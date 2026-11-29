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وقتی یک بازیگر منطقه‌ای که سال‌ها بر برتری هوایی و تسلیحات پیشرفته متکی بوده، ناگزیر به جذب نیروی انسانی از شرکای ثالث روی می‌آورد، این حرکت بیش از آن‌که نمایش قدرت باشد، بازتابی از شکاف میان هزینه‌های جنگ فرسایشی و توان حفظ کنترل بر جبهه‌های متعدد است. چنین الگویی در مطالعات امنیتی به‌عنوان نشانه‌ای از انتقال تدریجی ابتکار عمل به طرفی شناخته می‌شود که با هزینه‌ی کمتر و انعطاف عملیاتی بالاتر، معادله‌ی هزینه-فایده را به نفع خود تغییر می‌دهد.

عملیات‌های یمن در قلب عربستان

فرماندهی نیروهای مسلح یمن از انجام موفقیت‌آمیز پنج عملیات نظامی ویژه طی ۴۸ساعت در عمق خاک عربستان سعودی خبر داد. بر اساس بیانیه این فرماندهی، اهداف عملیات شامل فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پالایشگاه جیزان، تأسیسات گاز الحویه در منطقه الشرقیه، رادارهای أبها و خمیس مشیط و نیروگاه‌های برق الشقیق و جیزان بوده است. این حملات که در چارچوب پاسخ به تجاوز مستمر عربستان، جنایت‌های آن علیه ملت یمن و هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق و اماکن غیرنظامی صورت گرفته، به گفته مقامات یمنی منجر به اصابت مستقیم، از کار افتادن رادارها، آتش‌سوزی‌های گسترده و خسارت‌های سنگین شده است. یمن اعلام کرده که این سلسله عملیات را تا توقف تجاوز و پایان محاصره ادامه خواهد داد و معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» را تحمیل می‌کند.

رسانه‌های سعودی از به صدا درآمدن آژیر خطر در ریاض، بقیق و الاحساء خبر دادند و هم‌زمان پایگاه ردیابی پروازها از توقف عملیات پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد دمام گزارش داد. سخنگوی ائتلاف سعودی، ترکی المالکی، مدعی شد که پدافند هوایی یک موشک بالستیک به سمت ریاض و دو موشک دیگر به سمت منطقه الشرقیه را رهگیری کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که فرماندهی نیروهای مسلح یمن بر موفقیت عملیات‌ها و اصابت مستقیم به اهداف تأکید دارد. چنین واکنش‌هایی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی سعودی در برابر توان بازدارنده یمن است، در حالی که ریاض همچنان به حمایت تسلیحاتی قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، متکی است.

هشدار یمن به بنادر سعودی

همچنین یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در پاسخ به هدف قرار گرفتن بندر رأس عیسی، اعلام کرد که بندر جده و تمام بنادر دشمن سعودی در دریای سرخ هدف قرار خواهند گرفت. وی به کارکنان این بنادر و شرکت‌های دریانوردی هشدار داد که فوراً مناطق را ترک کرده و کشتی‌های خود را خارج کنند. این هشدار پس از آن صادر شد که ائتلاف سعودی خود به افراد حاضر در بندر رأس عیسی هشدار تخلیه داده بود و سپس صدای انفجار در آن منطقه گزارش شد. این اقدام یمن، تداوم سیاست پاسخ متناسب و تحمیل هزینه به متجاوز را نشان می‌دهد.

