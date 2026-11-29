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فرانسه از نیمه شهریورماه گذشته شاهد موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها و آشوب‌ها بوده است؛ جرقه این آشوب‌ها از اعتراض دانش‌آموزان یک مدرسه در حومه پاریس به وضعیت نامناسب مدارس و کمبود امکانات آموزشی شروع و به‌سرعت به جنبشی سراسری علیه تورم، افزایش هزینه‌های زندگی، ضعف خدمات عمومی و سیاست‌های دولت ماکرون تبدیل شد. در ادامه نیز اعتراض‌ها به سایر کشورهای اروپایی نیز کشیده شد.

گستردگی جنبش اعتراضی فرانسه از حضور دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا کارمندان، اتحادیه‌های کارگری، جلیقه‌زردها و همچنین حامیان ملت فلسطین کارشناسان را متعجب کرده است. به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این اعتراضات، بحران معیشتی و افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از جنگ ایران بوده است؛ مسئله‌ای که ماکرون نیز به صراحت به آن اعتراف کرده است. بر اساس گزارش‌ها یکی از ابعاد مهم این اعتراض‌ها میزان بالای بازداشتی‌ها از سوی پلیس فرانسه بوده است. «ژرالد دارمانن»، وزیر دادگستری فرانسه، ۱۸ نوامبر(27 آبان) اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات، حدود ۱۵ هزار نفر در ارتباط با تجمعات دانش‌آموزی و اعتراضات معیشتی بازداشت یا تحت‌نظر پلیس قرار گرفته‌اند رقمی که بخش قابل‌توجهی از آن را نوجوانان و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

خشونت وحشیانه پلیس

در ۱۷ اکتبر(25 مهر) اعتراض‌ها رسماً به یک شورش سراسری در فرانسه تبدیل شد و دولت ماکرون نیز با ده‌ها هزار نیروی امنیتی و پلیس به‌شدت معترضان را سرکوب کرد. انتشار تصاویر ضرب‌وشتم دانش‌آموزان، استفاده از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های انفجاری و شلیک گلوله‌های لاستیکی، موجی از انتقادها را علیه نیروهای امنیتی به راه انداخت. در یکی از موارد تکان‌دهنده، یک دانش‌آموز ۱۵ساله در شهر لنس بر اثر اصابت نارنجک انفجاری دست خود را از دست داد. دانش‌آموز ۱۶ساله دیگری نیز از ناحیه یک چشم نابینا شد و نوجوان ۱۴ساله‌ای در حومه پاریس دچار شکستگی دوگانه فک شد. گزارش شده است که ده‌ها پرونده درباره خشونت پلیس در دادگاه‌های این کشور باز شده است.

منابع رسانه‌ای فرانسه برای اولین‌بار فاش کردند که پلیس این کشور در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر(25 مهر) تنها در یک روز از ۲۲ هزار گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند. به گزارش مهر، روزنامه گاردین در گزارشی به قلم «مارگو سینیور» نوشت که نزدیک به ۱۰ هزار زن و دختر شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری فرانسه، از بروز مشکلات سلامتی پس از استفاده گسترده پلیس از گاز اشک‌آور خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش، پلیس فرانسه در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر حدود ۲۲ هزار بمب گاز اشک‌آور شلیک کرده است. گروه‌های حقوق بشری و پژوهشگران حوزه سلامت اکنون درباره آسیب‌های احتمالی کوتاه‌مدت و بلندمدت این گاز بر سلامت باروری زنان و دختران هشدار می‌دهند. گروه «لاکریموس دو سانگ» که برای بررسی پیامدهای احتمالی گاز اشک‌آور بر سلامت باروری تشکیل شده، بیش از ۹۲۰۰ روایت از زنان و دخترانی را گردآوری کرده است که در معرض این گاز قرار گرفته‌اند. ۹۴ درصد این افراد از بروز علائم و مشکلات مربوط به زنان خبر داده‌اند. در میان این گزارش‌ها، ۱۵ مورد سقط جنین از مجموع ۴۷ زن باردار ثبت شده است که گفته‌اند در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفته‌اند. با وجود محدود بودن پژوهش‌های علمی درباره ارتباط گاز اشک‌آور با سلامت باروری زنان، شماری از محققان معتقدند ترکیبات شیمیایی این گاز ممکن است بر میزان باروری زنان تأثیر بگذارد. در مقابل، وزارت کشور فرانسه مدعی است بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هیچ خطر مشخصی را در پی استفاده از گاز اشک‌آور نشان نداده و به همین دلیل دولت قصد ندارد استفاده از آن را متوقف کند. با این حال، فعالان و پژوهشگران خواستار تحقیقات بیشتر و احتیاط در استفاده از این سلاح، به‌ویژه در تجمعاتی هستند که کودکان و نوجوانان نیز در آن حضور دارند. آنان تأکید می‌کنند که آثار احتمالی این گاز بر سلامت زنان و دختران هنوز به‌طور کامل بررسی نشده است.

