلل مارالاگو و شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‌های آمریکایی، نمادی از شکاف طبقاتی و بی‌توجهی دولت به مشکلات اقشار متوسط و کم‌درآمد است؛ شکافی که به باور آنان در رفتار و سیاست‌های دولت ترامپ نیز بازتاب یافته است.

به گزارش تسنیم الیزابت وارن، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست هم با انتقاد از عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ اعلام کرد هزینه تهیه شام سنتی روز شکرگزاری در آمریکا نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که به گفته او، با وعده ترامپ برای کاهش هزینه‌های زندگی در تضاد قرار دارد. این سناتور آمریکایی در بیانیه‌ای که هم‌زمان با انتشار آمار شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) منتشر کرد، گفت: دونالد ترامپ وعده داده بود از نخستین روز ریاست‌جمهوری هزینه‌ها را کاهش دهد، اما پس از گذشت بیش از 22 ماه از آغاز دولت او، خانواده‌های آمریکایی همچنان با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند. به گفته رسانه‌های آمریکایی افزایش قیمت کودهای شیمیایی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی پس از جنگ علیه ایران هزینه خوراک دام و طیور را بالا برده و بر قیمت بوقلمون اثر گذاشته است و دلیل اصلی افزایش هزینه‌های زندگی در روز شکرگزاری همین مسئله بوده است.

استفاده از استارلینک توسط ایران!

خبر دیگر این که روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی اختصاصی فاش کرد که ایران از خدمات استارلینک در حمله به مواضع آمریکا بهره برده است. به گزارش تسنیم، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع خود فاش کرد که در نخستین روزهای جنگ، ایران از خدمات اینترنت ماهواره‌ای متعلق به ایلان ماسک برای انجام حملات بهره برده است. این روزنامه ادامه داده که ایلان ماسک پس از اطلاع یافتن درباره این موضوع توسط تهران، به‌شدت خشمگین شده است. بر اساس ادعای این روزنامه، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران در جریان اقدامات تلافی‌جویانه در حمله به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی، از زیرساخت‌های استارلینک برای مدیریت یا پیشبرد حملات خود استفاده کرده است.