کمک از پاکستان

‌هم‌زمان روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که مراسم اعزام نیروهای بیشتر این کشور به عربستان با حضور وزیر دفاع پاکستان و سفیر سعودی برگزار شده است. این نیروها قرار است در چارچوب تعهدات توافق‌شده و ساختار همکاری‌های دفاعی موجود، به تقویت توانمندی‌های دفاعی سعودی در شرایط نگرانی‌های امنیتی جدید کمک کنند. هم‌زمان، جلسه کمیته دفاعی-سیاسی پیمان سه‌جانبه (پاکستان، ترکیه و عربستان) در اسلام‌آباد برگزار شد و اعضا بر تقویت همکاری‌های مشترک تأکید کردند. این پیمان که در اوت ۲۰۲۶ (مرداد) به امضا رسیده، حمله به هر یک از سه کشور را حمله به هر سه تلقی می‌کند، اما مقامات پاکستانی ادعا کرده‌اند که علیه هیچ کشوری نیست. به هر حال آل‌سعود جنگی را برافروخته که حالا برای مدیریت آن نیازمند نیروهای پاکستانی است، نیروهای کشوری که خود از بحران‌های مختلف رنج می‌برد و توان چندانی هم در حل این بحران‌ها ندارد!

کاری از کمک‌های خارجی ساخته نیست

هم‌زمان، محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، تأکید کرد که هرگونه ائتلاف جدید علیه یمن، همانند ائتلاف اعلام‌شده از واشنگتن در سال ۲۰۱۵، شکست خواهد خورد. وی با دعوت از ائتلاف مکه برای دفاع از مسجدالاقصی، گفت: اگر این ائتلاف مسائل و آرمان‌های امت اسلامی را در دستور کار قرار دهد، یمن نیز برای مشارکت آماده است. الحوثی ادامه جنایت‌های سعودی علیه غیرنظامیان در استان‌های آزادشده یمن را محکوم کرد و از مواضع برخی طرف‌های منطقه‌ای که در اوج نبرد غزه تریلیون‌ها دلار هزینه کردند اما به غزه پشت کردند، انتقاد نمود. وی روایت دشمنان برای دفاع از عربستان با نادیده گرفتن تجاوز، محاصره و جنایت علیه یمن را ناکام دانست.

ماهیت صهیونیستی تجاوز

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد که جنگ عربستان علیه یمن هیچ ارتباطی با اختلافات مذهبی و طایفه‌ای ندارد و در چارچوب رویارویی با ملت یمن و اجرای طرح صهیونیستی انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه قربانیان حملات هوایی در استان‌های تعز و لحج از پیروان مذهب شافعی سنی هستند، تلاش‌ها برای معرفی این تجاوز به‌عنوان جنگی مذهبی را بی‌اعتبار دانست. الفرح همچنین ادعاهای سعودی درباره شکست موشک‌های یمنی را تلاشی برای فرار از مسئولیت جنایت‌های جنگنده‌های سعودی علیه غیرنظامیان خواند و به دقت بالای موشک‌های یمنی در اصابت به اهدافی در قلب ریاض در فاصله بیش از هزار کیلومتر اشاره کرد. شواهد میدانی، از جمله بقایای بمب‌های آمریکایی مورد استفاده در این حملات، منشأ واقعی بمباران‌ها را آشکار می‌کند.

ادامه جنایت‌ها و آمار قربانیان یمن

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که شمار قربانیان حملات عربستان از آغاز تشدید تنش‌ها در ۲۲ تیرماه به ۵۲۵ شهید و ۱۰۸۲ زخمی رسیده است. تنها در ۲۴ساعت، یک نفر شهید و ۳۱ نفر از جمله سه کودک و دو زن در استان‌های صنعاء، تعز و صعده زخمی شدند. یحیی سریع نیز گزارش داد که عربستان در یک شبانه‌روز ۸۶ نوبت استان‌های مختلف یمن از جمله صنعاء، لحج، تعز، صعده، الجوف، مأرب، عمران، حجه، إب و البیضاء را با جنگنده‌های اف۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و موشک از نجران هدف قرار داده است. مجموع حملات هوایی و موشکی از آغاز تشدید تنش‌ها به ۶۱۲۴ مورد رسیده و یک پهپاد شناسایی اسکن‌ایگل سعودی نیز در نزدیکی جیزان سرنگون شده است.