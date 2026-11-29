مردم ونزوئلا در اعتراض به سفر اخیر وزیر جنگ آمریکا به کاراکاس و مداخلات تحقیرآمیز واشنگتن در امور داخلی کشورشان، در کاراکاس پایتخت ونزوئلا تظاهرات کردند.

معترضان ونزوئلایی ضمن محکوم‌کردن مواضع امپریالیستی آمریکا، خواستار آزادی نیکلاس مادورو و همسر او شدند. در این تظاهرات که توسط «جبهه مردمی ضد امپریالیستی» و برخی دیگر از گروه‌های ونزوئلایی سازماندهی شده بود، شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند و تی‌شرت‌هایی به تن کرده بودند که روی آنها شعار «این هم جنگ است» به چشم می‌خورد؛ اشاره‌ای به پیراهنی که هگست وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) از مجتمع نظامی «فوئرته تیونا» در نزدیکی کاراکاس پوشیده بود. معترضان ونزوئلایی همچنین به همکاری نظامی میان واشنگتن و کاراکاس اعتراض کردند. گفتنی است پس از ربایش مادورو و همسرش در سیزدهم دی‌ماه سال گذشته، آمریکا کشور ونزوئلا را در اختیار گرفته است. طی این مدت میلیاردها دلار از ثروت نفتی ونزوئلا به حساب خزانه‌داری آمریکا واریز شده است.