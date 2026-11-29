پلیس اسپانیا می‌گوید یک مزرعه عظیم کشت ماری‌جوانا را کشف کرده است که در زیر یک زمین بازی کودکان پنهان شده بود.

به گزارش ایسنا به نقل از «نیویورک تایمز»، مقامات پلیس می‌گویند یک دریچه هیدرولیک در زیر خانه بازی و تاب‌ها به یک مرکز کشت زیرزمینی منتهی می‌شد که حاوی نزدیک به دو هزار بوته ماری‌جوانا بود.

به گفته بازرسان، ارزش این تشکیلات میلیون‌ها دلار برآورد شده است.

پنج نفر به ظن ارتکاب چندین جرم از جمله کشت مواد مخدر، نگهداری سلاح‌های ممنوعه و استفاده غیرقانونی از برق دستگیر شدند.

پلیس در حال بررسی‌ ارتباط احتمالی افراد یا گروه‌های دیگری با این پرونده است.