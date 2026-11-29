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به گزارش مهر به نقل از شبکه خبری قدس، معترضان در شهر منچستر انگلیس با برگزاری راهپیمایی از کلیسای جامع این شهر به سمت میدان سنت پیتر، خواستار توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی و پایان‌دادن به اشغالگری این رژیم شدند. هم‌زمان، شماری از حامیان فلسطین، روز شنبه، در استکهلم، پایتخت سوئد، به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری تجمعی، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع خواستار آزادی دکتر حسام ابوصَفیه و تمامی کارکنان بازداشت‌شده بخش بهداشت و درمان فلسطین شدند و بر ضرورت پایان فوری نسل‌کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه تأکید کردند.

گفتنی است که این اعتراض‌ها در ادامه موجی از تظاهرات همبستگی با فلسطین است که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) و هم‌زمان با آغاز حملات گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه، در شهرهای مختلف اروپا و به‌ویژه انگلیس و سوئد شکل گرفت و در ماه‌های بعد به تجمع‌ها و راهپیمایی‌های هفتگی تبدیل شد. بر اساس گزارش کمیته امور داخلی پارلمان انگلیس، تنها از ۷ اکتبر تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲) بیش از ۹۰۰ تجمع و اعتراض مرتبط با جنگ غزه در این کشور برگزار شد، تظاهراتی که در برخی شهرها از جمله منچستر، شمار شرکت‌کنندگان در آنها به چند هزار نفر می‌رسید.

در ادامه این روند، کارزارهای اعتراضی در انگلیس به‌تدریج بر توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی نیز متمرکز شد؛ چنان‌که در اول مه ۲۰۲۴ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) بیش از هزار کارگر در نقاط مختلف این کشور، از جمله مقابل کارخانه‌های تسلیحاتی شرکت «بی‌ای‌ای سیستمز»، دست به اعتراض زدند. در سوئد نیز استکهلم بارها شاهد تجمع‌های گسترده در حمایت از فلسطین بوده است؛ از جمله در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) که حدود پنج هزار نفر با محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه، خواستار توقف جنایت‌ها و پایان دادن به اشغالگری شدند. تداوم این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که با وجود گذشت زمان و فشارهای سیاسی، مطالبه پاسخ‌گویی رژیم صهیونیستی و قطع حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی از آن همچنان در افکار عمومی بخش‌هایی از اروپا زنده است.

«ترفندِ» نتانیاهو و پاسخ منفی اردوگاه مخالف

خبر دیگر آن‌که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل، در تلاش برای حفظ قدرت و جلوگیری از شکل‌گیری دولت جدید، پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی با گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، را مطرح کرده و مدعی شده است برای مقابله با آن‌چه «تهدید موجودیتی» می‌خواند، حاضر است ابتدا سمت نخست‌وزیری را به رقیب خود واگذار کند و در جایگاه نخست‌وزیر جایگزین قرار گیرد. با این حال، این پیشنهاد با تردید و مخالفت احزاب مخالف روبه‌رو شده است؛ آیزنکوت ضمن دعوت از لیکود برای مذاکره فوری، تأکید کرده که نتانیاهو پیش‌تر نیز به پیشنهادهای او پاسخ نداده و مقام‌های ارشد اردوگاه وی اعلام کرده‌اند قصد پیوستن به دولت وحدت یا تشکیل ائتلاف چرخشی با نتانیاهو را ندارند. یائیر لاپید نیز پیشنهاد نخست‌وزیر رژیم را ترفندی فریبکارانه برای خرید زمان توصیف کرده است. وب‌سایت اسرائیلی والا به نقل از مقام‌های ارشد اردوگاه آیزنکوت اعلام کرد که هیچ قصدی برای پیوستن به دولت وحدت یا تشکیل دولت ائتلافی با نتانیاهو بر اساس توافق چرخشی نداریم. گزارش رسانه‌های عبری حاکی از آن است که مذاکرات نتانیاهو و آیزنکوت در زمینه تشکیل کابینه با شکست مواجه شده و نشست دیگری بین آنها برگزار نخواهد شد.

در پس این کشمکش قدرت، اختلاف بر سر سیاست‌های امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در قبال ایران، نیز نقش محوری دارد. نتانیاهو با طرح ادعای تهدید ایران و احتمال شکل‌گیری تحولات امنیتی، تلاش کرده مدیریت هرگونه رویارویی احتمالی با تهران را بهانه‌ای برای ماندن در قدرت قرار دهد؛ به‌طوری که گزارش‌ها حاکی از آن است که واگذاری نخست‌وزیری به آیزنکوت را به پس از مدیریت یک رویداد امنیتی احتمالی مرتبط با ایران موکول کرده است. او همچنین تشکیل دولت با حمایت احزاب عربی را به ادعای خود زمینه‌ساز عقب‌نشینی از غزه، سوریه و لبنان و شکل‌گیری کشور فلسطینی مورد حمایت ایران معرفی کرده است، مواضعی که بار دیگر نشان می‌دهد چگونه تهدیدسازی امنیتی و سیاست تقابل منطقه‌ای به ابزار رقابت و چانه‌زنی در ساختار قدرت رژیمی تبدیل شده که هم‌زمان با ادامه اشغالگری و سرکوب فلسطینیان، با بحران سیاسی داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

گفتنی است این مسئله در شرایطی مطرح شده است که پس از انتخابات ۲۷ اکتبر (5 آبان)، هیچ‌یک از دو طرف نتوانسته‌اند به‌تنهایی مسیر روشنی برای تشکیل کابینه به دست آورند و آیزنکوت در فضای شکننده‌ای مأمور تشکیل کابینه شده است. مهلت اولیه آیزنکوت برای تشکیل کابینه ششم دسامبر (15 آذر) به پایان می‌رسد و تحولات روزهای آینده در تعیین سرنوشت مذاکرات ائتلافی اهمیت خواهد داشت. اگر آیزنکوت تا پایان مهلت نتواند کابینه تشکیل دهد، طبق قانون رژیم آپارتاید، رئیس‌ رژیم، اسحاق هرتزوگ، سه روز فرصت دارد تا یکی از دو مسیر را انتخاب کند: مأموریت تشکیل کابینه را به نماینده دیگری از کنست واگذار کند یا اعلام کند که امکان تشکیل دولت وجود ندارد. در صورت انتخاب گزینه نخست، نامزد جدید ۲۸ روز فرصت خواهد داشت تا ائتلافی تشکیل دهد و این مهلت قابل تمدید نیست. اگر این تلاش نیز ناکام بماند، نمایندگان کنست ۲۱ روز فرصت دارند تا با حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده، نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کنند؛ این نامزد نیز ۱۴ روز فرصت خواهد داشت. در نهایت، اگر هیچ‌یک از این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، کنست منحل و انتخابات زودهنگام حدأکثر ظرف ۹۰ روز برگزار می‌شود. تا زمان تشکیل دولت جدید نیز نتانیاهو به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در قدرت باقی خواهد

ماند.