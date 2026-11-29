مردم تایوان (حدود 62 درصد) در همه‌پرسی بازنگری در سیاست انرژی هسته‌ای، به استفاده مجدد از این انرژی رأی مثبت دادند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر سیاست انرژی این جزیره را تغییر دهد.

در همه‌پرسی هسته‌ای تایوان، پیشنهاد بازنگری در سیاست «سرزمین عاری از انرژی هسته‌ای» با رأی اکثریت شرکت‌کنندگان به تصویب رسید. بر اساس نتایج اولیه، پنج میلیون و ۴۴ هزار

و ۸۸۸ نفر به این پیشنهاد رأی مثبت و سه میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۶۴ نفر رأی منفی دادند؛ به این ترتیب، ۶۱.۴۲ درصد آرای موافق ثبت شد و مشارکت در حوزه‌های رأی‌گیری تکمیل‌شده به ۶۲.۵۷ درصد رسید. این همه‌پرسی با پیشنهاد حزب مخالف کومینتانگ و حمایت حزب مردم برگزار شد. تصویب پیشنهاد، امکان بازنگری دولت در سیاست کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای را فراهم می‌کند، اما به معنای بازگشت فوری نیروگاه‌ها نیست و هرگونه راه‌اندازی مجدد به ارزیابی‌های ایمنی، مدیریت پسماندهای هسته‌ای و تأیید نهادها وابسته است. تا زمان تنظیم این خبر، چین موضعی نگرفته است.