تداوم اعتراض‌ها در فرانسه

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اعتراض‌ها در فرانسه همچنان ادامه دارد. معترضان فرانسوی روز شنبه نیز بار دیگر در خیابان‌های شهرهای فرانسه حضور یافتند و علیه وضعیت معیشتی و اوضاع فلسطین و برای بهبود حقوق دانش‌آموزان تظاهرات کردند. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، تظاهرات سراسری فرانسه با حضور گروه‌های حامی حقوق زنان، فعالان همبستگی با فلسطین و اعضای جنبش «جلیقه‌زردها» برگزار شد. به نوشته رویترز، وزارت کشور اعلام کرد که ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر در اعتراضات سراسر کشور، از جمله ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر در پاریس شرکت کردند. این وزارتخانه شمار معترضان در تظاهرات شنبه گذشته را بیش از ۸۲ هزار نفر اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش حدود ۷۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه مستقر شدند تا از برگزاری ایمن اعتراضات اطمینان حاصل کنند و مانع از بروز بی‌نظمی شوند اما گزارش‌هایی از خشونت‌های پراکنده منتشر شده است. در شهر «بیاریتز» در جنوب‌غربی فرانسه میان معترضان و پلیس درگیری‌هایی رخ داد که بر اثر آن هفت مأمور پلیس زخمی شدند. «لوران نونز» وزیر کشور گفت که یکی از مأموران پلیس به‌دلیل اصابت یک شئ سخت به آرنجش به بیمارستان منتقل شد.

فراخوان برای اعتصاب سراسری

اتحادیه‌های کارگری فرودگاه‌های پاریس هم با تعیین یک ضرب‌الاجل ۲۳روزه برای مدیریت‌شان، هشدار دادند در صورتی که به مطالبات معیشتی کارکنان رسیدگی نشود، در نخستین روزهای تعطیلات کریسمس دست به اعتصاب خواهند زد؛ اقدامی که می‌تواند سفر صدها هزار مسافر را در شلوغ‌ترین مقطع سال با اختلال روبه‌رو کند.

به گزارش شبکه خبری اقتصادی فرانسوی «بی‌اف‌ام بیزینس» دو اتحادیه کارگری فرانسه (CGT و FO) در گروه فرودگاهی ADP فرانسه که مدیریت فرودگاه‌های اصلی پاریس (از جمله شارل دوگل و اورلی) را بر عهده دارد، با اعلام اعتصاب در روزهای ۱۷ تا ۲۰ دسامبر(26 تا 29 آذر) به مدیریت آن مجموعه ۲۳ روز مهلت دادند تا به مطالبات کارکنان رسیدگی کند. این اعتصاب می‌تواند هم‌زمان با نخستین آخر هفته تعطیلات کریسمس، فعالیت فرودگاه‌های پاریس را مختل کند. نمایندگان این ۲ تشکل کارگری در بیانیه‌ای، مدیریت فرودگاه‌ها را به لجاجت و خودداری از توافق بر سر مطالبات کارکنان متهم کردند و گفتند این موضع‌گیری در حالی ادامه دارد که شرکت به تازگی ۸۰ میلیون یورو سود اضافی میان سهامداران خود تقسیم کرده است. مطالبات اتحادیه‌ها، افزایش ۲۰ درصدی کمک‌هزینه رفت‌وآمد و پرداخت آن در تمام ۱۲ ماه سال، پرداخت کمک‌هزینه سوخت به مبلغ هزار یورو و پر شدن فوری پست‌های خالی در همه بخش‌ها را شامل می‌شود.